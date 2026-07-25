La independencia de Perú, una gesta que sigue uniendo a nuestros pueblos La coincidencia en los valores sanmartinianos reafirma que la cooperación fraterna constituye la mejor herramienta para consolidar un desarrollo sostenible y un futuro de prosperidad

Por Carlos Chocano Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Un 28 de julio, hace 205 años, don José de San Martín proclamó la independencia de Perú, culminando un largo proceso emancipador que alcanzaría su consolidación definitiva con el triunfo de las fuerzas patriotas en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824.

San Martín fue el gran estratega militar y estadista que sentó las bases institucionales de la naciente República del Perú y estableció las relaciones diplomáticas formales entre la Argentina y Perú. Nació así una relación fraterna y solidaria, tan antigua como nuestras propias repúblicas, forjada al calor de la gesta libertadora y cimentada en un legado compartido de libertad que unió para siempre a ambos pueblos.

Hoy se abre una nueva etapa para el país, marcada por valiosas oportunidades para profundizar la relación bilateral con la Argentina

A lo largo de más de dos siglos, el ideal republicano ha orientado los esfuerzos de Perú para afrontar complejos desafíos internos y consolidar sus instituciones democráticas. Hoy se abre una nueva etapa para el país, marcada por valiosas oportunidades para profundizar la relación bilateral con la Argentina y transformar esa herencia histórica en un motor de desarrollo compartido, prosperidad y bienestar para ambos pueblos.

En este contexto de renovadas expectativas, la agenda bilateral se proyecta hacia el futuro con un dinamismo creciente. Se presentan oportunidades estratégicas para ampliar el intercambio comercial, promover las inversiones recíprocas en sectores claves como la minería, la agroindustria y la energía, fortalecer la cooperación en innovación tecnológica, así como en materia de seguridad y defensa.

El fortalecimiento de este vínculo, sin embargo, trasciende el ámbito gubernamental. También se sustenta en el intercambio permanente entre nuestras sociedades. Las comunidades de peruanos residentes en la Argentina y de argentinos que viven en Perú constituyen puentes humanos que enriquecen nuestra diversidad cultural, estrechan los lazos entre ambos países y contribuyen al dinamismo de nuestras economías.

publicidad

publicidad

A 205 años de la gesta libertadora que selló nuestro origen común, la aspiración de construir un futuro basado en la libertad, la democracia y el bienestar continúa guiando el camino de Perú. Al mirar hacia delante, la coincidencia entre Perú y la Argentina en los valores sanmartinianos reafirma que la cooperación fraterna constituye la mejor herramienta para consolidar un desarrollo sostenible y un futuro de prosperidad compartida para ambos pueblos.

Embajador de Perú ante la República Argentina

Por Carlos Chocano