Librería top

Asombra la facturación de ese lugar al que tanta gente pugna por entrar: más de 15 millones de euros anuales. Máxime porque se trata tan solo de una librería, pero no cualquiera porque está catalogada como una de las más bellas del mundo. Se llama Lello y está en Porto, la segunda ciudad en importancia de Portugal.

¿Más rarezas? Ese montón de plata que recauda por año lo hace ¡sin vender un solo libro! Es lo que junta tan solo por cobrar entrada a los curiosos que quieren conocerla e “instagramear” lo más posible su paso por ahí. Es que no hay manera de no llevarse bellas imágenes de su arquitectura neogótica y Art Nouveau. Simula estar toda revestida en madera labrada, aunque en realidad se trata de yeso pintado y trabajado por fabulosos artesanos. Hay libros para todos los gustos e idiomas.

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Su fama deviene de que corrió la bola de que la autora de Harry Potter (que vivió en Porto) inspiró la ambientación de saga, cosa que desmintió, aunque los estudiantes universitarios que transitan por esa ciudad también lleven atuendos similares a los de Harry, Ron y Hermione.

La entrada no es barata: casi 16 euros, pero es reembolsable si se compra un libro.