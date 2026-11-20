A lo largo de la visita del papa León XIV a la Argentina, numerosos comentaristas hicieron referencia al debate sobre la “justicia social”, que el Papa −junto a toda la doctrina de la Iglesia− sostiene y que Milei critica. Pero con frecuencia se omite una pregunta previa: ¿qué sentido tiene la expresión “justicia social” para uno y otro? Cuando Milei califica la “justicia social” como una “aberración” y un “robo” parece referirse sobre todo a la redistribución compulsiva por parte del Estado cuando, invocando objetivos sociales (raras veces logrados), viola derechos fundamentales de los ciudadanos, ante todo el derecho de propiedad. Este tipo de redistribución arbitraria o desproporcionada no encuentra apoyo en la doctrina social de la Iglesia.

El Papa, por su parte, en su mensaje para el encuentro con el mundo del trabajo, en la UCA, ha mencionado una sola vez la justicia social. Y claramente su intención era homenajear a Francisco evocando sus “tres T”: tierra, techo y trabajo. Pero fuera de ese pasaje puntual, León prefirió no utilizar dicha expresión, quizás para no atizar polémicas, pero también para evitar equívocos sobre su interpretación.

publicidad

publicidad

Lo importante es, entonces, no si el papa León pronunció esas palabras, sino, en todo caso, cuáles son, a su juicio, los fundamentos de un orden social justo. Y, en ese sentido, en línea con su predecesor León XIII, el Papa planteó la necesidad de crear “un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia”. Los “principios de la economía” podrían entenderse como una referencia a la racionalidad económica, que tiene sus leyes propias, que no se pueden ignorar ni siquiera con buenas intenciones, so pena de producir un efecto contrario al que se busca. ¿Podría vincularse esta exigencia, por ejemplo, a la importancia del equilibrio fiscal? En cuanto a “la visión de los empresarios”, León reconoció el valor de la vocación empresarial, su creatividad y su disposición al riesgo, citando las palabras del empresario y venerable Enrique Shaw, pero advirtió contra el peligro de absolutizar el beneficio económico a expensas del bien común. ¿Tendrá algo que decirles a quienes medran con negocios, protecciones y subsidios del Estado? Finalmente, habla de los derechos del trabajador, y exhorta a los sindicatos a colaborar con la empresa, y a ejercitar una solicitud especial por “los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal”. ¿Tendrá algo que decirles a los sindicatos sobre la necesidad de discutir reformas laborales que faciliten el acceso al trabajo registrado?

Milei

Respecto del Estado, León remarcó que este debe conservar su poder regulador para el bien común y asumir las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir. Pero insistió también en que su intervención debe regirse por el principio de subsidiariedad, y que debe ser complementada por una “subsidiariedad activa” de la sociedad, incluyendo “los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales”. Afirmó incluso que “el Estado no tiene que hacerlo todo”, palabras heréticas para los dogmas sociales autóctonos. En resumen, el Papa piensa la justicia social como “un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades” (nótese que habla de redistribuir oportunidades, y no solo recursos materiales).

Una coincidencia importante, al menos en el nivel conceptual y sin entrar en las políticas concretas, es la referencia al bien común. El Presidente afirmó en su discurso del Palacio Libertad que el Estado tiene la función de procurar el bien común, y eso implica “a la hora de tomar decisiones, no concentrarnos en lo que necesita un único sector en un determinado momento, sino en el beneficio de toda la sociedad en el presente y en el futuro”. El Papa, por su parte, en sus intervenciones ante las autoridades, privilegia el lenguaje del bien común para hablar de las responsabilidades del Estado, que naturalmente son más amplias que la sola atención a los pobres, mientras que al reflexionar sobre la misión de la Iglesia destaca especialmente la “opción preferencial” por ellos.

En el cierre de su mensaje al mundo del trabajo en la UCA, el Papa dejó a los presentes y sus representados una tarea: responder a partir de los principios de la doctrina social de la Iglesia a los desafíos de este mundo en profundo cambio. No solo este gobierno sino todos los sectores sociales y sus referentes deberían tomar nota. Como diría Francisco: “Todos, todos, todos”.

publicidad

publicidad

Por Gustavo Irrazábal PARA LA NACION Sacerdote y teólogo