No es aconsejable que un candidato decida iniciar su campaña con una provocación deliberada que genere rechazo. Horacio Rodríguez Larreta acaba de hacerlo con dos spots de un total de cuatro que levantaron mucha polvareda, especialmente el primero. Mientras eso sucede, una exfuncionaria de su propio equipo ensaya un camino diferente y prometedor.

Luego de haber estado al mando de CABA 16 años (los primeros ocho como jefe de Gabinete de Mauricio Macri en la Ciudad y otro período igual ya como jefe del gobierno porteño), Larreta aspiró a la Presidencia en 2023. Pero su precandidatura fue derrotada en la interna de Juntos por el Cambio por Patricia Bullrich. Decidió reinventarse desde abajo y aspirar tan solo a una banca en la Legislatura capitalina, en 2025, con agrupación propia (Volvamos Buenos Aires). HRL arrancó con un eficaz eslogan que prendió fuerte: “Hay olor a pis”. Surgió de las inquietudes que recogía en sus periódicas reuniones con vecinos y que Pablo Avellutto le hizo ver que tenía potencial para repercutir. Quedó en cuarto lugar, con el 8% de los votos.

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Larreta insiste en que CABA está sucia y que los contenedores no dan abasto de basura. El crecimiento exponencial de perros en la ciudad derrama diariamente océanos de orina canina en muros y paredes de la ciudad. Es verdad que Jorge Macri, su sucesor en el cargo, arrancó muy displicentemente con ese y otros temas, aunque después se empezó a poner un poco más las pilas. Cierto también es que al vedar el ingreso de mascotas a muchos parques y plazas (algo que dispuso HRL que intentó compensar con desangelados caniles) hizo que muchos pichichos terminaran orinando en las veredas.

Larreta aspira el año próximo a conquistar por tercera vez el gobierno porteño. Busca encabezar una alianza con radicales, lilitos y hasta peronistas. Al justicialismo podría interesarle esa posibilidad tras perder siempre en la Capital Federal. Pero, ¿los peronistas le sumarían o le restarían votos a Larreta? El electorado porteño es mayoritariamente no peronista y en una buena proporción bastante antiperonista.

Pues bien: los “cráneos” de su propio staff no tuvieron mejor idea que armar un primer spot muy distópico en el que se ve al candidato en una suerte de Matrix repleta de pantallas desde la cual da la orden de hacer volar la avenida General Paz. “Vamos a derribar el muro”, dice mientras se reflejan en sus ojos explosiones, fuego y puentes que saltan por el aire. Poco sentido de la oportunidad hacerlo tras la grave explosión de gas en Remedios de Escalada que hasta el momento dejó un saldo de cuatro muertos.

La idea era hacer ruido, aun calculando que iba a desatar reacciones negativas, lo que marca una audacia sin precedentes en la estrategia adoptada. “Llamador de atención” denomina HRL a la pieza con la que dio el puntapié inicial de su campaña. Repercutió tanto que lo empezaron a llamar de los medios. Era justo lo que quería.

Volar la General Paz es una metáfora, pero que en imágenes contradice la fama de hacedor y de conciliador de Larreta. El equipo de cinco jóvenes de no más de treinta años, muy ducho en Inteligencia Artificial, que trabaja para el candidato parece impregnado por la impronta de los influencers libertarios, tan fans de los escenarios apocalípticos con los que arman buena parte de sus narrativas en redes sociales. En un segundo spot ya Larreta bajó varios cambios, aunque el trasfondo del mensaje sigue siendo el mismo: derribar el muro con el Gran Buenos Aires. Considera que es imprescindible que poco más de dos millones de personas que allí viven entren cada día a la Capital para trabajar. En los dos videos restantes se tomó el tiempo suficiente para explicar por qué le parece importante que toda el área metropolitana funcione sin divisiones y como una unidad.

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A muchos les sonará como una campaña involuntaria a favor del Conurbano –sobre el cual el porteño más conservador tiene sus peores prejuicios– en lugar de estar centrada en las inquietudes más genuinas de los ciudadanos capitalinos. Jorge Macri mete más cizaña con su prédica trumpista que acentúa la desconfianza hacia quienes viven allí. Sus spots de mano dura apuntan firmemente en esa dirección.

En las antípodas de este arranque tan comentado de Larreta para ganar la delantera de los comicios porteños del año próximo, habrá que prestarle creciente atención a los pasos firmes que viene dando en las redes sociales precisamente una de sus antiguas colaboradoras, María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. “Popurrí es un proyecto político que crece”, afirma desde el sitio que nació con la lógica de una start-up cívica no empresarial, muy atractiva y eficaz en sus mensajes y en la diversidad de sus protagonistas e historias personales (de allí su nombre). Se caracterizan por su juventud y lenguaje fresco, claro y con mucho sentido común. Se convertirán en el partido político más nuevo de la Argentina tan pronto reúnan las 4000 adhesiones que les exige la ley.

En Instagram, @hacemospopurri tiene 325.000 seguidores, en TikTok cuenta con más de 93.000 y en YouTube se alistan 24 mil usuarios que ya vieron algunos de sus casi 500 videos.

El año que viene, si finalmente es candidata a jefa de Gobierno, María Migliore podría convertirse en la gran sorpresa de los comicios porteños.