La inesperada aparición del riesgo Milei El Presidente enfrenta el peligro de causar el efecto contrario al deseado; la confianza en lograr la reelección que pretende transmitir a los inversores choca con la urgencia por demostrar que puede aprobar reformas electorales en el Congreso aunque atraviese el último tramo de su mandato

Por Daniel Bilotta PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Javier Milei enfrenta el peligro de causar el efecto contrario al deseado. La confianza en lograr la reelección que pretende transmitir a los inversores choca con la urgencia por demostrar que puede aprobar reformas electorales en el Congreso aunque atraviese el último tramo de su mandato. Pero, como quedó demostrado con la fallida ley de tierras, recrear cierto grado de consenso alrededor de sus iniciativas no es algo fácil de conseguir ni siquiera entre sus habituales aliados en el Senado. Sobre todo cuando es tan confuso el límite entre la liberalización de actividades transaccionales y un potencial proceso de extranjerización del patrimonio soberano.

Una superposición de intereses que, en el caso de la Justicia, adquiere un perfil más mundano. Hay quienes piensan que la posibilidad de cubrir las vacantes en la Corte analizada por Milei con Juan Bautista Mahiques la semana pasada puede naufragar por los diferentes puntos de vista de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y el ministro de Justicia. El nuevo triángulo que moldea el futuro de ese poder. Pero haciéndose eco de lo que aparenta ser una disputa interminable entre Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti por el control del máximo tribunal.

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Los que contribuyen a treguas transitorias obtienen mayor rédito que quienes se embanderan como activistas por incidir sobre 200 designaciones de jueces en curso. Diego Molea se destaca en el rol de pacificador. El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora representa a los académicos en el Consejo de la Magistratura. Molea sobresale incluso por encima de Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos, con una dilatada tradición de mediadores. Es lo que inquieta a Mahiques.

Pese a estar garantizada por la Constitución, el ministro impulsa una reforma que suprima la representación académica en ese organismo. Un contagio pasajero de ahínco libertario seguramente. Frenesí similar al que impera entre los bandos en pugna para anunciar como acontecimientos sucesos que todavía no ocurrieron. Sobre todo en la provincia de Santa Fe, de la que provienen Rosatti y Lorenzetti. Y a la que parecen haber elegido como el campo para batirse a duelo.

Cristina Fernández AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Natacha Pisarenko - AP

El caso de Pedro Méndez Ortiz reúne la mayoría de esas características. El subsecretario de Política Criminal de Mahiques fue presentado como nuevo juez federal en San Lorenzo. El departamento desde el que Armando “Pipi” Traferri irradia influencia sobre el Senado. Traferri aparece mencionado 107 veces en el fallo que condenó al exfiscal general de Rosario, Patricio Serjal, a 9 años de prisión por integrar una asociación ilícita con el empresario del juego Leonardo Peiti y, por supuesto, con Traferri.

La Cámara de Apelaciones confirmó ese fallo, pero con el voto disidente de Javier Beltramone sobre la existencia de esa organización criminal. Hay quienes creen que Beltramone obró en defensa propia. En algunas versiones, Beltramone llegó a ser juez por Traferri. El senador se amparó en sus fueros para no declarar en la causa contra Serjal, asistido legalmente por Gustavo Feldman. En apariencia, sugerido al exfiscal por Traferri.

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Feldman también es abogado de Gastón Salmain. El juez federal de Rosario suspendido y acusado de cobrar coimas. A Salmaín se lo vincula sentimentalmente con una de las hijas del juez federal Omar Paulucci, quien se retractó del permiso concedido a Bárbara Cantero para ir de shopping con sus hijas. Bárbara es hija de Ariel Cantero. Como su padre, integra la banda de Los Monos y cumple arresto domiciliario. El Ministerio Público de Santa Fe no pudo comprobar el vínculo que investigó entre Paulucci y Alberto Bailaque, destituido como juez federal por darle protección al narco Lindor Alvarado.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof MARIANO SANDA

A juzgar por los sondeos de Innova y Management & Fit, los escándalos judiciales con los narcos tienen impacto político. Las dos consultoras coinciden en atribuirle índices casi idénticos de aprobación y desaprobación a Maximiliano Pullaro. El gobernador tiene a su cargo al comité nacional de la UCR por intermedio del intendente de Venado Tuerto, Lionel Schiarella. El radicalismo bonaerense confirmará hoy a Emiliano Balbín como su nuevo titular. Balbín representa al senador nacional bonaerense Maximiliano Abad.

Schiarella y Balbín expresan el acuerdo entre los sectores de Abad y de Pullaro para conducir la UCR. El gobernador de Santa Fe es un aliado relevante de Axel Kicillof. Su sector, Evolución Radical, es el más activo en la oposición para respaldarlo en la Legislatura bonaerense. El reparto de la coparticipación refleja esa relación privilegiada. Según PPA, la consultora de Daiana Robredo y Joaquín Verón, Pergamino superó en un 2% en mayo los ingresos del mismo mes en 2025. Unos 250 millones de pesos a su favor. El intendente Javier Martínez responde directamente a Angelici, de trato fluido con Kicillof.

Pinamar, en cambio, perdió casi el 10%: unos mil millones de pesos. Lo que hace llamativo que haya gastado un monto similar en adquirir y blindar 9 camionetas para la guardia urbana. Además de destinar casi cien millones a un vehículo SUV para uso exclusivo del intendente Juan Ibarguren. El delfín de Cristian Ritondo, en una ciudad que convive con el mito de ser el lugar donde la política bonaerense disfruta de sus excesos. Sobre todo el de su riqueza patrimonial.

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Ibarguren le solicitó en abril al gobierno nacional la ampliación en 3000 millones del financiamiento por 19.000 millones para construir una planta de tratamiento de efluentes. El intendente había firmado un año antes el decreto 625 para volver más laxo el pliego de condiciones y poder adjudicar la obra a Sabavisa. La firma cotizó en 19.000 millones de pesos los trabajos con un costo estimado en 22.000 millones. Sabavisa es propiedad de Victorio Gualtieri. Uno de los contratistas de obra pública en la gestión de María Eugenia Vidal. Sabavisa carece de experiencia en la construcción de este tipo de plantas.

Otras constructoras calcularon en 400 dólares el valor por habitante de esa obra. El doble de las que, con similares dimensiones, realiza AySA en Merlo y José C. Paz. Esta suma de situaciones comienza a configurar lo que algunos ya denominan el riesgo Milei. Cuya gestión es aprobada por el 37% en la edición de julio de Latam Pulse. Tres puntos menos que en junio. Con 39 puntos de imagen personal positiva, pierde uno con relación al mes pasado y supera por ese margen a la de Kicillof, a quien Ricardo Quintela no pudo convencer de asistir a la reunión del peronismo que convocó en La Rioja.

Tal vez no consiga mucho más hasta que se destrabe el conflicto que mantiene con Cristina, como admitió entre íntimos el gobernador. Kicillof incluyó a Carlos Bianco entre los candidatos que prohija para sucederlo. ¿Será su jefe de Gabinete quien tenga la ingrata tarea de enfrentar al que proponga Cristina? Es un rumor que circula. Y que alude a un viejo axioma peronista: el postulante oficial suele ser alguien que todavía no hizo pública esa pretensión.

¿Pedirán ser relevados de esa tarea Julio Alak, Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis si esa disputa forma parte del acuerdo con Cristina? ¿Acatará esa decisión Federico Achával del grupo AFA? Por ahora solo especulaciones. Igual que otra, donde Leonardo Nardini es sindicado como el elegido de la expresidente. Nada hace presumir que el intendente de Malvinas Argentinas rompa el marcado hermetismo que se autoimpuso.