Ningún funcionario del equipo económico de Javier Milei imaginaba en julio, cuando el riesgo país bajó a los 402 puntos básicos y tocó su piso en 8 años, que ese mismo indicador estaría cuatro meses después cómodamente arriba de los 1000. El Gobierno se sentía entonces en su mejor momento. Acababa de dejar atrás el escándalo de Adorni, venía de inaugurar el quórum propio en ambas cámaras con la aprobación de dos reformas tabú para la política argentina, la laboral y la del régimen penal juvenil, y parecía convencido de que lo más difícil del mandato libertario había pasado. Pero se complicaron el frente externo, la actividad y los ingresos, la inflación tampoco se atenuó a la velocidad que se pensaba y arrancaron antes de tiempo el año electoral y sus temblores. Volvió entonces lo incierto.

“Esta sí que no la vi venir”, admitió el miércoles a LA NACION un integrante del gabinete. Por eso fue tan festejado un día después el respiro que daba la múltiple aprobación de proyectos en el Senado y la Cámara de Diputados y que contribuyó a desplomar un 10% el riesgo país. Como si el grupo de profesionales de la política, ese elenco que cualquier libertario de la primera hora se habría atrevido inicialmente a llamar casta y que integran Santilli, los Menem, Santiago Caputo y Patricia Bullrich bajo la conducción de Karina Milei, hubiera decidido esta vez dejar a un lado las internas para funcionar en conjunto y resolver lo que la economía todavía no trae, una mejora significativa en los ingresos capaz de garantizar la reelección en 2027.

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Está bastante claro que, incluso si todo sale bien, octubre tendrá en el mejor de los casos un escenario económico similar al actual. Hasta los libertarios se han despojado de la euforia. En todo caso, dicen, el rumbo es el correcto y hay que tener paciencia.

Atrás quedaron la inflación que empieza con 0 y “los mejores 18 meses de las últimas décadas”. Porque además tampoco existe un sólo diagnóstico de lo que desencadenó la caída de bonos y acciones. Los funcionarios sí coinciden en que se complicó el mundo y que eso afectó más a la Argentina por reputación y perspectivas de futuro. Cuando alguien pidió en estos días más precisiones, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, le contestó que la desconfianza global había empezado en Europa, cuando el mercado advirtió que Macron era incapaz de hacer un ajuste sin incidentes en las calles, y que las dudas se trasladaron rápidamente a los activos menos seguros de Estados Unidos. Dijo que, por ejemplo, los bonos corporativos de calificación crediticia CCC de Wall Street, esos que emiten las empresas para financiar sus operaciones sin acudir a los préstamos de bancos tradicionales y tienen un riesgo análogo al de los soberanos argentinos, habían sufrido también un desplome similar. Otra rareza argentina: que un Estado resulte tan incumplidor que esté obligado a endeudarse a tasas iguales y hasta más altas que las privadas. Pero hubo acá 9 defaults: el sector privado ha sido en los últimos años más confiable que los gobiernos y, por lo tanto, al contrario de lo que pasa en el mundo occidental, el riesgo soberano es mayor al corporativo.

Por eso en la Argentina resulta tan determinante una elección. Milei sigue aferrado a lo que juzga innegociable, esa ortodoxia fiscal y monetaria que le permitieron bajar la inflación y la pobreza, porque entiende que no hay modo de acelerar un proceso virtuoso y que, al contrario, parece bastante sencillo echarlo a perder. Esta obsesión parte de la premisa de que, sin moneda confiable, todo intento de atenuar el ajuste irá o a precios o al dólar. Es su diferencia de fondo con Patricia Bullrich más allá de los videos crípticos o musicalizados por Lali Espósito.

La senadora no llegó a esas conclusiones por sí misma. Viene consultando últimamente a varios economistas que defienden en público el rumbo del Gobierno y que, en simultáneo, la convencen en voz baja de que el jefe del Estado exagera.

Hasta ahora, con todo, la apuesta de Milei de aferrarse al mástil tiene al menos el respaldo de una parte de la sociedad. No la mayoría, pero sí un segmento importante si se repara en que la Argentina viene del ajuste más grande en al menos 65 años y de un desgaste adicional que pueden reportar el tono agresivo o los errores no forzados de su líder. La medición de la Universidad Di Tella y Poliarquía ubicó en noviembre este umbral de adhesiones en el equivalente a 41 puntos de aprobación, insuficiente todavía para garantizar un éxito electoral, pero aún así un núcleo relevante que, pese a los contratiempos, parecería dispuesto a abandonar el barco sólo en un caso de extrema gravedad.

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Es una de las sorpresas de estos años. Ni “para arriba como pedo de buzo” ni pochoclo de Albistur. Algunos focus group vienen mostrando que los desencantados de Milei tienen todavía más rechazo a que vuelva el peronismo. El politólogo Ignacio Labaqui dice que esa herramienta de medición puede ser bastante más eficaz que los sondeos tradicionales, y que fueron justamente los focus groups los que vaticinaron en Brasil la remontada de Lula entre la primera vuelta y el balotaje. El secreto está en la muestra: nadie sabe qué votan los que deciden no contestar a una encuesta; el focus group, en cambio, ausculta el estado de ánimo de un espectro mayor.

Poco dispuesto a ceder en el terreno económico, Milei acepta sin embargo el pragmatismo de quienes manejan la política. Ahí no hay dogmas, como volvió a verse esta semana con las votaciones del Congreso, varias de las cuales estaban atadas a otras negociaciones. Para aprobar en el Senado la reforma electoral, por ejemplo, el oficialismo acordó con provincias como Mendoza o Santa Fe el armado electoral. El toma y daca de siempre: les prometió a los gobernadores no competirles con candidaturas propias a cambio de que respalden la suspensión de las primarias y desacoplen el año próximo la elección provincial de la nacional para no restarle votos a Milei. Esa simultaneidad de conversaciones y temas no sólo le dio resultado, sino que además desorientó a la oposición. Germán Martínez, presidente del bloque del PJ, lo advirtió anteayer con la regulación para los biocombustibles, que finalmente quedó postergada para las sesiones extraordinarias, pero que casi entra como parte del presupuesto. “Querían meter la nueva ley disfrazada”, se quejó. Involucrarse en esa discusión le sirvió al Gobierno para tener de su lado en varias votaciones a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, que piden a cambio subir el corte de biodiésel de 7,5 a 10% en el litro de combustible y que se les permita a las empresas integradas, es decir, las cerealeras incluidas en Ciara, venderlo directamente en el mercado interno, algo que tienen prohibido hoy. Dreyfus, Cargill, Aceitera General Deheza. Un sector poderoso. Hasta ahora vender localmente el biodiésel es una prerrogativa de las no integradas, es decir, varias pymes mayormente instaladas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Como el acuerdo con la Casa Blanca no facilitó la exportación de biocombustibles a Estados Unidos, a las cerealeras les sobran unos 3 millones de toneladas que pretenden volcar en el mercado interno.

Es entendible que la iniciativa sea rechazada por los bonaerenses, en cuyo territorio trabajan unas 19 plantas de biodiésel, pero hay que tener presente que no meterá ruido sólo con el PJ, sino también con el Pro. En todo caso, tendrán que volver a resolverlo los profesionales.