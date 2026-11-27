A falta de un rival definido, el gobierno eligió pelearse con la realidad que reflejan las estadísticas oficiales. Tal vez para no desdecir a Milei, que asegura competir consigo mismo. El problema es que los antecedentes previos acumulados por otras administraciones que disputaron esta prueba no son alentadores. Particularmente, por tener que arrancar su participación desde una posición rezagada que los hizo llegar tarde a desmentir acontecimientos. Una desventaja difícil de descontar en cualquier competencia que se precie. Y como tal, en la que predomina la idea de eliminar a otro para ser el primero.

Además de no ser nuevo, la tendencia de este fenómeno repetido es la de aparecer cuando está perdida la confianza en que la intervención de la palabra oficial es capaz de modificar el curso de los acontecimientos. Por eso es curioso que Luis “Toto” Caputo haya sido elegido por el gobierno para defender su posición en una arena de por sí resbaladiza ante el menor desliz expresado por una declaración pública. Sobre todo porque la elocuencia de una oratoria en condiciones de persuadir a las audiencias de que los indicadores son espejismos, no es una de las virtudes destacables del ministro de Economía.

publicidad

publicidad

Por eso nadie debería tomar con sorpresa el efecto devastador para el oficialismo de la entrevista que Antonio Laje le realizó a Caputo anteayer antes de la apertura de los mercados. El dólar mantuvo su tendencia al alza minutos después y volvió a dispararse el riesgo país. Un contexto desfavorable para insistir en culpar al mundial de fútbol y a la lluvia por la caída de la actividad por segundo trimestre consecutivo. Es cierto que esa circunstancia no contribuye a que se juzguen con benevolencia esas expresiones que exudan una llamativa falta de timming.

En especial, su queja por “lo arbitrario” de calificar como tal a la recesión. Si la metáfora escatológica de Javier Milei sobre la economía subiendo como “pedo de buzo” se hubiese hecho realidad, tal vez nadie recordaría el uso y abuso del oficialismo con el recurso de denigrar de forma injusta e infundada a quienes criticaron antes que ahora al programa que ejecuta Caputo. Lo que llama la atención de este presente, es que incluso voces de la ortodoxia económica advierten que la destrucción del empleo y el cierre de empresas no podrán ser remediados ni siquiera con un rebote de la actividad.

Si hay preocupación en el gobierno por este cuadro, es bien disimulada por el ejercicio de abstracción que realizan algunos de sus miembros. Pablo Quirno sobresale en ese rubro. La sospecha que deslizó sobre la elección en la que Lula Da Silva fue reelecto, no sólo empeoró el deterioro de la relación con Brasil. También hizo recrudecer la versión de que su único interés está puesto en acompañar a Milei como candidato a vicepresidente. Una meta ajena a su misión como Canciller y de la que nada es capaz de distraerlo, según quienes lo quieren poco en el Palacio San Martín.

Canciller Pablo Quirno LUIS ROBAYO - AFP

Son los mismos que, sin aportar demasiadas pruebas, lo acusan de concurrir a su despacho tres veces por semana y dedicar el resto del tiempo a promover su candidatura con el Presidente y su hermana Karina. Entre ellos circula la anécdota de las desventuras que las ausencias de Quirno hicieron padecer por semanas a Gonzalo Uriarte Herrera, el embajador de Chile en la Argentina. Uriarte Herrera penó hasta dar con alguien responsable para atender su inquietud para que el carguero Danslar cruce aguas argentinas sin provocar un conflicto diplomático.

publicidad

publicidad

Fletado por la naviera Easter Island, el buque partirá desde Punta Arenas con rumbo a las Malvinas luego de pasar por el Estrecho de Magallanes y desembocar en aguas bajo jurisdicción argentina. Lo último que precisaría José Antonio Kast. A siete meses de asumir, el presidente de Chile no atraviesa un buen momento en su mandato. Sobre todo si pone de relieve la presión de las Fuerzas Armadas para garantizar que el buque llegue a destino sin ser requisado por autoridades argentinas. Quirno ratificó que el barco deberá pedir permiso para poder hacerlo.

Pero el inconveniente mayor tal vez resulte su amarre en Puerto Stanley que, de forma implícita, lo obligará a reconocer la jurisdicción británica sobre el archipiélago. ¿Será lo delicado del asunto lo que deja fuera de la agenda legislativa a la ley de Defensa Nacional conocida como ley Malvinas? ¿O son simples pamplinas para desacreditar al canciller? La respuesta a estos interrogantes es, por ahora, un misterio.

Lo mismo que lo que pueda ocurrir con las modificaciones a la ley electoral en la provincia de Buenos Aires. Sujeta a los vaivenes de la disputa interna dentro del oficialismo por la candidatura presidencial entre Axel Kicillof y Sergio Massa. El gobernador y el líder del Frente Renovador se cuidan, sin embargo, de asumir ese rol. Tal vez para no irritar a Cristina. En los sondeos, no solo es la dirigente con mejor imagen de Unión por la Patria sino de todo ese espectro.

Si el acto que José Campagnoli compartirá con el intendente Julio Zamora en Tigre la semana que viene es una réplica de Axel Kicillof al acto de Sergio Massa en San Fernando, la respuesta merece ser criticada por tibia. Campagnoli es asesor de Carlos Bianco, el jefe de Gabinete de Kicillof. Campagnoli es de Morón y responde al intendente Luchas Ghi, de estrecho vínculo con la barra del Deportivo Morón a través de su jefa de Gabinete, Estefanía Franco.

Hay quienes aseguran que los barras de Morón controlan con la anuencia de Ghi la venta ilegal en las calles de ropa, alimentos y flores. Además del estacionamiento del club y del Auditorio del Oeste. Bianco no intervino, en cambio, en el asado que Zamora sirvió para Juan Reboredo, el concejal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof que responde al ministro de Desarrollo Comunitario. Larroque es uno de los que resiste un eventual acuerdo del gobernador con Cristina para ser candidato presidencial.

publicidad

publicidad

Acto peronista por el Día de la Militancia en San Fernando Camila Godoy

Contra lo que le había prometido a Zamora, Reboredo votó con el Frente Renovador en contra del presupuesto elevado por el intendente al Concejo Deliberante. La pelea por el control del municipio de Tigre es el argumento más poderoso de Massa para oponerse en la Legislatura bonaerense a que los intendentes sean reelectos de forma indefinida. Incluso por encima de haber sido el autor intelectual de la ley que limitó sus mandatos, como cita formalmente.

Zamora podría aspirar a ser reelecto si se suprime esa cláusula, como prometió Kicillof en un compromiso adquirido con los intendentes del MDF. El proyecto que sería debatido a mediados de diciembre junto con el Presupuesto. La división del voto peronista entre Zamora y Sebastián Rovira, el candidato de Massa a sucederlo, entusiasma a Martín, Lule y Adrián Menem, quienes tienen como prioridad en la provincia de Buenos Aires llevar un candidato propio en Tigre, el lugar donde se afincaron Martín y Adrián.

Pero también Miguel “Mike” Schmukler, a quien los Menem proponen como candidato a intendente por La Libertad Avanza (LLA). La rareza es que Schmukler es el jefe del Gabinete de “Toto” Caputo. La marcha de la economía es el escollo más importante que avizoran los Menem para el proyecto de que Martín sea la continuidad en 2031 de Milei, si es que el Presidente consigue ser reelecto en 2027. Sebastián Pareja, el entornista predilecto de Karina en el Conurbano, se opone a esta idea y postula a Daniel Scioli para suceder a Zamora.

Los antecedentes no favorecen al secretario de Turismo. Los Menem vetaron en 2025 la candidatura de su hermano, Nicolás Scioli, a primer candidato de LLA en Tigre el año pasado.

publicidad

publicidad