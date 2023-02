La historia, cruel, empieza a juzgar al Presidente

escuchar

Cierto dirigente político español confió una vez, en rueda de amigos: “Tengo mi ignorancia organizada”; como que sabía administrar sus lagunas, disimularlas. Pues bien, a Alberto se le han desmadrado; le salen hasta por los poros, en catarata incontrolable. Con un agravante: casi que les rinde culto. Incluso tomó distancia de los libros cuando se enteró de que la lectura afectaba seriamente la ignorancia.

Hay que ver el entusiasmo que le está poniendo a su chiche nuevo, el juicio a la Corte, especie de himno con el que empieza a despedirse. Medio país en la pobreza, inflación desmadrada, ministros que lo crucifican o se le piantan, y él, preocupado por saber a qué hora se reúne en Diputados la comisión acusadora. Les Luthiers inmortalizó el contrasentido de soldados que le cantan a la derrota en una batalla: “¡Perdimos, perdimos!”, entonaban orgullosamente. Alberto debe haber pensado que no podía irse en silencio, hundido en el descrédito, sin un disparate que lo hiciera pasar a la historia. Quiere que lo recuerden como malo, no como chambón.

Es posible que la memoria retenga las dos facetas. Ahora ha retomado la costumbre de dar entrevistas, algo que sus asesores, y Cristina, le habían contraindicado; especialmente por la mañana, cuando es evidente que los circuitos neuronales, ocupados en Netflix hasta bien entrada la madrugada, todavía descansan; sus piernas se ponen de pie, pero su cabeza sigue reposando en la almohada. En realidad, en estos años hemos visto que a ninguna hora se le da con facilidad el ejercicio de someterse a preguntas; porque además es lanzado, desconoce el arte de eludir asuntos espinosos, enfrenta al toro sin capote y sin cintura. El lunes, hablando con Radio Urbana, dijo que no pensaba dedicarle “ni un segundo a la interna”, y un par de frases después, con la misma determinación, anunció que iba a convocar a una mesa política del Frente de Todos para discutir “cuestiones internas”. Una picardía que a sus entrevistadores se les haya escapado esa perlita, que engrosa el más amplio registro de contradicciones de un presidente en toda la historia. Máximo Kirchner venía pidiéndole esa mesa, podemos sospechar que con aviesas intenciones, y él no se daba por enterado. Ahora, audaz, aceptó el desafío. La reunión se hará el próximo jueves. Alberto, please, vaya bien dormido.

Otro hallazgo de la amable charla con Radio Urbana: habló de “exceso de independencia” de la Corte. Bueno, un poco de razón tiene: todo exceso no deja de ser un exceso. Cómo se les ocurre a los jueces ser independientes todo el tiempo, en todas las causas, y especialmente en las que atañen a decisiones del Presidente. Tranquilamente podrían ser independientes al juzgar a Cristina, y hacer la vista gorda cuando Alberto les afana recursos a los porteños para repartirlos en la provincia de Buenos Aires. Que la Corte aprenda la lección: tiene que hacer justicia, pero sin excederse.

También fue entrevistado por María O’Donnell, ella sí periodista en ejercicio de sus funciones. Intentó escurrirse de la pregunta de cómo era eso de que se le rebelara en la cara su ministro del Interior, Wado de Pedro, pero no pudo; no pudo ni con Wado ni con María, y dio pena verlo tratando de huir en chancletas.

Para completar su semanita de excentricidades, contó eso de que la gente se queja de que para poder comer en un restaurante hay que esperar dos horas. “La industria hotelera y gastronómica está a full”. Lo dijo en Entre Ríos; el día anterior había estado en Chaco, donde la desnutrición infantil hace estragos y periódicamente nos enteramos de chicos que mueren de hambre. Alberto querido, Albertito, no solo en el norte profundo gobernado por peronistas: también acá, en el conurbano, mucha gente come una vez por día. Escuché y leí cantidad de reacciones a las palabras del Presidente; me quedo con la de Martín Tetaz: solo hay que esperar dos horas en los comedores populares. Por ahora no podemos alejar al Presidente del poder, o de lo que le queda de él: hay que alejarlo de los micrófonos. Y de la lapicera.

Irreparable baja, Juan Manzur deja la Jefatura de Gabinete: vuelve a Tucumán para hacer campaña como candidato a vicegobernador. Yo tengo otra explicación: renunció para que nos enteráramos de que todavía era jefe de Gabinete. Impresionante las ínfulas con las que había llegado al cargo tras la hecatombe electoral de fines de 2021, autoproclamándose Juan XXIII. En la Casa Rosada hablaban de sumar “volumen político”, y creo que también judicial: es un experto en zafar de causas por corrupción y por otros asuntos incómodos. Se lo considera “el funcionario más rico de una de las provincias más pobres”. Pero cometió un error garrafal: dispuso que las reuniones del gabinete se hicieran a las 7 de la mañana. Los ministros no se lo perdonaron. El único beneficio fue que Alberto no asistió a ninguna.

La historia dirá que en el profesor reinaron la ineptitud y la sinrazón, a veces cierta malicia, o dirá que estuvo ausente.