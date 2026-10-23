La glamorosa logia de jeans y camisa negra

“¿Por qué los grandes diseñadores de moda siempre visten igual?” se pregunta la española Ana Locking en El País al hablar de sus colegas, esos sujetos de camisa negra holgada, jeans y zapatillas que se pasan la vida trabajando con texturas exóticas, colores flúo y combinaciones audaces. Al igual que los vendedores de droga, los diseñadores de moda no consumen lo que venden.

Termina el desfile y el público exige la aparición del creador. Es entonces cuando luminarias como Pierpaolo Piccioli, en Balenciaga, Jonathan Anderson, diseñador de Dior y Matthieu Blazy, de Chanel, suben al escenario a saludar, todos ellos con sus atuendos idénticos. Podrían intercambiarse la ropa y nadie notaría la diferencia.

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Idéntico no significa barato: las remeras que usan cuestan entre 500 y 1000 dólares. Pero, además, esa simplicidad monástica es una forma de decir que están de vuelta en ese asunto del vestir. Todos los días son inventores de una nueva trampa de la moda, y se toman la precaución de no caer en ellas.

Y además:

Casi todas las anécdotas acerca de Einstein son falsas y probablemente esta también la sea: el Premio Nobel de Física tenía varios trajes grises, todos ellos iguales, para ahorrarse la decisión diaria de qué ponerse. Una libertad netamente masculina, la de vestir siempre igual. A las mujeres se les exige más.