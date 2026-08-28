La regresión escatológica a una edad de oro que ya no existe El renovado ataque al periodismo coincide con la pérdida de influencia del mensaje oficial en las redes, un área vital para la reelección de Milei en la concepción política de los libertarios. El PJ no halla la forma de capitalizar las dificultades del gobierno.

Por Daniel Bilotta PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

El lenguaje escatológico y soez de Javier Milei para atacar al periodismo es el rasgo saliente del debut de Santiago Oría en el área de comunicación digital del gobierno. El ciberespacio es para los libertarios el ecosistema que funda su razón de ser, y de existir, en la política. Cualquier desequilibrio en su interior puede cobrar dimensiones apocalípticas y ser interpretados como una amenaza a la supervivencia a la especie anarco libertaria. Pero si el recorte al poder de Santiago Caputo practicado por Karina Milei resulta llamativo, no es por los traspiés del cineasta en defender esa forma de vida. Pero sí por la contradicción que entraña la medida adoptada por la hermana del Presidente.

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El esfuerzo por regresar a la edad de oro discursiva implica una marcada regresión de Milei a un mensaje descatalogado en las redes por su ineficacia. Sobre todo para dar una respuesta satisfactoria a una incógnita: hasta dónde los hermanos Milei están involucrados en las causas judiciales donde se los menciona. La sombra que echa dudas sobre si es el correcto el camino elegido para llegar a la tierra prometida. Ad Hoc -que produce un informe mensual sobre los temas con los que interactúan las audiencias en las plataformas- advirtió en agosto la fatiga con el mensaje oficial en las conversaciones digitales. Un estigma instalado por el caso Libra que derivó en el descenso paulatino pero persistente del protagonismo del Presidente. Pero que se profundizó con nuevos escándalos. Como el desatado por la situación patrimonial de Manuel Adorni.

El último informe mensual de Ad Hoc consigna que las 15 cuentas libertarias más destacadas en X perdieron capacidad de instalar y traccionar ese debate. Pero lo más llamativo del informe es que las apariciones de Milei en los streamings libertarios Blender, Carajo y Neura tuvieron menos visualizaciones este año que el que pasó. Ad Hoc asocia esta dificultad de sostener esa narrativa con el descontento con la gestión de gobierno que se insinúa de forma sostenida en los estudios de opinión pública.

La crisis de Caputo con los Milei coincide con la que atraviesa el gobierno por el debate sobre el nivel de morosidad crediticia. Una de las formas en las que se expresa la caída del salario, la retracción del consumo y de la actividad que provocan la destrucción de puestos de empleo. Una situación cuya gravedad puede medirse por la urgencia oficial por revivir la alianza entre el Pro y La Libertad Avanza. Particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el mayor número de electores.

Cristian Ritondo y Martín Yeza, en una reunión del Pro en Olivos Alessia Maccioni

Aunque el entorno de Cristian Ritondo se esmera en aclarar que hace equilibrio entre su interés por reeditarla y los reparos de Macri en apresurar esa decisión, el jefe del bloque Pro no pierde oportunidad de mostrar su buena relación con Sebastián Pareja, el delegado de Karina Milei en la provincia y titular de la comisión Bicameral de Inteligencia en la que expuso el titular de la SIDE, Cristian Auguadra. Ritondo es uno de sus miembros y se expresó satisfecho al final de la reunión.

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Hay quienes bromean con que Ritondo está cautivado por la teoría económica ortodoxa. Sobre todo con el proceso de destrucción creativa. No solo porque le gustaría suceder a Auguadra si Caputo abandona el gobierno. La chanza también involucra lo que ocurrirá este fin de semana en Pinamar, casi su segundo hogar. Allí tendrá lugar la Cuarta Edición del Enduro Invierno. Una competencia de motos de alta cilindrada en un circuito montado a lo largo de los principales tres kilómetros del frente marítimo. Por la ordenanza 7342 del 26 de agosto, el intendente Juan Ibarguren quedó habilitado para ceder en forma gratuita y sin licitación previa ese espacio a EDV Entertainment, representada por Rodrigo Allué.

Allué fue socio en emprendimientos gastronómicos de Alejo Yeza, hermano del exintendente y actual diputado Martín Yeza. Rodrigo fue elegido primer concejal en 2023, cuando Ibarguren se impuso a La Libertad Avanza por la inédita ventaja de un voto. El hermano del exintendente es quien preside además el bloque del Pro en el Concejo Deliberante, donde la ordenanza fue votada por el Pro, los libertarios y la UCR con la abstención del PJ y el rechazo de Unión por la Patria. EDV Entertainment percibirá en forma exclusiva los derechos de televisación, lo recaudado por entradas con un valor de entre 50 mil y 300 mil pesos. Más el valor por la inscripción de 500 competidores a razón de 300 dólares cada uno.

El movimiento de suelos para instalar las rampas de enduro está prohibido por la ordenanza 4442 del 2014. Aunque se restituya, la arena removida será arrastrada por el mar en un efecto erosivo que encoge la superficie de las playas. A Allué se le atribuye una sociedad con Ritondo en la construcción de edificios en Pinamar. Ibarguren y Martín Yeza mantienen una estrecha relación con Ritondo. Mar del Plata rechazó organizar este festival porque EDV Entertainment le exigió 800 millones de pesos para realizarlo.

Es probable que lo más conveniente para Macri sea desentenderse de esta actualidad de Ritondo y concentrarse en lo que pueda ocurrir con las elecciones en Brasil e Israel en octubre. Y en la de los Estados Unidos en noviembre, una semana antes que el Papa visite la Argentina. Resulta difícil que el mensaje de León XIV no recoja en su mensaje el resultado de estos comicios, vitales para Benjamín Netanyahu y Donald Trump, a quien Milei eligió subordinarse como aliado.

La revitalizada expectativa electoral del peronismo por las dificultades del gobierno con sus aliados, choca con la inquietud de la crisis sin resolver entre Cristina y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Maxímo Kirchner se reunió ayer con los intendentes del grupo AFA en una quinta de la zona Oeste con un temario acotado pero intenso. La reelección indefinida de los intendentes y las cuatro vacantes a cubrir en la Corte. No está claro si Máximo les dio algunos detalles de la reunión entre la expresidente y Sergio Massa de hace un mes. Tampoco si el líder del Frente Renovador le confió a ella lo que comenta entre sus íntimos: que aunque Cristina, Kicillof o él vencieran a Milei en primera vuelta lo harían por una ventaja tan exigua que obligaría a una definición en balotaje. Una forma alambicada de aceptar que el PJ precisa en la segunda vuelta a alguien en condiciones de atraer los votos no peronistas desencantados con Milei. En dosis homeopáticas, Massa comienza a instalar en ese círculo de confianza el nombre de Natalia De la Sota.

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Juan Schiaretti y Natalia de la Sota

Como siempre, nada en Massa parece ser fruto de la casualidad. Diputada por Córdoba, Natalia es la hija de José Manuel De la Sota. Hasta su muerte en un accidente de tránsito en 2018, De la Sota venía dialogando con Cristina sobre la reunificación del peronismo. Los dos fueron protagonistas centrales de la escisión del peronismo cordobés del PJ presidido por Néstor Kirchner en 2013, La ruptura se precipitó cuando Cristina, por consejo de Néstor, le negó al gobernador cordobés el auxilio de fuerzas federales ante una huelga policial.

Massa respaldó a Natalia De la Sota en las elecciones de 2025 en Córdoba, donde obtuvo alrededor de ocho puntos. Hay quienes creen que De la Sota expresa el malestar de Massa con Juan Schiaretti por la frustrada experiencia del peronismo federal en 2019. El actual gobernador, Martín Llaryora, enfrenta de momento un escenario complejo para su reelección. Tal vez el síntoma del agotamiento del modelo político iniciado por De la Sota hace 13 años atrás.

La falta de revitalización en sus ideas y de un recambio generacional son los factores que le impiden a PJ canalizar el significativo descontento que recoge la gestión de Milei. Resultaría paradójico que uno de los sindicados como responsables de que eso ocurra sea quien impulse un cambio. Pero mucho más que lo haga aceptando que sin la participación de Cristina esa reconversión sería imposible.