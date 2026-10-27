La educación como una llave para abrir el futuro

Hay una imagen a la que vuelvo con frecuencia cuando pienso en el sentido de la educación: una persona frente a una puerta. Sabe que del otro lado puede haber una oportunidad, un trabajo o una vida diferente. Pero no tiene la llave para abrirla.

Muchas veces, el talento existe, el deseo de progresar también y la voluntad de hacer un esfuerzo está presente. Lo que falta es la oportunidad de adquirir las herramientas necesarias para dar el siguiente paso.

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La educación puede ser esa llave. No garantiza lo que sucederá después, pero permite convertir una posibilidad en un camino concreto.

Desde Fundación Educando trabajamos con esa convicción: aprender no tiene una edad determinada ni un único recorrido. En un mundo donde las tecnologías, los empleos y las formas de producir cambian aceleradamente, la educación es una herramienta fundamental para crecer, adaptarse y volver a empezar.

Uno de los programas que mejor expresa esta mirada es el Aula Móvil Tecnológica, que desarrollamos junto con Schneider Electric. La iniciativa nació de una pregunta sencilla: ¿cómo acercar formación técnica de calidad a quienes la necesitan, especialmente cuando las distancias dificultan el acceso a oportunidades educativas?

La respuesta fue llevar el aula hasta las personas.

En Salta, el programa ya permitió capacitar a más de 1600 jóvenes técnicos en tecnologías industriales. Este año, junto con la CAF y Schneider Electric, estamos impulsando una segunda aula móvil para extender la iniciativa a Chubut y ampliar su alcance.

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El Aula Móvil es mucho más que un espacio de capacitación itinerante. Representa una manera de entender el compromiso educativo: acercar conocimientos y herramientas concretas para que más personas puedan desarrollar sus capacidades, mejorar sus oportunidades laborales y construir su propio proyecto de vida.

Esa misma convicción guía nuestros programas de acompañamiento a jóvenes que buscan ingresar y permanecer en la universidad, de formación de docentes y directivos, de desarrollo musical y de alfabetización para adultos. Porque la educación no termina con la escuela ni está reservada a una etapa de la vida. También es una oportunidad para quienes necesitan reinventarse, cambiar de oficio o retomar un sueño postergado.

En nuestra experiencia, las transformaciones más profundas requieren continuidad y trabajo conjunto. Hace años que acompañamos comunidades de distintas provincias, y sabemos que ninguna transformación se construye desde afuera: es necesario escuchar, comprender las realidades locales y trabajar junto con las personas, las escuelas, las empresas, las organizaciones sociales y el Estado.

En ese esfuerzo, las alianzas son fundamentales. Cuando instituciones y empresas ponen en común recursos, conocimiento y compromiso, la inversión en educación se convierte en una apuesta por el desarrollo de las personas y de sus comunidades.

Porque una oportunidad no termina en quien la recibe: se multiplica. Puede abrir el camino hacia un empleo, fortalecer una familia o generar nuevas posibilidades para toda una comunidad.

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Tal vez no sepamos qué hay exactamente del otro lado de cada puerta. Pero sí podemos contribuir a que más personas tengan una llave en sus manos.

Ese es nuestro compromiso en Fundación Educando: acercar educación de calidad para que cada persona no solo encuentre nuevas oportunidades, sino que también cuente con las herramientas para construir las que vendrán.

La autora es presidenta de Fundación Educando

Por Bettina Bulgheroni Para LA NACION Presidente de Fundación Educando, presidente de CICyP y embajadora Marca País.