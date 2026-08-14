La economía, el único desafío de Milei en las elecciones Mauricio Macri coloca a Hernán Lacunza en el tablero de candidatos no peronistas que pueden votar quienes rechazan al kirchnerismo y los libertarios. Mientras, el peronismo hace públicas las gestiones por su unidad

Por Daniel Bilotta PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Javier Milei tiene en su programa económico al principal desafiante en las elecciones del año próximo. El malestar de los sectores productivos ligados al comercio, la construcción y la industria, coincide con el de una porción significativa de la sociedad por la falta de empleo y bajos salarios en grandes centros urbanos. Muchos de ellos pertenecen a los casi seis millones de morosos que tomaron créditos para financiar gastos corrientes. Solo el 29 por ciento de los consultados expresó su satisfacción con la marcha de las cosas en el sondeo realizado por la Universidad de San Andrés en la primera semana de agosto.

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La imagen positiva del Presidente en este trabajo es del 35 por ciento. Similar a la de Mauricio Macri (34 %) en su tercer año de mandato. En algunas especulaciones políticas, hay un 40 por ciento del electorado dispuesto a votar por una opción que no sea la de los extremos que identifican con el kirchnerismo y La Libertad Avanza. Ese es el vacío que se pretende cubrir con Dante Guebel, Jorge Brito y Daniel Hadad. Figuras que promueven una opción al exceso de ajuste del gobierno pero sin perder los fundamentos macroeconómicos, bajo la presunción de satisfacer la expectativa de un sector del círculo rojo.

La reunión de Mauricio Macri con Karina Milei es la primera reacción del oficialismo a la aparición del Pro en este tablero con Hernán Lacunza como precandidato a presidente. Un gesto del que Macri no espera demasiado por el momento, pero que lo satisfizo porque confirmó su poder de predicción. Le anticipó un año atrás a su círculo más íntimo que la gobernabilidad de Milei tendría dificultades si actuaba sin un marco adecuado de alianzas. Sería justo, sin embargo, que Macri reconozca el aporte a su acierto al talento para la torpeza política que el equipo económico le atribuye a Federico Sturzenegger. Uno de los ministros con influencia decisiva sobre Milei.

Lacunza le permitió a Macri poner freno a la ansiedad de su primo Jorge, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, quienes gobiernan en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Entre Ríos y Chubut, respectivamente, con la urgencia de cerrar un acuerdo electoral con los libertarios ahora y evitar que les planten más adelante un candidato que pueda frustrar sus reelecciones. Pero el economista le sirve también para reorientar los desvelos de Cristian Ritondo.

Cristian Ritondo y Sebastián Pareja Instagram

Sin Diego Santilli confirmado como candidato a gobernador, el titular del Pro bonaerense apareció en X con Sebastián Pareja, proponiéndole ponerle fin “al despilfarro peronista”. Es una gracia extraña. Sobre todo por los aceitados vínculos que mantiene el delegado de Karina con el peronismo en la provincia de Buenos Aires a través de Martín Insaurralde. Líder del nada despreciable número de 15 intendentes nucleados bajo el desafortunado nombre de “grupo AFA.” Karina recibió antes a Pareja en medio de la versión sobre la negociación abierta por Axel Kicillof con él y el Pro para destrabar en la Legislatura la reelección de los intendentes a la que se oponen Massa y Máximo Kirchner.

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A menos que Kicillof cumpla con el compromiso adquirido con ellos y la UCR para cubrir las cuatro vacantes en la Corte. La Cámpora y el Frente Renovador controlan los bloques de Unión por la Patria y ninguna iniciativa es sancionada sin su consentimiento previo. Kicillof cumplió con la demanda de los intendentes de su corriente, Movimiento Derecho al Futuro, y se pronunció por la reelección que depende de la mayoría simple de cada cámara en cualquier sesión ordinaria.

A propósito: ¿es cierto que Cristina se comunicó con Gabriel Katopodis y le ordenó que sea candidato a intendente en San Martín para retener el municipio ante el peligro de perderlo? El ministro de Infraestructura es uno de los cuatro precandidatos a gobernador de Kicillof. La designación de miembros de la Corte por el Senado requiere de pasos administrativos previos que insumen un considerable plazo de tiempo. Por eso Máximo, Massa y el senador nacional por la UCR, Maximiliano Abad, exigen al gobernador que active esos mecanismos para votar la Corte antes que a los intendentes.

Kicillof, Massa, Máximo Kirchner

El ministro de Justicia, Martín Mena, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, son los candidatos de Cristina y Kicillof a dos de esos cuatro lugares. Marina Sánchez Herrero ocupará otro y el cuarto se lo disputan Massa e Insaurralde para cubrirlo con Ramiro Gutiérrez y el juez de Casación, Ramón Maidana. La posición de Kicillof frente al resto del peronismo queda en una posición débil porque lo obliga a compartir la representación del bonaerense con Massa y Máximo, como quedó al desnudo en la reunión de gobernadores del martes. Un tema que se ha vuelto delicado para Kicillof frente al resto de sus pares que negocian competir unidos en la elección presidencial. En especial porque el conflicto entre Cristina y Kicillof interfiere con ese proceso. Lo que vuelve a esa situación un tema prioritario dentro de esa agenda. Igual que los compromisos incumplidos que Máximo y Massa le achacan al gobernador. Sobre todo por ser, además, el presidente del PJ. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantiene contacto con Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, sospechados de poder colaborar con el gobierno a suprimir las PASO en el Congreso y sumarle otra dificultad al peronismo.

Los gobernadores de Tucumán, Catamarca y Salta envían mensajes cifrados. Se alejarán de Milei si se interrumpe el flujo de fondos que reciben o el peronismo encuentra un candidato para ganarle. Probablemente una posibilidad que depende de la otra. La incorporación de Santiago Cúneo al espacio de Kicillof como fruto de la primera misión cumplida por Andrés “El cuervo” Larroque no inspira entusiasmo colectivo. El gobernador eligió a su ministro de Desarrollo comunitario como nexo con el resto del peronismo para ampliar la base de sustentación de su candidatura.

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Las palabras “vergüenza” y “asco” se destacan por sobre las de “decepción” e “incertidumbre” entre quienes desaprueban la gestión de Milei, según el estudio de agosto de la Universidad de San Andrés. Casos como el del tráfico de fauna salvaje pueden justificar ese sentimiento. Es inminente que el fiscal federal Sergio Mola solicite 18 nuevas detenciones en la causa iniciada en agosto del 2024 para desbaratar a la red liderada por Jorge Noya y Federico Testa que ofrecía en el exterior tours cinegéticos para cazar ejemplares de especies en extinción en cotos clandestinos de las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero.

El costo de los servicios prestados por Testa y Noya oscilaba entre cinco mil y 50 mil dólares. E incluía llegar a Ezeiza en vuelo privado, alojamiento, armamento de caza mayor sin registrar, garantía de cazar una pieza elegida dentro de un menú y el traslado de ella convertida en trofeo hasta el domicilio en el exterior del cazador de esa presa. En los operativos encabezados por la Brigada de Control Ambiental se secuestraron decenas de trofeos, vehículos todo terreno y un arsenal de cientos de armas y miles de municiones, por un valor de 1300 millones de pesos.

No se descarta que entre las detenciones figuren las de personal de Migraciones, Aduanas, Senasa, personal de la subsecretaría de Medio Ambiente y otras áreas de gobierno. La hipótesis de la investigación es que esta organización no podía funcionar sin grados de complicidad en niveles del Estado. Queda incluso por confirmar si el ingreso de esos vuelos privados están oficialmente registrados. Excepto al titular del área de Turismo, Daniel Scioli, a cargo de la subsecretaría de Medio Ambiente, a nadie en el gobierno parece preocuparse demasiado. Confían en que la visita de León XIV en noviembre cambie el humor social. Los obispados de Buenos Aires y Córdoba serán los encargados de los actos centrales con el Papa. Sin la impronta de su antecesor, Francisco, León XIV mantiene la defensa de los pobres. León XIV tiene relación directa con el obispo de Córdoba, Ángel Rossi, y confirmó al de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el dicasterio para el Clero del Vaticano. Los dos prelados son críticos de las políticas de Milei. Antecedentes que relativizan el optimismo oficialista.

Quizás con el mismo espíritu, ninguna autoridad en la provincia de Santa Fe parece interesada en confirmar o desmentir si es solo un comentario malicioso que Andrés Paulucci vende vinos en la sede que la Justicia Federal tiene sobre el Boulevard Oroño en Rosario. Paulucci es prosecretario del TOF N°3 y utilizaría para su actividad la playa de estacionamiento de ese tribunal, a la que ingresa con un auto oficial. Pero, además, Andrés es uno de los tres hijos de Otmar Paulucci. El juez federal que presenció las audiencias por las causas en las que se investigó a Marcelo Bailaque. El juez federal que renunció a ese cargo para no ser sometido a juicio político por congelar diez años una causa contra el narco Lindor Alvarado. Un rumor tan insistente como infundado sostiene que Paulucci era el jefe político de Bailaque.