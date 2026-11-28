En un restaurant de Tailandia una turista norteamericana hace cocinar su omelette cinco veces hasta que se lo traen con el sabor que ella quiere. Una pareja británica se molesta porque en un bazar de Marrakesh los dueños de los puestos insisten en venderles cosas. Un tech bro canadiense con sueldo de 150 mil dólares discute con un mozo mexicano por una propina de 2 dólares. Niloufar Haidari volcó su ira hacia estos turistas en la revista Wired, y la nota lleva este título: “Las peores personas del mundo son las que conoces viajando”.

Haidari lamenta la desaparición paulatina del viajero tradicional -al estilo del gran Anthony Bourdain- dispuesto al encuentro respetuoso con lo distinto y a la ausencia de confort. El viajero actual es un “Cristóbal Colón con smartphone”. Obsesionado por el WiFi y su foto en Instagram. Agente de avanzada de ese otro imperio: la gentrificación. Hacia tierras distantes y huyendo de sus demonios, sin darse cuenta de que sus demonios viajan con él, en el asiento de al lado.

publicidad

publicidad

Y además:

Y hay más. “Viajar solía ser la afición de hippies, estudiantes en su año sabático y bohemios adinerados, pero el auge del trabajo remoto ha dado a luz al nómada digital, que viaja en su burbuja por los cinco continentes sin tener ningún contacto real con el país visitado”, agrega Niloufar Haidari