Gonzalo Plata celebra tras anotar el segundo gol de Ecuador en la victoria 2-1 ante Alemania en el partido por el Grupo E del Mundial, en Nueva Jersey

Las apuestas online entre los jóvenes: de la emoción al negocio El crecimiento de la ciberludopatía en las nuevas generaciones enciende una luz de alarma que no debemos ignorar

Por Romina Braga PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

El jueves pasado, en la zona céntrica de Quito, un grupo de personas contenía la respiración frente a una pantalla gigante. Corría el minuto 80, Ecuador empataba con Alemania y necesitaba ganar para seguir con vida en el Mundial. De pronto, un córner, un rebote en el área y Gonzalo Plata la empujó al fondo de la red. La ciudad explotó en un grito unánime: abrazos entre desconocidos, familias llorando de emoción, chicos saltando sobre los hombros de sus padres. El fútbol, una vez más, hacía lo extraordinario: fusionar a una multitud en una sola alma.

Sin embargo, en medio de esa marea humana, la cámara captó una postal desgarradora: un joven inmóvil, con la mirada perdida. Mientras todo su pueblo festejaba un triunfo histórico, él permanecía expulsado de la alegría colectiva. No festejó porque ese gol, para él, significaba perder mucha plata. Había apostado por Alemania.

publicidad

publicidad

Esa imagen no es una simple anécdota mundialista. Es el síntoma de una época enferma, una radiografía exacta de un fenómeno que avanza de manera silenciosa pero voraz en toda América Latina y, con alarmante fuerza, en nuestro país: la ciberludopatía en adolescentes y jóvenes.

Con las apuestas el fútbol está dejando de ser una experiencia comunitaria para transformarse en una plataforma de especulación financiera permanente para los jóvenes Shutterstock

El Mundial siempre ha sido la fiesta popular por excelencia, un paréntesis de noventa minutos donde las diferencias socioeconómicas o políticas parecen suspenderse. Pero para las corporaciones del juego, el Mundial es otra cosa: es el mayor mercado del planeta. Cada partido es una cantera de millones de clientes potenciales. Las transmisiones nos bombardean con publicidad, las redes sociales multiplican códigos de descuento a través de influencers y cada emoción futbolera se convierte en una fría oportunidad de negocio.

Ya no se apuesta solo al resultado final. El sistema, diseñado minuciosamente para capturar la atención, incita a apostar al próximo córner, a la tarjeta amarilla inminente, o al primer lateral del segundo tiempo. El fútbol está dejando de ser una experiencia comunitaria para transformarse en una plataforma de especulación financiera permanente para nuestros chicos.

publicidad

publicidad

Esto no es un accidente digital; es el éxito de una industria multimillonaria que utiliza al deporte como el caballo de Troya perfecto para naturalizar el juego online. Y ocurre, fundamentalmente, porque el Estado y sus regulaciones llegan tarde. En Argentina lo vemos todos los días: chicos menores de 18 años que apuestan usando billeteras virtuales, cuentas clonadas o aplicaciones que vulneran cualquier control por demás insuficiente. Las consultas por juego compulsivo estallan y la edad de inicio no para de bajar.

Frente a esta crisis, la respuesta no puede ser el sálvese quien pueda. Reducir el debate a la “responsabilidad individual” o exigirles exclusivamente a las familias que vigilen los teléfonos de sus hijos es injusto e insuficiente. No se puede competir en soledad contra un monstruo publicitario que coloniza camisetas, estadios y pantallas promoviendo la ilusión del dinero fácil.

La discusión es profundamente política y de salud pública. Así como en su momento entendimos que el tabaco y el alcohol requerían límites estrictos en su publicidad para proteger a la población, hoy debemos plantarnos y poner un freno regulatorio urgente.

Necesitamos intervenir ya: prohibir la publicidad dirigida a menores, limitar fuertemente las promociones hechas por influencers y figuras deportivas, endurecer los controles biométricos de edad en las plataformas, lanzar campañas de prevención continuas y garantizar dispositivos públicos de atención gratuita para quienes ya padecen el juego compulsivo. Esto no es una cruzada moralista ni una guerra contra la tecnología; es defender los derechos de las infancias y las juventudes.

publicidad

publicidad