La geografía industrial argentina cambió, ¿por qué seguimos mirando el mismo mapa?

La Argentina vuelve a soñar con su futuro económico. Esta vez, las grandes promesas son Vaca Muerta, el litio y el cobre. Las expectativas de inversiones, exportaciones y divisas son enormes. Pero hay una pregunta que casi no aparece en el debate público: ¿qué vamos a hacer con la industria que el país construyó durante más de medio siglo? No es una pregunta nostálgica. Es una pregunta sobre el futuro.

El sueño industrializador de los años 50 y 60 no alcanzó todos sus objetivos. Pero dejó una herencia que no figura en los balances de las empresas: una geografía productiva construida durante décadas, con trabajadores, empresarios, conocimientos y capacidades manufactureras distribuidos por el territorio nacional. Esa geografía cambió profundamente, aunque las grandes estadísticas parecen indicar lo contrario.

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En 1940, Alejandro Bunge describió la Argentina como un “país abanico”, con su población y actividad económica concentradas alrededor de Buenos Aires. Más de 8 décadas después, seguimos discutiendo la concentración industrial mediante grandes agregados geográficos que muchas veces ocultan las transformaciones ocurridas en su interior. ¿Y si estuviéramos mirando el problema desde demasiado lejos?

Una investigación que realizamos sobre 482 microterritorios argentinos —la ciudad de Buenos Aires, los partidos bonaerenses y los departamentos del resto del país—, usando 5 censos industriales y estadísticas oficiales entre 1963 y 2021, permite descubrir una realidad sorprendente. En 1963, los territorios clasificados como industriales reunían el 84,9% de los ocupados manufactureros del país. En 2021, el 84,8%. Prácticamente lo mismo. Si nos quedáramos con ese dato, podríamos concluir que casi nada cambió. Sería un grave error. Porque detrás de esa estabilidad agregada se produjo una extraordinaria transformación de las formas territoriales de organización manufacturera.

Nuestra investigación identificó 4 sistemas industriales. No son regiones geográficas fijas ni conjuntos necesariamente contiguos de departamentos. Son formas de organización productiva que agrupan territorios con características semejantes de densidad poblacional, presencia empresarial y dimensión de los establecimientos.

El sistema Metropolitano-industrial comprende núcleos de elevada densidad demográfica y empresarial, como la ciudad de Buenos Aires, parte del conurbano y Rosario. El Urbano-regional incluye importantes centros urbanos, como Córdoba, Salta, Tucumán y La Plata, además de partidos bonaerenses como La Matanza, Quilmes y Lomas de Zamora. Pero las novedades más significativas aparecen en los otros dos sistemas.

El Regional de base local reúne territorios donde la industria se organiza alrededor de estructuras productivas de arraigo regional, como General Pueyrredón y Olavarría, en Buenos Aires; Río Cuarto y San Justo, en Córdoba; San Rafael, en Mendoza; General Roca, en Río Negro; y Castellanos, en Santa Fe. Los Polos industriales responden a una lógica diferente: territorios donde establecimientos manufactureros de gran dimensión tienen un peso considerable, como Campana, Pilar y San Nicolás, en Buenos Aires; Ledesma, en Jujuy; General Pedernera, en San Luis; y Río Grande y Ushuaia, en Tierra del Fuego.

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Estos dos sistemas no son fenómenos marginales. Son protagonistas de la transformación industrial argentina. En 1963, el Regional de base local comprendía 18 microterritorios; en 2021, 38. Su superficie conjunta pasó de unos 170.000 a 267.000 kilómetros cuadrados y su ocupación manufacturera, de aproximadamente 105.000 a 246.000 trabajadores. El cambio de los Polos industriales fue todavía más pronunciado: de 4 a 19 microterritorios, de unos 6.400 a 72.600 kilómetros cuadrados y de 28.000 a 158.000 ocupados manufactureros.

Vaca Muerta Alfredo Sábat

Estas cifras no representan la expansión física de un mismo conjunto de departamentos: la composición de cada sistema cambió entre censos. Pero muestran algo igualmente importante: dos formas de organización industrial adquirieron una dimensión territorial y productiva que no tenían 60 años atrás. Juntos, el Regional de base local y los Polos industriales pasaron de reunir alrededor del 12% del empleo de los territorios industriales al 40%.

Mientras tanto, el Metropolitano-industrial redujo su participación del 73% al 37,6%. El Urbano-regional aumentó del 14,9% al 22,1%. ¿Significa esto que desapareció la concentración geográfica que preocupaba a Bunge? No necesariamente. Un partido puede cambiar de sistema industrial sin desplazarse un kilómetro. La Matanza pasó del Metropolitano-industrial al Urbano-regional, pero continúa perteneciendo al Gran Buenos Aires.

La conclusión es otra, y tiene enormes consecuencias: los grandes mapas pueden permanecer aparentemente estables mientras cambia profundamente la organización industrial de los territorios que los integran. La mirada agregada no es falsa. Es insuficiente. Y esa insuficiencia importa cuando se pretende diseñar el futuro productivo de un país. Porque la nueva geografía de los recursos naturales no coincide con la geografía manufacturera heredada.

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Añelo, en Neuquén; Antofagasta de la Sierra, en Catamarca; Los Andes, en Salta; Susques, en Jujuy; e Iglesia y Calingasta, en San Juan, adquieren importancia económica por recursos que se encuentran lejos de muchos núcleos industriales históricos. Sin embargo, la extracción de un recurso y la producción de los bienes necesarios para explotarlo no tienen por qué localizarse en el mismo lugar. Una mina necesita maquinaria, componentes, mantenimiento, ingeniería y servicios especializados. Una explotación hidrocarburífera demanda equipos, tecnología y proveedores de múltiples actividades. Parte de esas necesidades puede satisfacerse cerca de los yacimientos; otra, en ciudades regionales; y otra, en establecimientos industriales situados a cientos de kilómetros.

La pregunta decisiva no es solo cuánto vamos a extraer y exportar. Es dónde se producirán los bienes y servicios que demandará esa expansión y cuánto conocimiento industrial argentino lograremos movilizar. Aquí debemos abandonar una ilusión peligrosa: creer que el mercado, actuando por sí solo, resolverá esa articulación. Las grandes inversiones elegirán sus proveedores según costos, calidad, plazos y condiciones de competencia. No tienen por qué incorporar espontáneamente el objetivo de recuperar y desarrollar capacidades industriales acumuladas durante décadas. Tampoco las empresas argentinas podrán responder automáticamente a nuevas exigencias tecnológicas sin inversiones, aprendizaje y coordinación.

Confundir una oportunidad de mercado con una estrategia de desarrollo sería repetir un error histórico. La Argentina necesita políticas públicas deliberadas para conectar la nueva geografía extractiva con su geografía industrial. No se trata de exigir que cada provincia fabrique todo lo que necesita el recurso localizado en su territorio, ni de proteger actividades inviables. Se trata de identificar capacidades, desarrollar proveedores, facilitar inversiones tecnológicas, formar trabajadores y construir vínculos productivos duraderos. Y esas políticas requieren una condición que nuestro país suele incumplir: coordinación efectiva entre la Nación, las provincias y los municipios.

La Nación dispone de instrumentos comerciales, financieros y tecnológicos. Las provincias conocen sus estructuras productivas y administran recursos estratégicos. Los municipios están cerca de las empresas, los trabajadores y las necesidades concretas de cada territorio. Sin coordinación, cada jurisdicción seguirá mirando una parte del problema mientras las oportunidades productivas atraviesan todas sus fronteras. Es lo que los europeos denominan política pública multinivel. En la Argentina necesitamos convertir ese concepto en una práctica, no en otra expresión elegante para documentos oficiales.

El RIGI y los demás instrumentos destinados a atraer inversiones deben examinarse también desde esta perspectiva. No alcanza con discutir cuánto capital llegará. Importa qué capacidades productivas quedarán y se desarrollarán en el país. No proponemos regresar al sueño industrial de los años sesenta. Proponemos algo más exigente: reconocer lo que aquella experiencia dejó, comprender cómo cambió y utilizarlo como punto de partida para una nueva etapa. El nuevo sueño de los recursos naturales no tiene por qué construirse a espaldas del sueño industrial que lo precedió.

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La Argentina no parte de cero. Tiene una geografía manufacturera más diversa y dinámica de lo que sugieren los grandes mapas. Ignorarla sería desperdiciar décadas de acumulación de conocimientos y capacidades. Los recursos naturales pueden abrir una oportunidad extraordinaria. Pero la riqueza que se extrae del subsuelo no se convierte automáticamente en desarrollo productivo sobre el territorio. Para eso hacen falta industria, conocimiento y una decisión pública de conectarlos. Lo demás es confiar nuestro futuro a una geografía que todavía no existe.

Donato, Ph.D en Economía, Universidad de Bologna, exDirector Ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME (1996-2024).

Haedo, Ph.D en Estadística por la Universidad de Bologna, Director Técnico-Científico de la Fundación Observatorio PyME