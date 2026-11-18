Dos hombres se conocen. Emprenden juntos un extraño proyecto: recuperar la música del trovador (ashug) Haroutyun Sayatyan, quien hacia principios del siglo XVIII nos dejó el triste verso Soy aquel cuya vida y alma son tormento. Sayat Nová (Maestro de los cantares, así llamaban a este poeta armenio) cantó las odas épicas de su pueblo acompañado por su kemantchá; un instrumento musical de la Edad Media que se ha extinguido. Compartir la historia de la admirable colaboración entre Alejandro Avedissian y Raúl Orlando Pérez para devolverlo a la vida es el propósito de estas líneas.

Es difícil encasillar a Alejandro; una alquimia de curiosidad y alegría moldea su alma inquieta; ser economista fue el personaje que urdió para llevar adelante sus pasiones. No menos misterioso es el camino (transitado por generaciones) que lo condujo a Bariloche: sus abuelos formaron parte de la trágica diáspora del pueblo armenio. Obligados a escapar de su tierra para sobrevivir, dejaron todo atrás. Su padre, Félix, continuó el viaje desde una Francia que se precipitaba a la guerra a una Argentina que ofrecía paz. De él aprendió el oficio ancestral de la orfebrería y el valor de una herencia cultural que nació en el Valle del Ararat, cuyo monte sagrado remite al diluvio bíblico. La peregrinación no se agotó en aquella Buenos Aires que los recibió. Muchos años después (graduado del Liceo Naval, donde nos hicimos amigos, y de la Universidad de Buenos Aires), el destino condujo a Alejandro y Aspé (profesora eximia de francés que nació en El Cairo) a las orillas del lago Nahuel Huapi. Las noches de invierno lo encontraron ejecutando la flauta traversa en el taller orquestal de adultos Da Capo y el duduk armenio entre amigos.

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También Raúl fue hijo de inmigrantes; dejaron atrás Chiloé para prosperar con su trabajo en San Martín de los Andes, donde él nació. Eso ocurrió en la primera mitad del siglo XX, mientras los padres de Alejandro cruzaban el Atlántico en un barco cuyo nombre no pude recuperar. Raúl eligió Bariloche para formar una familia; otro guiño del destino. Las biografías suelen esconder lo esencial de un hombre en un laberinto de fechas y datos; me atrevo a definirlo como un artista; no en vano frecuentó con acierto pintura, música y escultura. De los muchos oficios que ejerció, la carpintería fue la piedra angular sobre la cual construyó su vida. Su padre le transmitió la maestría para trabajar maderas nobles; el primer paso para explorar el arte de crear instrumentos musicales: la luthería. Con los años, su fiel biblioteca se pobló de textos de ebanistería; manuscritos con planos antiguos y severos tratados sobre acústica y armonía. Una guitarra fue su primera creación; ya no se detendría: a laúdes y cítaras se sumaron zanfoñas, mandolinas y rabeles; nombres exóticos que remiten a un pasado romántico de trovadores, tabernas y palacios. Sin proponérselo, se convirtió en el luthier de la Patagonia.

El luthier Alejandro Avedissian con su kemantchá

Hacia fines del siglo pasado el azar (que tiene un plan secreto, como el amor) dispuso que se conocieran. No importan los hechos sucesivos; ebanista y orfebre se convirtieron en amigos; también en maestro y pupilo. La perseverante repetición llevó a Alejandro a dominar la técnica de modelar maderas y cuerdas; ese aprendizaje primordial le permitió forjar su primer instrumento y transformarse en novel luthier. No sé en qué momento le confesó a Raúl su sueño: clonar el kemantchá que había escuchado resonar en su niñez. No podía hacerlo sin él.

El kemantchá nació en Persia; uno de los instrumentos más antiguos creados por el hombre. Una caja de resonancia esférica, un mástil largo, tres cuerdas frotadas con arco; de esa trinidad mágica emana la música melancólica que forma parte de la identidad armenia. El filósofo aristotélico Al-Farabi lo mencionó en su célebre tratado (Ketāb al-mūsīqī al-kabīr; escrito para un visir en el siglo X) aunque se ha perdido quién fue su primer artesano. Pocos en el mundo lo ejecutan virtuosamente; quizás nadie en la Argentina. Al igual que las lenguas muertas, el kemantchá forma parte del patrimonio cultural intangible de la humanidad; una manera amable de anunciar que algo valioso se está desvaneciendo.

Alejandro y Raúl no tenían los planos; tampoco conocían las técnicas de construcción ni los materiales empleados hace siglos. La meta parecía inalcanzable; eso no los disuadió. Emprendieron un largo camino para recuperar su santo grial; luthiers y músicos del mundo fueron sus cómplices anónimos. En Tacoma, Washington, dieron con un antiguo croquis del instrumento, editado por la Guild of American Luthiers; en la hemeroteca de la Cité de la Musique de París recuperaron medidas y proporciones que creían perdidas; en los Archivos del Madenatarán de Armenia descubrieron el texto Les origines de la musique arménienne, escrito por la musicóloga Sirvart Kazandjian, que les reveló el enigma final: el tensado manual del arco con crines de caballo de Mongolia. Tres años les demandó dibujar el plano que repetía al instrumento original; el primer paso estaba dado.

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Eran el último eslabón de una larga cadena de luthiers que cruzó siglos y mares para lograr que Sayat Nová volviera a cantar

Distintas tradiciones artesanales convergieron en esta génesis sudamericana del kemantchá. Técnicas europeas del siglo XVII (empleadas para construir el laúd renacentista) se fusionaron con la vigorosa escuela de ebanistería y luthería argentina. Los puedo imaginar en el taller de Raúl, donde caos y cosmos coinciden: herramientas inauditas pueblan la mesa; maderas nobles (ciprés de Bariloche, incienso del Paraguay, palisandro de la India) maduran en un anaquel; el plano les da indicaciones desde una pared; el mate circula lento; los aromas de viruta y cola caliente se mezclan e inundan todo. Están concentrados: cortando, limando, curvando, encolando, hasta dar con la perfección en la forma que la caja de resonancia demanda. En algún momento (la fecha no importa) completaron su obra; eran el último eslabón de una larga cadena de luthiers que cruzó siglos y mares para lograr que Sayat Nová volviera a cantar. Esa colaboración pródiga, entre personas que no se conocen quizás sea la verdadera enseñanza de esta historia.

Un mes pendió el Kemantchá, en silencio, en el taller de Alejandro; la guarida que lo refugia del mundo. La noche de un domingo se animó a ejecutar unos tímidos acordes para Aspé y sus tres hijas; Armenia emergió. No escuchaban esa música por primera vez; la estaban recordando.

Por Roberto Ulloa PARA LA NACION Marino, veterano de Malvinas; docente y escritor. Autor de Vidas paralelas