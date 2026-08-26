Saltar al contenido principal
LA NACION
publicidad
OPINIÓN

Las cuentas claras

En la disputa por el relato, la política construye mundos con los números

2'
Claudio Jacquelin
Por Claudio JacquelinLA NACION
Compartir

Existen las verdades, las mentiras y las estadísticas. La vieja ironía siempre vuelve. “Primero los datos”, dice el Presidente, que arroja cifras. Y descalificaciones a sus contradictores. Unas tras las otras. Como balas de ametralladora. Que las revisiones posteriores confirman parcialmente, cuestionan, relativizan o desmienten. Ni con los números hay verdades absolutas cuando los cuenta la política. Sujetos a interpretaciones, recortes y manipulaciones. El rigor de la ciencia exacta suele quedar a merced del arte. De la fantasía. O del fraude.

La contabilidad creativa siempre está a disposición de gobernantes, economistas, políticos, periodistas, contadores, abogados, empresarios, banqueros Mucho más cuando desde el poder se trata de justificar deudas y u ocultar ingresos o no poder explicar gastos. Toda una paradoja. O una ironía. La matemática procura resolver incógnitas y busca despejar vaguedades. Pero cada uno escribe su cuento. Sin tener en cuenta algunos principios fundamentales de la buena literatura. Como dice el gran escritor y matemático Guillermo Martínez, la relación entre un buen cuento y una demostración matemática está en la resolución. Y ya se sabe que la política está plagada de malos finales. Por hacer mal las cuentas. Y contar peor el cuento. Las cuentas claras conservan la amistad. Ylas cuentas oscuras, ¿los votos?

publicidad
Por Claudio Jacquelin
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
Opinión