La Argentina anti Milei: 36 borradores en busca de un plan La campaña 2027 ya empezó y la oposición no encuentra líder; transcurridos dos años y medio de administración, no hay hasta ahora, independientemente de la ideología y el rechazo que pueda provocar, ninguna narrativa económica tan homogénea y detectable a simple vista como la del oficialismo

La próxima apuesta de la oposición contra el Gobierno, la presentación de un proyecto para atender a las familias endeudadas y en situación de mora, quedó retratada esta semana en la Cámara de Diputados, en una foto de lectura ambivalente. La más obvia: parece una iniciativa importante porque la impulsan 133 legisladores, cuatro más que los necesarios para el quorum, y esperan debatirla el 9 deseptiembre. La otra interpretación favorece a los libertarios: es una propuesta desperdigada en 36 borradores de distintos espacios políticos sobre los que resulta imposible imaginar cohesión más allá de la discusión de esta ley. ¿Hasta dónde podrá converger la cosmovisión de Nicolás del Caño y Myriam Bregman, críticos implacables del sistema financiero, con la de Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto, dos de los dirigentes más consultados por Jorge Brito para una posible candidatura presidencial? “¿Qué hacés ahí?”, le preguntó alguien a Massot en el recinto, y el diputado de Encuentro Federal lo justificó por la relevancia del tema en cuestión.

La campaña 2027 ya empezó y la oposición no encuentra líder. “Tenemos diferencias abismales”, contestó Guillermo Moreno cuando le preguntaban por Kicillof, pero se entusiasmó con la posibilidad de una primaria entre varias fuerzas. Es esa dispersión la que celebra también el Gobierno: transcurridos dos años y medio de administración, no hay hasta ahora, independientemente de la ideología y el rechazo que pueda provocar, ninguna narrativa económica tan homogénea y detectable a simple vista como la de Milei.

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Es una de las mayores fortalezas libertarias. Y lo que hace dudar de alternativas discursivas que pudieran volverla difusa. El ministro de Economía, por ejemplo, decidió no apuntalar en público una idea que vino del área de Julio Cordero, secretario de Trabajo, y que apunta a mejorar los salarios más bajos mediante la negociación de los convenios colectivos. ¿No lo convence? ¿Prefería que se aplicara en silencio? Dicen que a Sandra Pettovello, jefa de Cordero en el organigrama, tampoco la entusiasmó que su cartera hubiera quedado tan expuesta con la filtración del plan.

Es cierto que la ortodoxia de Milei invita a no enredarse en las palabras. Aunque alguna salida de libreto pueda generar internamente expectativas, como la que Caputo anunció el miércoles y que consiste en colocar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses en plazos fijos para que los bancos den créditos hipotecarios. Es una propuesta que venían haciendo varios bancos encabezados por el Supervielle y que tiene también detractores en el sector. Pero es un paso, coinciden todos, para recuperar algo que la Argentina perdió con la expropiación de las AFJP: la existencia de un mercado de capitales que suministre un fondeo de largo plazo. ¿Qué banco presta a 20 o 25 años con depósitos de 30 días?

Les servirá además para fidelizar clientes: el ahorrista nunca se olvida del banco que le dio su primera vivienda. Quienes todavía dudan objetan, en cambio, que el riesgo de descalce no se disipó porque los plazos fijos de la Anses caducan a los 5 años, un período demasiado corto. “Igual vamos a hacer un esfuerzo: nadie quiere estar en contra de Milei o Caputo”, agregaron en el directorio de un banco.

Congreso del PJ. Guillermo Moreno al salir Santiago Oróz

Los libertarios confían en que habrá finalmente un repunte general en la economía. Pero no hay tanto tiempo hasta las elecciones. Es probable que deban contentarse con mejoras parciales. El apuro y la incertidumbre inquietan también a los aliados de Pro, resignados a acompañar el proyecto. Una de las primeras preguntas que Fernando D’Andreis, alter ego de Mauricio Macri, hizo anteayer en la reunión con referentes del Gobierno fue justamente qué se esperaba para la economía. Lo atajó Diego Santilli, que anticipó resultados positivos para el IPC y la recaudación y recordó que estaban creciendo 13 sectores de los 15 que releva el Indec.

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Todo lo demás –el despegue y la transformación– será en el mejor de los casos de mediano y largo plazo y, por lo tanto, de dudoso impacto electoral. También el eventual efecto de las leyes de inocencia fiscal y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, todavía no aprobadas, pero celebradas en la intimidad por Karina Milei como el fruto del “trabajo en equipo”, y para las que el oficialismo negoció durante un mes con gobernadores y legisladores temas múltiples: desde la creación de cámaras federales en Mar del Plata y en Tucumán hasta la ley Joaquín, que impulsa el kirchnerismo, o la quita del IVA para la fécula de mandioca que pedían los misioneros de Passalacqua.

Axel Kicillof en el Encuentro Federal por el Derecho al Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas. @Kicillofok

La estabilización no terminó y hay varias reformas pendientes. El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió días atrás que las licitaciones para las rutas venían con atraso porque la corrida del año pasado había disparado tasas, inflación y riesgo país. Y algo parecido podría decirse de la privatización de los ramales ferroviarios de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, que interesan en especial al gobierno de los Estados Unidos, abocado en estos años a obturar o al menos equiparar la inversión china en América Latina. Trump ha decidido involucrarse. Huberto Pereira, asesor de Inversión para el Cono Sur del Banco de Desarrollo de la Casa Blanca (DFC, por su sigla en inglés), llegará la semana próxima a Buenos Aires para reunirse con empresarios. Por ahora, apunta a la empresa mexicana Ferromex, que participará en la licitación del Belgrano.

Decidido a no entorpecer el control de la inflación, es probable que Milei llegue a las elecciones con lo justo. Algo que también intuyen en el peronismo, donde se ilusionan con una herencia interesante: el ajuste hecho, las cuentas equilibradas, las calles despejadas, el IPC en un dígito y las tarifas en su valor real. Porque tampoco está claro el modo en que a la sociedad le afectará la caída en el ingreso disponible, todavía por debajo del nivel de noviembre de 2023. ¿Será por eso que Massa parece otra vez en campaña?

Los empresarios reconocen varios de estos logros, pero necesitan también recuperar rentabilidad. Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, le hará entre hoy y mañana las últimas correcciones al discurso con que abrirá el miércoles la Conferencia Industrial. “Va a ser realista”, anticipó el dueño de Cerámica Alberdi en la central fabril, tensionada en los últimos meses porque la producción no levanta. O solo para algunos. Hay empresas que pudieron estabilizarse luego de ajustar sus estructuras. Arcor y Molinos, por ejemplo, revirtieron las pérdidas y terminaron en mayo el último ejercicio con ganancias. Ledesma pierde, pero menos que antes. Pero otros deberán reconvertirse: la metalmecánica, los textiles, los juguetes. Rappallini tiene entonces una doble presión. La del Gobierno, que confirmó hasta ahora solo la asistencia de un funcionario, Santilli, y la de los propios industriales, la mayoría de los cuales necesita que las quejas se hagan en voz alta y que agradecen que Isaías Drajer, de Laboratorios Elea Phoenix, haya ofrecido la sede de la empresa para la conferencia. La decisión del anfitrión tiene nombre y apellido: Hugo Sigman, dueño de la empresa. Un dato político en tiempos preelectorales. “Hugo está dispuesto a sacar la cabeza”, concluyen en la UIA.

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Intereses múltiples y en todas las direcciones. Es mucho lo que está en juego. La campaña no se agota en la interna del PJ.