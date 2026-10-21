La herencia de Simón

No sabía leer ni escribir; hombre sin letras y del vulgo; así lo describió un texto griego irrevocable. Fue un humilde pescador del mar de Galilea, del que poco sabemos y cuya memoria debió perderse para siempre. El destino puso en sus manos la génesis de la institución más vasta de la humanidad; Simón Pedro fue el primer padre de la Iglesia fundada por Jesús. Su elección fue curiosa: tres veces negó a Cristo por miedo; también a él fue dirigido el célebre reproche de que debía perdonar a quienes lo ofendían, no una vez, sino setenta veces siete. Pedro, como piedra angular de la Iglesia, es el símbolo perfecto de que a un hombre (falible, frágil, pecador) se le confiaría la tarea propia de un Dios.

Veinte siglos transcurrieron desde su dramática muerte a manos de Roma; doscientos sesenta y cinco hombres prosiguieron su mandato predicando el Evangelio: piadosos, mártires, eruditos; incluso guerreros y príncipes. No faltaron épocas oscuras; tampoco encíclicas prodigiosas. Algunos fueron santos; otros olvidados. Debieron pasar quince siglos hasta que llamáramos papa al obispo de Roma; el primero entre sus pares. Durante casi quinientos años esa labor fue confiada a italianos que transformaron la modesta colina Vaticana en la capital espiritual y cultural de Occidente rechazando oleadas furiosas de vándalos, sarracenos y reyes. No fue una tarea menor, pero haber nacido en la península itálica no otorgaba un derecho divino.

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Karol Józef Wojtyła fue el primero en dilucidar esa confusión, tan humana, entre lo que nos pertenece y lo que nos es dado temporalmente. En 1978 un cónclave concluyó que había llegado la hora de cambio; desde el balcón central de la Basílica de San Pedro el obispo Pericle Felici anunció una gran alegría: Habemus Papam, Ioannes Paulus II. Los cardenales habían entregado las llaves del reino a un polaco anónimo para que guiara a la Iglesia en mares tormentosos. Karol, ya bajo el nombre Juan Pablo II, conmocionó al mundo; rompió el severo protocolo y se dirigió a la multitud congregada en la plaza del Vaticano: Si me equivoco, me corregirán dijo; les recordaba que tan solo era un hombre: inevitablemente se equivocaría. No tengáis miedo agregó en la misa de inicio de su pontificado; puede que pensara en Simón.

Era un hombre de acción y decidió que Roma no sería prisión; un mundo que estaba cambiando demasiado rápido lo necesitaba peregrino, predicando la paz. Dos meses más tarde, los tambores redoblaron con violencia en la Argentina y Chile; su intervención evitó una guerra entre pueblos que deben ser amigos; entiendo que solo eso bastaría para justificar el anillo del pescador que le fue confiado. Algo esencial cambió en esos días sobre nuestra percepción del papa: dejó de ser una figura inaccesible que vivía en un Olimpo rodeado de imágenes santas, guardias suizos y cantos gregorianos y se transformó en un pastor cercano a su rebaño.

El Papamóvil circula por la Avenida de Mayo rumbo a la Catedral Metropolitana en la visita del Papa Juan Pablo II a la Argentina del 11 de junio de 1982 Captura video / Historia de la televisión marplatense

En 1982, una guerra en el fin del mundo trajo a Juan Pablo a la Argentina; el primer papa en visitar el sur de América. La memoria que guardo de su llegada está sesgada por las emociones y atenuada por los años: nuestro buque, el Destructor Bouchard, había tomado el puerto de Ushuaia devolviendo a tierra a los tripulantes del Crucero General Belgrano arrancados del mar. Mis pocos recuerdos incluyen la inspección de listas de sobrevivientes, el brevísimo llamado que hice a mi madre, los preparativos para volver a zarpar. En ese frenesí embarcó el cura gaucho: José Zink, un sacerdote salesiano, querido por los hombres de mar, que solía recorrer la Isla Grande de Tierra del Fuego a caballo. Amable, austero, creía más en el Paraíso que en el Infierno y no vacilaba en perdonar los pecados. Pocos tripulantes faltaron a su misa; el peligro suele recordarnos las prioridades y reforzar la fe.

Fue el cura gaucho quien anunció el arribo urgente del papa a la Argentina. Juan Pablo II rezó en Luján por la paz tituló LA NACION. El papa aterrizó en Ezeiza y se arrodilló para besar nuestro suelo. Muchos años después reviví esa jornada en un documental: Juan Pablo estaba de pie en un auto antiguo que avanzaba mansamente por la avenida 9 de Julio; un curioso sombrero rojo lo destacaba de la multitud que parecía dibujada en blanco y negro. A mí me impresionó su mirada profunda mientras impartía la bendición una vez y otra. Parecía en trance; la fervorosa comunidad que lo recibió también lo estaba. Treinta horas le bastaron para hacer historia en esos días aciagos; volvería cinco años después para rezar por la unidad y despedirse: Hasta siempre, Argentina dijo. Así fue.

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Muchos creímos que Francisco nos visitaría; la elección del jesuita como Santo Padre había emocionado a los argentinos; una señal de que nada era imposible. También él peregrinó largamente y la prédica por los pobres definió sus años en Roma. Me gusta pensar que hubiera querido rezar en su patria por última vez; siempre pidió que lo hicieran por él. No supo, no pudo; una pregunta más que se agrega a ese intrincado enigma llamado Argentina. Otro papa, nacido en Chicago y peruano de corazón, es el nuevo heredero de Simón. Agustino, deportista, lector, Robert Prevost eligió el nombre León XIV para guiar a la Iglesia. Acaso llegue en estos días desafiando la fragilidad de la condición humana. Quizás venga en nombre de Francisco; seguramente lo recibirá una multitud que rezó por él.

Por Roberto Ulloa PARA LA NACION Marino, veterano de Malvinas; docente y escritor. Autor de Vidas paralelas