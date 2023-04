La Matanza, una oportunidad

escuchar

Existe una oportunidad histórica para ganar las próximas elecciones y alternar el signo político del actual gobierno municipal de La Matanza. Con ello, se podrán realizar profundos cambios en las expectativas y en la calidad de vida del vecino matancero, que hoy se encuentra cansado de ser cautivo de un sistema que no le da ninguna solución a sus problemas más acuciantes. Mayormente depende de un plan social que no le alcanza para cubrir sus necesidades y carece de posibilidades para estudiar o trabajar, situaciones ambas que lo harían más libre para poder elegir a sus representantes.

En el mes de diciembre del año 2022 el actual Intendente –Fernando Espinoza- fue considerado el de peor imagen entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Hoy en La Matanza el desafío no es perder las elecciones por la menor cantidad de votos como ocurría en el pasado, sino generar expectativas y esperanzas de cambios concretos en la gente. Nuestro espacio político, todavía minoría en el Concejo Deliberante está en la búsqueda de nuevos apoyos, con propuestas serias y firmes que se puedan cumplir en un corto y mediano plazo para mejorar las necesidades de los ciudadanos.

En las últimas elecciones del año 2021 el Intendente obtuvo 330.000 votos sobre 1.150.000 habitantes habilitados a sufragar, es decir un poco más del 25% del padrón, representando ello un 46% de los que fueron a votar. Juntos por el Cambio sacó un 28% sobre el total de los que concurrieron a votar. La diferencia fue solo de un 14%. Hay un porcentaje muy grande de vecinos desencantados o escépticos de la política y el desafío es ganar ese voto indiferente o el de quien ha perdido toda confianza en el sistema, mediante propuestas muy concretas y posibles de realizar.

Creo tener el perfil, la experiencia y la vocación para lograr cambios profundos que mejoren la calidad de vida del vecino matancero, pero también estoy dispuesto a acompañar a quien tenga la mayor adhesión dentro de nuestro espacio. Tengo muy claro que tenemos que ir todos unidos, máxime si el oficialismo se fragmenta como aparentemente nos muestran las noticias de los últimos días.

Soy fundador de “Alternativa Vecinal”, partido local que camino y converso todos los días con los vecinos y creo que hay que pensar a La Matanza como diferente al resto de los distritos y valorarla como una Provincia tanto por su extensión como por su densidad habitacional.

El presente año electoral será muy difícil en lo social, en lo económico, en temas de seguridad y el actual gobierno solo tratará de mantener su poder mediante promesas o planes paliativos, sin mirar la raíz de los problemas de fondo, con el fin de no perder su liderazgo y control territorial.

Los dirigentes nacionales y provinciales de nuestro espacio ya han advertido que ganar las elecciones municipales en La Matanza es posible. Nuestros referentes están caminando las distintas localidades y perciben que la pérdida del 40% de votos del oficialismo en las elecciones legislativas del año 2021 respecto de las del año 2019, se va a incrementar y el resultado puede ser un triunfo que cambie las esperanzas de los vecinos y ponga fin a cincuenta años de pobreza sin expectativas de mejoras.

En nuestra última sesión del año 2022, presentamos dos proyectos de ordenanza vinculados a la eliminación de 70 tasas para que el vecino no tenga que pagar trámites y la derogación de las habilitaciones de comercio e industria que se quieran instalar en el Municipio. Éste es un pequeño ejemplo claro y concreto de lo que haríamos si fuésemos gobierno . La Matanza tiene una carga tributaria muy pesada que no guarda relación con los servicios que recibe el contribuyente. Es una política similar a la que hoy ya están aplicando los intendentes de Capitán Sarmiento y Tres de Febrero. Lamentablemente en nuestro caso no logramos su aprobación por ser minoría, pero dejamos pruebas concretas de que queremos un mejor Municipio al servicio de nuestros habitantes. Hay mucho por hacer en educación y seguridad a nivel local y estamos comprometidos a iniciar ese cambio.

Para ello, necesitamos el voto del matancero y el apoyo y confianza de los empresarios nacionales que puedan generar fuentes de trabajo genuino e independiente a cualquier gobierno.

El autor es concejal y precandidato a intendente de La Matanza.