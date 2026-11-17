En el maravilloso documental Beltracchi: The Art of Forgery hay una escena que sintetiza el sentimiento actual sobre el autor y la obra de arte: un matrimonio francés, los Ommeslaghe, había comprado un cuadro atribuido al pintor alemán Heinrich Campendonk. La mujer adoraba el cuadro, especialmente sus colores y la representación de una vaca y unas casas rurales, que la retrotraían a su infancia. Sin embargo, cuando descubrieron que era una falsificación de Beltracchi, decidieron devolverlo. La mujer declara su congoja por no tenerlo más, porque el cuadro nunca dejó de parecerle hermoso. Pero explica que ya no podía considerarlo una obra de arte: había pasado a ser un mero objeto decorativo. Hay un detalle que completa el sentido de la anécdota: el cuadro no era una copia de un Campendonk existente. Beltracchi había creado una pintura nueva, imitando el estilo del artista.

La importancia concedida al autor de una obra de arte se convirtió en un enorme fetiche. No siempre fue así. El pasado nos muestra otras sensibilidades. No sabemos quién fue el autor —seguramente plural— de Las mil y una noches. Tampoco del Poema de Gilgamesh ni del Beowulf ni de El Lazarillo de Tormes. Probablemente Per Abbat no haya compuesto el Cantar del Mio Cid ni Vyasa el Mahabharata. No hay certeza de que Homero haya redactado la Ilíada y la Odisea tal como las leemos hoy. Y, más cerca en el tiempo, el propio Shakespeare sufrió la sospecha de no haber sido el autor de sus obras.

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A la literatura (o a su imaginaria hipóstasis, al menos) no le interesa quién la escriba. No le interesa si es uno, muchos o nadie. Lo único que le interesa es la necesidad o la grandeza de la obra. A quien sí le interesa la identidad del autor es a la industria editorial. La razón es evidente: la industria editorial literaria se sostiene por las ventas, y uno de los principales impulsores de las ventas es el autor: su figura, su vida, su supuesta voz, sus opiniones. En definitiva, todo lo evocado por su nombre propio.

Sin autores no se acabaría la literatura, pero probablemente perderían las grandes editoriales. No habría más contratos, no más giras promocionales ni proyecciones de ventas. Los concursos se transformarían en un problema arduo, porque los jurados, en lugar de evaluar los atributos del autor, deberían elegir la obra ganadora por esa virtud huidiza que es la calidad del texto. O más arduo aún: habría que hacer un concurso previo para elegir jurados capaces de reconocer la calidad de un texto. Y un concurso previo para elegir a los jurados del concurso previo. Y así ad nauseam.

Los últimos meses trajeron polémicas en algunos concursos literarios. Dos o tres ganadores fueron acusados de haber empleado inteligencia artificial para componer sus textos. Las pruebas de esta acusación las aportó Pangram, un programa de inteligencia artificial diseñado para detectar textos escritos con inteligencia artificial. Pero el resultado de esta suerte de mise en abyme, lejos de provocar risas, suscitó la clásica indignación de quienes hablan con voz grave. Peccatum maximum. A tal punto fue así que el ganador de uno de esos concursos tuvo que ensayar una defensa en la que aseguró no sólo que no había empleado la inteligencia artificial para redactar su novela, sino que ni siquiera la había empleado… para revisarla.

El uso de la inteligencia artificial en un concurso literario que la prohíbe es un problema de índole moral y acaso legal. El autor debe resolverlo con su conciencia, con sus lectores y con la editorial correspondiente. Pero hay otro problema, que es de índole estética y atañe, por tanto, directamente a la literatura. Me refiero a las decisiones de los jurados.

La inteligencia artificial, si bien su capacidad está en ciernes, ya es una extraordinaria reproductora de convenciones. Incluso cuando parece original, trabaja sobre regularidades aprendidas de una cantidad inmensa de textos. Su inclinación natural es hacia lo reconocible, hacia lo estadísticamente plausible. En definitiva, es una poderosa herramienta conservadora, capaz de llevar la mediocridad a niveles cada vez más perfectos.

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Los textos ganadores de estos concursos, hayan o no sido escritos con inteligencia artificial, por lo menos parecen escritos con inteligencia artificial. Esto sólo significa una cosa: que son textos perfectamente convencionales, textos que cumplen con puntillosidad todo lo que cierto sistema espera de ellos.

Por muy amañado que sea un concurso, los textos participantes atraviesan una o dos lecturas previas de los jurados de selección antes de alcanzar la mesa de los finalistas, donde son leídos —quiero creer— por el jurado definitivo, que suele constar de tres o cuatro personas con trayectoria reconocida en el mundo literario. De modo que para ganar un concurso, un texto debe ser leído por lo menos por cuatro personas, la mayoría de ellas de cierto prestigio.

Inculpar al jurado por no haber detectado que un texto fue escrito con inteligencia artificial es tan fácil como injusto. La inteligencia artificial no es la causa del problema; es el tornasol que lo evidencia. El problema es anterior y concierne a todo un sistema literario —las grandes editoriales, sus directivos, sus editores, los jurados, etc.— que estimula la mediocridad porque es el camino más sencillo para que el negocio funcione. El fetichismo del autor como esencial a la obra es parte de esta mediocridad. También lo es la corrección política y sus derivados. Nada de esto es de orden estético. Nada de esto mejora la literatura. Pero es lo que vende.

En este punto quiero caracterizar dos virtudes que hasta ahora fueron exclusivamente humanas: el talento y el genio. Schopenhauer escribió que el talento se parece al tirador que acierta en un blanco que los demás no pueden alcanzar, mientras que el genio semeja al que acierta en uno que los demás ni siquiera alcanzan a ver. Pessoa dio su propia versión: el talento es inteligencia concreta convertida en abstracta, mientras que el genio es inteligencia abstracta individualizada. El talento, según Pessoa, se adapta a las exigencias de su época; el genio, en cambio, alcanza una dimensión universal, capaz de trascender su tiempo.

Casi de un día para el otro nos encontramos con que una de estas virtudes, el talento, dejó de ser patrimonio exclusivo de la humanidad. De repente existe en cada computadora y en cada celular un talentoso fantasma mecánico capaz de ejecutar con eficacia las exigencias de su época, un Beltracchi de la literatura que, a diferencia del Beltracchi original, es desinteresado: no acota su talento a sus propios afanes; lo pone a disposición de todo el mundo, para que cada cual lo use a su manera.

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En el ámbito de las ciencias, más allá de ciertos reparos por los peligros que podría conllevar un desarrollo descontrolado, la inteligencia artificial ha suscitado un entusiasmo intenso. Aunque los científicos también son muchas veces presos de sus vanidades, hay algo del sistema científico que trasciende lo personal. A fin de cuentas, porque así lo exige el progreso de la ciencia, no importa tanto quién es el descubridor de tal o cual ley del universo como que esa ley sea descubierta. El artífice del descubrimiento, en definitiva, es secundario. Si es la inteligencia artificial, bienvenida sea.

En el ámbito literario no ocurre lo mismo. La inteligencia artificial como creadora de textos provoca mayoritariamente rechazos enfáticos. No sólo las grandes editoriales se sienten amenazadas. También la mayoría de los escritores. ¿Es razonable que se sientan así? La respuesta es ambigua.

Imaginemos la siguiente circunstancia: un señor no versado en literatura recibe de regalo una novela que se llama La casa de las lluvias. Es la ópera prima de un escritor senegalés, Ousmane Diop. Cuenta la historia de un joven que vuelve a su pueblo natal tras la muerte de su madre y encuentra, en la casa materna carcomida por el agua del tiempo y de las lluvias, unas cartas que le revelan un hecho estremecedor de su pasado. El señor termina de leer la novela y siente una emoción profunda. Unas semanas más tarde Pangram descubre que la novela fue escrita con inteligencia artificial. Ousmane Diop ni siquiera existe; es la máscara de Marvin Philipoussis, un estudiante de lógica de la Universidad de Wisconsin… Omitamos el engaño de Marvin Philipoussis y centrémonos en el orden estético. ¿Cómo debería sentirse el señor lector ahora, tras saber que el autor no existe? ¿Debería sentirse indignado, ir a la librería, devolver el libro y exigir que se lo cambien por otro? ¿O debería sentirse agradecido por haber experimentado una emoción profunda y catártica?

La idea de que la literatura sin un autor humano no es literatura convierte a todo lector en una posible señora Ommeslaghe. Es una idea medrosa, casi miserable. O peor: es una idea inútil. La inteligencia artificial no detendrá su evolución. Hoy su talento es incipiente, pero es probable que en poco tiempo se potencie y le permita componer textos no sólo de una mediocridad cada vez más virtuosa, sino además capaces de burlar a Pangram y a cualquier otro detector de ese tipo. Los lectores dispondrán de un montón de libros notablemente convencionales y no sabrán si detrás de esas páginas hay carne y hueso o meros procesadores binarios. Visto así, es razonable que las grandes editoriales y los escritores que publican en ellas se sientan amenazados.

Pero hay otra manera de ver las cosas. La inteligencia artificial puede también ser considerada como un gran estímulo literario. Para eso hay que centrarse en la segunda de las virtudes definidas por Schopenhauer y Pessoa: el genio.

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Aunque en dosis mínimas, como ha ocurrido siempre, el genio sigue siendo patrimonio exclusivo de los humanos. ¿Podrá algún día la inteligencia artificial emular esta virtud? Lo dudo. Porque el genio literario no surge de ninguna capacidad combinatoria. Ni siquiera de un rompimiento formal. Las novelas de Kafka tienen una forma clásica y están escritas con un lenguaje simple. Las obras de Shakespeare fueron redactadas para el público y el público las aplaudió masivamente. Incluso los versos de una obra extremadamente erudita como la Divina Comedia son versos límpidos, compuestos en el toscano que se hablaba en Florencia. El genio no aparece en tal o cual rasgo de la obra; el genio envuelve la obra con un velo brumoso y encantador. Es el resultado de una Weltanschauung, de una visión general del mundo. La inteligencia artificial podrá componer en prosa llana una novela con un protagonista al que sucesivos obstáculos le impiden alcanzar tal o cual propósito, pero difícilmente logrará emular la sombra de responsabilidad infinita y arbitraria que late en cada movimiento de Josef K. Podrá componer en pentámetros yámbicos un drama con reyes de Dinamarca, pero difícilmente logrará emular los titubeos existenciales del príncipe Hamlet. Podrá componer en tercetos encadenados una catábasis erudita, incluso un viaje completo desde el infierno hasta el último cielo, pero difícilmente logrará emular la compasiva e íntima veneración que Dante siente por Virgilio.

Vista a través de la humana lente del genio, la inteligencia artificial desafía a los escritores a ser mucho mejores de lo que son. Los desafía a descreer de la legitimación que supone ser publicado por una editorial importante. Los desafía a evitar la corrección política que tristemente exige el mercado. Los desafía, en suma, como quería Faulkner, a fracasar en cada obra con la mayor grandiosidad posible.

(Este artículo fue escrito con la ayuda de la inteligencia artificial).