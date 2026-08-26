La demografía también disputa la soberanía Ceuta, Malvinas y el regreso de la geografía: cuando las capacidades materiales no acompañan las declaraciones políticas, la estrategia corre el riesgo de convertirse en voluntarismo; terminar con el colonialismo exige coherencia, diplomacia persistente, respeto por el derecho internacional

La crisis que acaba de sacudir a Ceuta debería ser leída como algo bastante más profundo que una emergencia migratoria. Decenas de miles de personas atravesando en pocas horas una frontera internacional muestran hasta qué punto la demografía puede transformarse en un factor estratégico. Allí donde confluyen diferencias enormes de ingreso, presión poblacional, conflictos políticos, identidades religiosas y fronteras discutidas, los movimientos humanos dejan de ser solamente un drama social: pueden convertirse en un instrumento capaz de alterar equilibrios territoriales y poner a prueba la soberanía de los Estados.

Ceuta es una pequeña porción de Europa en territorio africano. España sostiene su soberanía sobre ella y sobre Melilla; Marruecos la cuestiona. La paradoja es inevitable: Madrid reclama, con argumentos históricos y territoriales atendibles, la restitución de Gibraltar, ocupado por Gran Bretaña desde comienzos del siglo XVIII, mientras conserva dos enclaves cuya condición es objetada desde la costa africana. Las situaciones jurídicas no son idénticas y sería un error equipararlas mecánicamente. Pero la geografía tiene una persistencia que muchas veces termina imponiéndose sobre las construcciones diplomáticas.

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Lo ocurrido vuelve a recordar una dimensión frecuentemente ignorada del poder: la demografía también puede ser un arma. No necesariamente porque cada migrante forme parte de una operación deliberada, sino porque los Estados pueden permitir, estimular o contener desplazamientos humanos según sus intereses. Turquía ha utilizado reiteradamente la presión migratoria como elemento de negociación con Grecia y con la Unión Europea. Argelia posee sobre Francia una influencia demográfica, cultural y política imposible de separar de su historia colonial. La diáspora venezolana modificó realidades sociales y económicas de Colombia y de buena parte de América del Sur. En todos esos casos, la población se convierte en una variable geopolítica.

(260816) -- CEUTA, 16 agosto, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 15 de agosto de 2026 de personal de seguridad trabajando en la frontera, en Ceuta (Xinhua/Cheng Min) (da) (rtg) (ah) Cheng Min - XinHua

El fenómeno será todavía más relevante hacia las próximas décadas. Guerras, persecuciones religiosas, colapso de Estados, pobreza extrema y desigualdad seguirán empujando poblaciones enteras. A ellos se agrega un multiplicador cada vez más poderoso: el cambio climático. Desertificación, escasez de agua, pérdida de tierras cultivables y crisis alimentarias pueden desplazar a millones de personas desde África, Medio Oriente y sectores de Asia hacia regiones relativamente más estables. Las fronteras del futuro no estarán sometidas únicamente a ejércitos. También lo estarán a masas humanas buscando supervivencia.

Para la Argentina, observar Ceuta exclusivamente como un problema europeo sería una equivocación. El Atlántico Sur presenta una cuestión territorial irresuelta cuya dimensión demográfica fue utilizada desde el comienzo. La ocupación británica de las Malvinas en 1833 incluyó el desplazamiento de las autoridades argentinas y la posterior consolidación de una población implantada bajo administración británica. Dos siglos después, Londres invoca precisamente los deseos de esa población como uno de los argumentos centrales para sostener el statu quo. Sin desconocer las profundas diferencias jurídicas con Ceuta, la enseñanza estratégica es evidente: cuando una ocupación territorial se prolonga, la demografía puede terminar convirtiéndose en un instrumento para intentar legitimar hechos consumados.

El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" junto a su compañero Nicolás Otamendi tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

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Y mientras la Argentina reafirma verbalmente sus derechos soberanos, en el espacio circundante avanzan realidades materiales. El desarrollo petrolero de Sea Lion, al norte de las Malvinas, ya cuenta con decisión final de inversión de Navitas Petroleum y Rockhopper y proyecta iniciar producción en 2028. No se trata de una abstracción diplomática: infraestructura, capital, logística y actividad económica consolidan presencia. Frente a ello, la política exterior argentina necesita algo más que declaraciones periódicas de protesta.

Lo mismo vale para las operaciones marítimas, los vínculos logísticos regionales que facilitan la actividad económica de las islas y cualquier navegación que pretenda naturalizar autoridades o denominaciones que nuestro país no reconoce. Cada hecho aparentemente menor contribuye, acumulativamente, a construir normalidad. Y en las disputas territoriales, pocas cosas son estratégicamente más peligrosas que permitir que una situación ilegítima adquiera apariencia de normalidad por el simple transcurso del tiempo.

Aquí aparece el verdadero problema argentino. Defender la soberanía no consiste en multiplicar discursos ni en transformar cada ceremonia en una declaración patriótica. Requiere un Estado inteligente, capaz de anticipar escenarios, coordinar diplomacia, economía, ciencia, infraestructura, inteligencia estratégica y defensa. Requiere presencia efectiva en el territorio continental, en el mar, en el espacio aéreo, en la Antártida y en el dominio informacional. Y requiere un instrumento militar creíble, moderno y sostenible. Cuando las capacidades materiales no acompañan las declaraciones políticas, la estrategia corre el riesgo de convertirse en voluntarismo.

El mundo que emerge es menos indulgente con los Estados que confunden deseos con capacidades. Ucrania, Medio Oriente, el Ártico, el Indo-Pacífico y ahora nuevamente Ceuta recuerdan que la geografía no desapareció con la globalización. Por el contrario, regresó acompañada por nuevas herramientas: energía, conectividad, tecnología, migraciones, recursos naturales y presión demográfica. En ese escenario, la soberanía seguirá dependiendo de títulos jurídicos, pero también de población, presencia, infraestructura, poder económico y capacidad de disuasión.

La Argentina tiene, además, una responsabilidad que excede su propio reclamo. Malvinas constituye una de las expresiones contemporáneas más evidentes de un fenómeno que el siglo XXI debería haber dejado definitivamente atrás: el colonialismo. Pero esa condena solo conserva autoridad moral cuando se aplica sin dobles estándares. Gibraltar, Ceuta, Melilla, Malvinas y las restantes controversias territoriales poseen historias y estatutos jurídicos diferentes; ninguna admite simplificaciones. Lo que sí comparten es una advertencia: los conflictos heredados no desaparecen porque el mundo decida dejar de mirarlos.

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Terminar con el colonialismo exige mucho más que invocar principios cuando resultan convenientes. Exige coherencia, diplomacia persistente, respeto por el derecho internacional y Estados capaces de respaldar sus derechos con presencia, desarrollo y poder nacional. Porque las fronteras no son líneas inmóviles dibujadas para siempre sobre un mapa. Son expresiones políticas de una voluntad colectiva. Y cuando esa voluntad se debilita, otros actores –mediante la economía, la demografía o simplemente la ocupación prolongada– terminan escribiendo sobre el territorio la historia que los Estados ausentes no supieron defender.

Por Juan Martín Paleo Tte. Gral. (R), exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas