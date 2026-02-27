La política se resigna a Milei cuando Angelici se afirma en la Justicia

Las elecciones en seis municipios de Mendoza insinuaron los primeros síntomas de fatiga en el desdoblamiento de los comicios, la fórmula utilizada por los gobernadores para enfrentar el desafío que representa la Libertad Avanza a los liderazgos caudillescos. Sobre todo en sociedades descreídas de la política tradicional y que perciben al gobierno de Javier Milei como un agente de cambio. Derrotado en tres de esas comunas, el peronismo está obligado a revisar esa estrategia si, como se descuenta, recurrirá otra vez a ella en 2027.

Pero las conclusiones que podrían extraer sobre este curioso remanente de las elecciones de 2025, no son menos alarmantes para los que optaron por aliarse al gobierno y no ser arrasados por La Libertad Avanza. Alfredo Cornejo es un caso paradigmático. Ser uno de los gobernadores más cercanos a Milei no lo eximiría de los aparentes sometimientos impuestos por el Presidente a sus aliados. Particularmente en el Congreso. Cornejo, incluso, se resignó a que “Cambia Mendoza”, su lema electoral, vaya en segundo término en las boletas y el proselitismo electoral.

Sin reelección ni sucesor consolidado en su espacio, al propio Cornejo le costaría hallar razones para que Luis Petri no compita por el cargo de gobernador el año que viene. Electo primer diputado nacional por la alianza entre Cornejo y Milei, el exministro de Defensa es una vieja inquietud de Cornejo. Los 29,79 puntos que obtuvo en las PASO de 2023 fueron opacados por el 19,22 de Petri. Ese resultado no solo condicionó el festejo que tenía organizado Cornejo con Bullrich. La entonces candidata presidencial optó por Petri como compañero de fórmula.

El dato sobresaliente del pasado domingo es, sin embargo, el aparente hartazgo de los electores con las sistemáticas convocatorias a sufragar. El 46 por ciento de participación promedio representa una caída de 20 puntos con relación a las primarias de hace dos años (66%). Si bien ganó en Maipú, Santa Rosa y La Paz, el peronismo perdió por 700 votos en San Rafael, uno de los departamentos más importantes. La ecuación habría sido otra si los cuatro mil de La Cámpora con “San Rafael futuro” hubiesen tributado a la lista del intendente Omar Félix.

Omar sucedió a su hermano Emir, electo diputado nacional. Los Félix concentran la expectativa del peronismo no kirchnerista por desplazar del PJ a Anabel Fernández Sagasti. Junto a la bonaerense Juliana Di Tullio, dos incondicionales de Cristina Kirchner en el Senado. En miniatura, ese conflicto permite observar en detalle la confrontación desgastante que enfrasca a los bloques de Unión por la Patria en el Congreso. Cómo diseñar una oferta electoral atractiva sin una fractura que lo prive de ser competitivo.

La calidad del debate sobre el futuro inmediato no difiere demasiado en la UCR, donde las distintas tribus pactaron la unidad en el Comité Nacional ante el espanto causado por la incertidumbre. Como en un espejo empañado, ese acuerdo debería reflejarse esta semana en otro similar del radicalismo bonaerense. Con la diferencia de que los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora cuentan con reelección, la situación en Santa Fe y Córdoba guarda similitudes con la de Mendoza. Después de Buenos Aires y la Capital, las jurisdicciones que concentran el mayor número de electores.

Aunque de forma gregaria, dirigentes del PJ, la UCR y Pro mantienen contactos con la idea de conformar un frente que carece por ahora de un líder que lo conduzca si no a la victoria, al menos a un desempeño favorable. A esa dificultad, por el momento insalvable, se suma la amenaza del gobierno de eliminar las PASO. ¿Tendría la oposición que colabora con el oficialismo un argumento eficaz para oponerse a derogar esa ley? La pregunta corroe a varios de los dirigentes que esbozan ese proyecto.

De esas conversaciones no participa Axel Kicillof. Pese al esfuerzo con que lo intenta, al peronismo no kirchnerista le cuesta hallar diferencias entre el gobernador bonaerense y Cristina. Un problema seguramente acrecentado desde el miércoles. Gregorio Dalbón anunció ese día por X que a través de la Dirección de Personas Jurídicas, la provincia de Buenos Aires aceptó el traslado del domicilio jurídico de la AFA. Una decisión que la dejaría fuera del alcance de la resolución de auditar con veedores dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ).

La Dirección de Personas Jurídicas depende de Martín Mena. El ministro de Justicia es uno de los funcionarios de confianza de Cristina que ocupan casi la mitad del gabinete de Kicillof. No deja de ser llamativo que sus voceros habituales hayan delegado en el abogado personal de Cristina comunicar un acto de gobierno de enorme trascendencia. No solo porque el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, sea el presidente del Ceamse en representación del gobierno bonaerense.

Tapia y su tesorero en la AFA, Pablo Toviggino, son investigados por el presunto desvío de fondos y lavado de activos. Ese silencio oficial avalaría el malestar de intendentes aliados con Kicillof por aceptar ser el presidente del PJ bonaerense por aparente imposición de Cristina. Hay entre ellos quienes opinan que la expresidenta prepara una venganza con el desdoblamiento electoral de 2027. “Una vez que se elija gobernador a quién le va a importar si Axel es presidente.” El kirchnerismo acusa al gobernador de no haber colaborado con la elección del 26 de octubre tras el triunfo del 7 de septiembre.

Pero el cambio inminente que introduciría el gobierno en su elenco tras una búsqueda que parecía infructuosa, podría tener un impacto inesperado en la causa AFA. Fuentes judiciales dan por seguro que Juan Bautista Mahiques sustituirá a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia si acepta que Santiago Viola lo secunde. Quien ocupa el lugar que tendría Viola, Sebastián Amerio, sería ubicado en otra área del gobierno. En apariencias, esa definición terminaría de redondear este fin de semana.

Juan Bautista es el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires e hijo de Carlos Mahiques, el juez federal de Casación Penal que desde el lunes dejará de integrar la sala I de ese tribunal. La sala I debe resolver si la causa donde se investiga el origen de los fondos para adquirir una quinta en Pilar cuya propiedad se atribuye a Toviggino. Aunque Mahiques lo niega, es firme la versión de que en enero festejó su cumpleaños en esa propiedad.

No deja de ser una ironía que Mahiques pueda haber celebrado en ese predio su cumpleaños número 75, la edad límite para ejercer como juez y el motivo por el que Milei le pidió al Senado que lo ratifique en su cargo antes que este hecho trascienda. Los aparentes buenos oficios de Daniel Angelici ante Cúneo Libarona habrían sido vitales para que ese pedido llegue a la Cámara alta. Angelici es sindicado como benefactor de los Mahiques.

Padre e hijo habrían figurado en la lista de contactos que Sergio Massa le habría ofrecido a Cristina para contribuir con la suerte de sus causas judiciales como parte de la supuesta oferta realizada a la expresidenta para ocupar el Ministerio de Economía. Massa y Angelici mantienen contactos por la autorotulada industria del juego. Los dos se vincularían con Toviggino a través del fútbol.

El traspaso a la ciudad del fuero laboral incrementa el poder de Angelici en la Justicia. El lunes serán notificados de sus calificaciones quienes concursaron para cubrir cuatro vacantes de jueces y seis de camaristas. El inicio de un proceso en el que juegan un papel decisivo las entrevistas personales y el lobby político.

De concretarse, los cambios en el Ministerio de Justicia confirmarían una victoria de Karina Milei sobre Caputo. Podría ser una mala noticia para Bullrich y sus aspiraciones de ser candidata a vice de Milei o jefa de gobierno en la ciudad. Sobre todo por el malestar de Karina por el pacto de Bullrich con Villarruel que confirmó a Bartolomé Abdala como presidente previsional. Karina deseaba en ese lugar a Nadia Márquez, incondicional de Martín Menem, aliado de la hermana del Presidente.

A Bullrich le servirían de poco los argumentos de orden institucional: la Constitución faculta a la vicepresidente como jefa administrativa del Senado. En teoría, una circunstancia menor frente a un sistema político que sucumbiría ante los Milei. Pero también una alerta temprana sobre la suerte que podrían correr quienes buscan amparo a ese derrumbe refugiándose entre ellos.