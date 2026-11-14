León XIV, lo mejor de nosotros

La tradición cristiana destaca que el nacimiento de Jesús y su vida en la Tierra coinciden con la época de mayor estabilidad y paz en el planeta. En 27 a. C., el emperador Augusto inauguró su gobierno, extendió la paz por el imperio y se cerraron las Puertas de Jano, que tradicionalmente permanecían abiertas mientras Roma estaba en guerra. Orígenes de Alejandría señaló que, con el nacimiento de Cristo, cesaron las guerras en el mundo.

Algo dulcemente extraño ocurrió con el paso de León XIV por la Argentina, que, aunque no debió habernos sorprendido, nos dejó a todos boquiabiertos. Por al menos tres días se extendió la paz sobre la patria. Millones de personas, como ningún acto político ni deportivo puede reunir, se congregaron para ver al Santo Padre, aunque fuera desde muy lejos, y cubrieron cuadras y cuadras de las avenidas más anchas de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. En esas movilizaciones gigantescas, no se vio una sola riña, ni un empujón, ni una baldosa rota, ni papeles y botellas desparramados por el suelo. Y, por supuesto, ni un cartel partidario.

publicidad

publicidad

El Papa ha despertado lo mejor de nosotros mismos, de algo que creíamos perdido o que, al menos, yacía sepultado. Y tanto ha querido despertar lo mejor de nosotros que lo que predominó, a lo largo de toda su recorrida, fue su llamado a la santidad, a la santidad individual, digámoslo, aunque sea redundante. La santidad es algo personal.

“Todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad”, dice el catecismo de la Iglesia Católica.

Es verdad que, en sus alocuciones, León XIV hizo numerosos llamados a la política, como la convocatoria a la convivencia “aun cuando existan diferencias de pensamiento”, la mención de la democracia “como una herencia que debe ser custodiada”, la “disposición a escuchar” y “el cuidado de la palabra”, la prudencia política, el ejercicio de la autoridad como servicio, el estímulo a la iniciativa privada, el esfuerzo para que “el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades”, el llamado de atención por los jóvenes que deben abandonar su país, la educación en todos sus niveles, el cuidado de la tierra y la diversidad y la preservación de la vida desde la misma concepción.

No lanzó a la feligresía un tiro por elevación a los políticos

No es ni más ni menos que la doctrina de la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿Quién podía esperar que no lo recordara quien adoptó el nombre que sucede en el orden numérico al pontífice que promulgó la encíclica Rerum novarum, a quien citó expresamente en la Universidad Católica Argentina? Pero se lo dijo a los políticos, a todos, en la cara, en el Palacio Libertad. No lanzó a la feligresía un tiro por elevación a los políticos. Al contrario; a la feligresía le habló de santidad; lo hizo una y otra vez, a tal punto que la santidad personal fue el eje de su visita.

“Gozoso deber, pues, el de cumplir con la misión que el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros. Sí, queridos hermanos y hermanas. Estamos todos llamados a la santidad; en eso consiste nuestra labor en la Tierra…”, dijo en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

publicidad

publicidad

Un llamado a cada uno de nosotros. Lo sabíamos, pero parecía que no lo recordábamos; es el llamado que está en la misma palabra de Jesús en los evangelios. La tercerización de la virtud a través de la política es la anulación misma de la virtud, y especialmente de la caridad. Si creyéremos que los pobres y los enfermos son una responsabilidad exclusiva del Estado, estaríamos desligándonos de nuestros propios deberes como creyentes, sin perjuicio de la función de los gobiernos, por supuesto.

“Tuve hambre y no me diste de comer” es un reproche dirigido a cada uno de nosotros en relación con la rendición de cuentas del Juicio Final.

Y cuando una joven le preguntó al Santo Padre, en el Monumento de los Españoles, cómo conciliar su vida apostólica con su trabajo, el Papa le respondió: “No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nuestras ocupaciones, como si hubiera contraste o conflicto en ellas” […] “Cuando trabajas, estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor y ofréceselo al Señor”.

Es ni más ni menos que la santificación individual por medio del trabajo diario.

La feligresía católica necesita que se le hable de los deberes y virtudes de cada uno como cristiano, independientemente de lo que haga o deje de hacer cada gobierno. Si a través de la religión llegamos a ser mejores personas, también habrá mejores gobiernos. Al revés no funciona.

publicidad

publicidad