De repente, todo cambió. El Papa cambió todo; acá y en el mundo. En el mundo, Trump, Xi y Putin se juntan para buscar la paz, frenar el desarrollo atómico y, me temo, repartirse el planeta (América Latina quedaría del lado bueno). Acá, la estela beatífica que dejó León caló tan hondo en el espíritu huracanado de Milei que estamos asistiendo a un verdadero vuelco, no ideológico, del alma, de su alma. Javi se reconvirtió al cristianismo. Fueron decisivos la prédica y los gestos del Papa, sin duda, pero no le quitemos mérito al examen de conciencia que llevó a Javi a fichar para la Iglesia Católica. No todos los argentinos se tomaron tan al pie de la letra el mensaje redentor de Prevost: Javi sí. En la calma suburbana de Olivos, tras un proceso de introspección como jamás había tenido –de la mano de Karina en su rol de médium–, se hizo carne en él una convicción: las cosas no van bien; no estarían saliendo de acuerdo al plan. Llegó a esa certeza con la ayuda de las Sagradas Escrituras, que clarificaron su discernimiento, y también con el informe del banco JP Morgan, según el cual la inflación seguirá en torno al 2% “hasta las elecciones” y el dólar trepará “en un contexto de creciente incertidumbre interna y global”. Furibunda profecía. Casi “que pase el siguiente”. El Pelu hubiese esperado esa trastada de Kichi, de Grabois, de Myriam Bregman, nunca de un oráculo del mercado como el JP Morgan. Miró al cielo, alzó sus brazos en cruz y le pidió a Kari que convocara al capellán castrense. “Decile que traiga una pila bautismal”.

Ahora como cristiano comprometido, arrecian los cambios. Lleva 10 o 12 días de tolerancia al síndrome de abstención de insultos, no repostea a terroristas libertarios, Dani Scioli le da clases de fe y esperanza, y en una entrevista llegó a admitir que hay gente que “experimenta privaciones”; palmaria prueba de que está experimentando acercarse a la gente.

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Oportuno el doctorado honoris causa en Humanidades que le entregó esta semana la Universidad de Belgrano. Humanidades: quién te ha visto y quién te ve, Pelu querido.

Su gabinete y colaboradores tendrán que amoldarse al nuevo credo. Santi Caputo, Caputín, y Agustín Laje no le escribirán discursos, sino homilías. Toto Caputo retendrá el cargo, pero, al ser cómplice necesario de la impiedad del ajuste, con bajísimo perfil: prohibido aparecer, hablar, tuitear. Vocero presidencial, Sergio Rubin; secretario de Culto, Tito Garabal. El streaming La Misa, terraza de francotiradores al mando de Caputín, pasará a ser... una misa. La apuesta es fuerte. En el estudio, con escenografía de capilla, habrá un confesionario; primero en la fila, Daniel Passerini, el Gordo Dan (venía siendo el celebrante según el rito dispuesto por un concilio de Las Fuerzas del Cielo), al que un zócalo presentará como pecador: “El Gordo Dan se confiesa”. Enseguida: “De penitencia, 30 peregrinaciones, 70 ayunos y 150 rosarios”.

Para canciller están pensando en un obispo. Alguien tiró un candidato, y Javi, cuyo vínculo con el clero ha sido tan frecuente como con ballenas blancas, preguntó si no era K. “O sea, a ver, digo, ninguno que su primera decisión sea exculpar a Cristina con indulgencia plenaria”.

A partir de ahora el Presi frecuentará el Cottolengo Don Orione, centros de jubilados, hospitales, universidades. Entendió que eso de cambiar “el chip del odio” del que habló el Papa lo tocaba demasiado cerca, y entonces dice que ya lleva “el chip del amor”, consigna que incluso podría cerrar los actos de campaña. En las redes posteará el santoral del día; en Olivos las óperas serán reemplazadas por canto gregoriano, y el transporte de bolsos en autos oficiales será considerado ocasión manifiesta de pecado. A León lo volverá loco pidiéndole que lo reciba; si no es posible en forma privada, plan B: selfie en el corralito de invitados durante la audiencia general de los miércoles. En el Vaticano suelen bromear: cualquiera puede entrar en ese corralito, salvo que haya cometido faltas imperdonables; por ejemplo, proclamarse mesías o decir que un papa es “el representante del Maligno en la Tierra”. Será un Presi en estado de gracia. Sí, será gracioso verlo en ese estado.

De los enjuagues en el Congreso para la aprobación de leyes fundamentales, como la eliminación de las PASO y el presupuesto, ha ordenado que ni le hablen. “Si quieren condenarse al fuego eterno, allá ellos”.

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Gran lector de los signos de los tiempos, se está subiendo a una ola de religiosidad que recorre el país. Iglesias llenas, Pergolini pide entrevistar a curas, Vida en abundancia es un hit, Tini compone villancicos, Cheque Tapia y Toviggino donan a Cáritas 50 millones de dólares y la megaquinta de Pilar se convierte en casa de retiros espirituales. El Pelu abjurará públicamente de la Torá y ya le pasaron una app con un curso veloz de catecismo. En cualquier momento declara que hay un solo León, el XIV, y que él apenas se percibe como una oveja más del rebaño.

Conversión profunda, radical, definitiva. Desde la dolarización que no estaba tan convencido de algo.