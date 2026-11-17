Una mujer de 88 años, viuda, con una fractura de cadera resuelta y una demencia leve, recibe de su familia una pulsera que detecta caídas, un reloj que mide su sueño y una cámara en el living. A las dos semanas, la pulsera está en un cajón, el reloj apagado y la cámara tapada con un repasador. La familia lo lee como una conducta de riesgo. La nieta, con la mejor intención, dice: “No quiere cuidarse”.

Llevo cuarenta años atendiendo personas mayores y propongo leer esa escena al revés. Esa mujer no está rechazando el cuidado. Está defendiendo algo que los aparatos que le pusieron encima no pueden ver, porque no es un dato. Está defendiendo su singularidad.

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El filósofo argentino Miguel Benasayag, radicado en Francia, insiste desde hace dos décadas en una idea simple: lo vivo no es reducible a información. Un organismo no procesa datos; tiene cuerpo, historia, fragilidad. Su fórmula más conocida es la que da título a uno de sus libros: las máquinas funcionan, los seres vivos existen. Funcionar es cumplir con eficiencia un fin que viene de afuera. Existir es estar atravesado por el deseo, el conflicto y la posibilidad de fracasar. Una máquina que no cumple su fin está rota. Una persona que no cumple el fin que otro le asignó no está rota: está existiendo.

El problema de nuestra época, dice Benasayag, no es que las máquinas avancen. Es que el modelo de la máquina se convirtió en la vara con la que medimos la vida. Y en ningún lugar eso es más claro que en la vejez. Toda la gramática con la que describimos a los mayores es una gramática del funcionamiento: éxito, declive, pérdida, deterioro, dependencia. Cada palabra define a la persona mayor por lo que ya no hace respecto de un estándar, y el estándar es el adulto joven que rinde.

La tecnología que hoy se diseña para las personas mayores hereda ese modelo sin saberlo. Lo hace de tres maneras. La primera es el monitoreo: sensores de caída, pisos inteligentes, cámaras, algoritmos que predicen riesgos. El cuerpo se vuelve un flujo de datos y el cuidado se vuelve vigilancia. Quien ha dirigido una residencia sabe que hay un punto en el que el tablero de alertas reemplaza la mirada, y un equipo que mira el tablero deja de mirar al residente.

La segunda es el reemplazo: robots de compañía, asistentes de voz, mascotas electrónicas para personas con demencia. Es cierto que calman, entretienen, reducen la agitación. Pero nadie existe junto al viejo. La institución se tranquiliza porque el indicador de bienestar mejoró, la familia se tranquiliza porque la madre “tiene a alguien” y el lugar que debería ocupar un vínculo lo ocupa un aparato que imita sus efectos.

Robots de compañía, exoesqueletos y timbres remotos

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La tercera es la más sutil, porque se presenta como promesa: la optimización. Relojes epigenéticos, edad biológica, protocolos de longevidad, una industria entera organizada alrededor de la idea de que envejecer es opcional. Envejecer bien pasa a ser envejecer de manera medible. Y quien no optimiza no solo envejece: falla. Pasamos, en una generación, de la vejez como destino a la vejez como responsabilidad individual auditada por una aplicación.

Lo que ninguno de estos dispositivos puede registrar es precisamente lo singular: cómo negocia esta persona con su propio declive, qué le importa perder y qué no, qué sentido le da al tiempo que le queda. Las manos de quien amasó pan sesenta años. La memoria que se va, pero deja intacta la melodía de un tango. Nada de eso es información, y por eso el dato, que no es falso, resulta insuficiente de una manera que se vuelve invisible cuando el dato es lo único que se mira.

Que quede claro: no escribo contra la tecnología. Un audífono, una prótesis de cadera, la telemedicina en un pueblo sin especialistas, la videollamada con el nieto que vive en Madrid devuelven el mundo a un cuerpo que lo estaba perdiendo. El criterio no es el aparato. El criterio es quién define el fin. Si la técnica se pone al servicio de lo que esa persona quiere, amplía su vida. Si la persona queda subordinada a los parámetros de la técnica, la aplasta, por amable que sea la interfaz. El mismo sensor de caídas puede ser una cosa o la otra según quién decidió instalarlo, para qué, y qué pasa cuando la persona dice que no.

Por eso propongo tres preguntas antes de instalar cualquier dispositivo en la vida de un mayor. ¿Responde a algo que la persona quiere o a algo que la familia o la institución necesita? ¿Qué relación humana reemplaza y quién va a ocupar el tiempo que libera? ¿Y qué pasa si la persona lo rechaza? Si la respuesta a la tercera es “se lo ponemos igual”, ya sabemos en qué régimen estamos.

Con la mujer del repasador hicimos algo que no requirió ninguna tecnología nueva: nos sentamos a preguntarle qué quería. No quería que nadie la mirara dormir. Quería levantarse de noche a tomar agua sin que sonara una alarma. Y quería que la nieta la llamara, no que la viera por una cámara. Pactamos un sensor de puerta, una luz nocturna adecuada y una llamada diaria. La pulsera volvió al cajón con el acuerdo de todos. No se cayó más que antes. Y volvió a existir en su propia casa.

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Esa manera de trabajar no es una ocurrencia ni una excepción: es lo que la buena geriatría hace desde hace décadas, aunque no siempre lo sepa nombrar. La valoración geriátrica integral no mide un órgano, mira a una persona en su contexto. La atención centrada en la persona pregunta “¿qué es importante para usted?” antes de preguntar “¿qué le falla?”. Los cuidados paliativos sostienen que una vida que ya no funciona según ningún parámetro sigue existiendo y merece ser acompañada hasta el final. El problema es que esa forma de cuidar es más lenta, posiblemente más cara y menos medible que la que se apoya en un tablero, y por eso pierde terreno en sistemas de salud que premian lo que puede contarse. Defenderla es hoy una responsabilidad de quienes trabajamos con mayores.

La tecnología no es la enemiga de la vejez. La enemiga es un modelo de vida en el que solo cuenta lo que funciona, y la tecnología es hoy el vehículo más eficaz de ese modelo. La tarea de quienes cuidamos a los mayores no es frenar la técnica, sino sostener, frente a ella y con ella, una pregunta que ningún sensor puede hacer: ¿quién es esta persona y para qué quiere el tiempo que le queda?