La revolución del RIGI, un federalismo real

Hace apenas cuatro años, la energía era el talón de Aquiles del frente externo argentino: gastábamos dólares que no teníamos para importar el gas y el petróleo que no producíamos. Hoy el escenario es otro. La balanza energética acumuló un superávit de casi US$7000 millones en el primer semestre de 2026, el más alto de la historia para ese período y 87% superior al del año pasado. Se proyecta un cierre de año por encima de los US$12.000 millones. Eso no fue suerte. Fue un cambio de reglas, y ese cambio se llama RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

Esta iniciativa suma más de US$50.000 millones en proyectos aprobados y otros US$160.000 millones en evaluación. Son compromisos de largo plazo que se desembolsan por etapas, como toda obra de gran escala.

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Esto es la transformación de la matriz energética argentina. Vaca Muerta ya aporta el 68% del petróleo y el 67% del gas del país, y a su alrededor se ordena una cadena productiva, con energías renovables incluidas, que está dando origen a nueva Argentina, una que no dependa de mirar el precio del dólar para cada decisión de inversión.

Como este cambio de matriz es traer dólares, creo que se trata de una verdadera revolución económica. El propio ministro Caputo resumió días atrás que con este flujo de inversiones el país no volverá a tener los problemas de tipo de cambio de otras épocas.

Resulta increíble, entonces, algunos ataques políticos. Por caso, Máximo Kirchner advirtió que si el peronismo gana revisará cada uno de los RIGI. No cuestiona cuánto se produce sino con qué finalidad, y que las comunidades cercanas a los yacimientos no ven mejorar su vida. Vale responder con datos. El “para qué” es traer dólares, generar empleo y abrirles el negocio a los proveedores locales. ¿Acaso algún neuquino, sanjuanino, catamarqueño o santafesino está enojado con que haya más movimiento económico en su provincia?.

Ahora, los datos. El 86% de lo invertido bajo el RIGI se está destinando a empresas nacionales y más de 1200 proveedores ya trabajan en los proyectos aprobados. La reciente Ronda de Negocios, el 29 de octubre en Rosario, juntó a más de 1800 empresas proveedoras con unas 40 grandes compañías. ¿Y para quién trabajan estas multinacionales que están invirtiendo? Esto lo muestra fácilmente Neuquén, que pasó de cobrar US$439 millones en regalías en 2006 a US$1516 millones en 2024.

Pero lo más elocuente es quiénes sostienen el régimen: no es la bandera de un partido. Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, adhirió al RIGI y logró la aprobación de MARA, de Glencore. Salta, con el también peronista Gustavo Sáenz, alberga el proyecto Rincón, de Río Tinto. Mendoza, con el radical Alfredo Cornejo, impulsa la Mesa del Cobre. San Juan tiene Vicuña, Los Azules, Veladero y Gualcamayo. Neuquén, Vaca Muerta, y Río Negro fue la primera en adherir al RIGI. Peronistas, radicales y fuerzas provinciales: colores distintos, un mismo interés, que las inversiones lleguen a su gente.

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En mi caso, Santa Cruz, somos la provincia que más minerales vende al mundo, con casi el 40% de las exportaciones mineras del país, siete minas en producción, el Macizo del Deseado y 180 proyectos con interés en invertir en oro y plata. Aunque la Legislatura aprobó la adhesión al RIGI en 2024, casi dos años después no figura un solo proyecto santacruceño entre los aprobados. Mientras tanto, el oro y la plata que sabemos producir ya consiguieron RIGI en otras provincias: Veladero y Gualcamayo, en San Juan; Diablillos, entre Salta y Catamarca. Se decía que el régimen no estaba pensado para yacimientos maduros, pero Veladero, una mina en plena producción, demostró que una ampliación puede entrar.

El RIGI es una gran transformación económica. Pero tampoco se atrae inversión tensando las relaciones con las empresas o no pudiendo asegurar la seguridad jurídica. El reciente conflicto con Newmont en Cerro Negro, la mayor mina de oro del país, fue la peor señal posible para cualquier inversor que mire a la provincia: la gobernación clausuró las operaciones por un presunto incumplimiento de la legislación vigente que exige que el 90% del personal contratado tenga residencia en Santa Cruz, el número más alto de cualquier otra provincia.

Por suerte, la mayor parte del país, con excepción de la vieja clase política que se resiste al cambio de época, acompaña este camino de mega inversiones, que se sostiene con reglas claras y estables, regalías previsibles, metas de proveedores locales con plazos y no cupos obligatorios, y una reforma laboral y sindical que termine con la lógica estatista y corporativista.

Hay que entender que el RIGI no es de un partido ni de un gobierno. Es la herramienta con la que la Argentina decidió dejar de pedir dólares para empezar a ganarlos. La revolución ya está en marcha gracias al impulso del gobierno nacional, y las provincias que acompañaron a tiempo y aseguraron reglas claras, ya están viendo los resultados.