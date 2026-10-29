Literal a muerte

Cuando se habla de “lluvia de inversiones” nadie espera que caigan del cielo en forma de precipitaciones ni que en una “batalla cultural” dos ejércitos armados hasta los dientes busquen eliminarse mutuamente.

A Javier Milei se le dio por entender literalmente que decir que hay mucha gente que “no llega a fin de mes” significaría que muere de hambre antes. Hasta un niño comprende que es una manera de decir que hay personas que sufren por sus exiguos ingresos.

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Por eso, aun siendo una metáfora ya de por sí mucho más horrible y peligrosa, causó escozor que el Presidente hablara de quemar enemigos en una hoguera tras haber mencionado a periodistas con sus nombres y apellidos. ¿Comprende también literalmente esa expresión que implicaría retroceder a la quema de “herejes” en la Inquisición?

Tal vez el líder libertario no sepa encender ni un fósforo, pero con su lengua “encendida” despierta “fuegos” innecesarios.

Con el título de “Manual para los que entienden todo literal”, Milei posteó en sus redes dibujitos y aconsejó que “antes de escandalizarse, prueben con comprender una oración”. Es lo que debió hacer cuando salió al cruce de la frase sobre las penurias salariales de la gente.