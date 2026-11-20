El Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la resistencia argentina frente a las fuerzas anglofrancesas en la Vuelta de Obligado en 1845, constituye una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales de la soberanía nacional. El anunciado tránsito del buque chileno Danstar por el Estrecho de Magallanes y el Mar Territorial Argentino, estableciendo una conexión comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, representa una nueva prueba para la determinación argentina de ejercer su soberanía.

La soberanía es el poder político supremo de una nación para gobernarse por sí misma, sin dependencia, intervención ni coacción extranjera. Su ejercicio exige reconocer el valor estratégico, territorial, marítimo y económico de la Argentina. En este contexto, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos, son una parte fundamental de nuestro territorio nacional.

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La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional establece la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre esos territorios y define su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía como objetivo permanente e irrenunciable. Esto exige adecuar nuestro lenguaje y nuestra conducta: reconocer al invasor, comprender las consecuencias de sus acciones y asumir la recuperación como una responsabilidad nacional.

Durante 2026 se produjeron diversas manifestaciones de un renovado interés por Malvinas. Entre ellas, la expresión popular de la selección argentina de fútbol, las acciones judiciales contra la explotación petrolera británica en el yacimiento Sea Lion, las demandas por la extracción de recursos pesqueros sin autorización argentina y las iniciativas del Poder Ejecutivo para defender la soberanía nacional.

También se destacan el proceso arbitral iniciado por la Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las iniciativas de la Fundación Argentina Azul para establecer condiciones concretas al tránsito de buques extranjeros por el mar territorial argentino. Estas propuestas contemplan situaciones como la actividad científica no autorizada y la bandera no reconocida del RRS Attenborough, el tránsito sin comunicación del HMS Medway y la conexión logística del Danstar con las Islas Malvinas.

Persisten contradicciones entre los anuncios políticos, las necesidades de la defensa nacional y los recursos presupuestarios destinados a desarrollar las capacidades del país

Las iniciativas ejecutivas, legislativas y judiciales procuran impedir que actividades vinculadas con la pesca, los hidrocarburos y la logística contribuyan a consolidar la presencia británica en el Atlántico Sur. Sin embargo, persisten contradicciones entre los anuncios políticos, las necesidades de la defensa nacional y los recursos presupuestarios destinados a desarrollar las capacidades del país. La defensa de la soberanía requiere políticas coherentes, sinergia, instrumentos jurídicos eficaces y una capacidad nacional acorde con los desafíos existentes.

La recuperación de Malvinas no puede limitarse a una reivindicación diplomática. Exige determinación frente a la corona británica, acciones concretas para lograr la restitución de los territorios y una diplomacia activa que procure el acompañamiento internacional.

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Pero, fundamentalmente, la soberanía efectiva requiere de un poder nacional fuerte, del desarrollo de todos los factores del potencial argentino y, especialmente, del componente humano. Para ello resulta indispensable una transformación educativa que convierta el conocimiento en capacidades a fin de atender debidamente los intereses nacionales.

Se propone organizar esa transformación mediante seis unidades temáticas: geografía, historia, aspectos jurídicos, estrategia y geopolítica, actualidad y recuperación. Estos contenidos deberían integrarse tanto en el sistema educativo nacional y provincial como en la capacitación obligatoria, permanente y periódica de los integrantes de las administraciones públicas.

En definitiva, un renovado y genuino interés por la soberanía nacional requiere transformar la educación en una herramienta efectiva de construcción de poder y acción colectiva.

Malvinas es el objeto, educar es la acción y recuperar es el propósito que nunca debe faltar.

Por Eduardo L. Ganeau PARA LA NACION Capitán de navío (R)