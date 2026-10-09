La luz que viene del mar

¿Qué tiene que ver una microalga marina con comprender la memoria, la depresión o la ceguera humana? Muchísimo.

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El reciente anuncio del Premio Nobel de Medicina de este año nos regaló una de esas lecciones que a los científicos nos apasionan y nos reafirman el rumbo. El galardón reconoció a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por el desarrollo de la optogenética, una técnica revolucionaria que permite encender y apagar neuronas mediante destellos de luz para descifrar el funcionamiento de los circuitos más complejos del cerebro humano.

El secretario del Comité de Medicina de los Premios Nobel, Thomas Perlmann, durante el anuncio de los ganadores de 2026 Pontus Lundahl - TT News Agency

Sin embargo, el origen de esta verdadera innovación biomédica no empezó en una supercomputadora ni en un laboratorio de inteligencia artificial. Empezó hace décadas con una pregunta sencilla y maravillosa sobre la naturaleza: ¿cómo hace un alga unicelular para detectar la luz solar y nadar hacia ella?

Al investigar ese mecanismo básico de supervivencia, los científicos descubrieron una proteína sensible a la luz llamada canalrodopsina. Años más tarde, lograron introducirla en neuronas vivas, convirtiéndola en un auténtico «interruptor molecular» accionado por luz azul. Así, lo que nació como pura curiosidad biológica sobre un organismo invisible a simple vista, hoy ilumina la comprensión de afecciones neurológicas como el Parkinson y ha abierto incluso ensayos clínicos pioneros para devolver la visión a personas con retinosis pigmentaria.

Como bióloga que dedica su vida a estudiar la vida marina, esta historia me conmueve y me entusiasma profundamente. Es la prueba más contundente de que la naturaleza contiene respuestas que todavía no aprendimos a reconocer; nuestro trabajo como científicos es saber observarla con rigor, paciencia, humildad y profundo respeto.

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En mi caso, ese camino de exploración y fascinación pasa por los erizos del Mar Patagónico. Desde Puerto Madryn, llevamos años estudiando su biología, sus mecanismos de regeneración y las moléculas que producen naturalmente, buscando comprender primero cómo funcionan para, a partir de ese conocimiento, explorar nuevas aplicaciones biotecnológicas.

Desde mi rol como investigadora del Conicet e integrante del ecosistema científico-tecnológico argentino, siempre insisto en el valor insustituible de la ciencia básica y la conservación de la biodiversidad. Detrás de muchas de las aplicaciones disruptivas, de la biotecnología de vanguardia y de las innovaciones médicas que hoy transforman nuestras vidas hubo, primero, alguien intentando comprender en profundidad cómo late la vida en sus formas más primarias.

En un país con una biodiversidad extraordinaria y una comunidad científica capaz de estudiarla, sostener la posibilidad de hacer preguntas sin conocer de antemano su aplicación no es un lujo: es una inversión en respuestas que todavía no sabemos que vamos a necesitar.

A veces, la respuesta a los desafíos más complejos de la humanidad puede estar en aprender a mirar con atención lo que nos rodea. Así, una pregunta honesta sobre un organismo diminuto en el océano puede terminar cambiando, para siempre, lo que sabemos sobre nosotros mismos.

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Por Tamara Rubilar PARA LA NACION Doctora en Biología, investigadora independiente del Conicet y fundadora de EriSea, empresa de base tecnológica