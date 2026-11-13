Llantos por León, y con el León, y por la inflación 

Fue el broche que organizó la Providencia. Parado frente a la egregia figura del Papa, que estaba a punto de subir al avión, el Presi lloró. Nunca unas lágrimas acudieron tan puntuales. El país lloró con él. Hombre recio, de formas aceradas, en ocasiones hostil, reblandecido de pies a cabeza por ese visitante que nos había robado el corazón. Lagrimeó el León ante la partida de León, que venía de lagrimear en la misa de despedida, en Luján. La simetría perfecta, digo con Borges, que supo Dios desde el principio. Zumban el viento y la nostalgia en Aeroparque. ¿Todavía es necesario ir a votar en octubre? ¿Y si llegamos a pifiarla y tiramos por la borda esta inmaculada conjunción de hombres, nombres y circunstancias con destino sudamericano? El Cielo ya votó. Tócala otra vez, Sam.

El Papa, aun bajo formas sobrias, contenidas, no ocultó sus preferencias en esos cuatro días de gloria. No una: 50 veces. De carne somos y tenemos nuestro paladar. Porque las visitas son apostólicas, pastorales, todo bien, pero es evidente que además se ocupan de llevar luz a las tinieblas de la política, una de las actividades, enseñó Aristóteles (no me digan que hoy no vine bien acompañado), más elevadas del ser humano por su búsqueda del bien común. Ya el primer discurso, en el Palacio Libertad, estuvo cargado de intencionalidad. Al hablar ante el Presidente y la vice, funcionarios del Gobierno, dirigentes de todo el arco político, autoridades judiciales, empresarios y referentes sociales –imposible pensar en una platea más aristotélica–, llamó a “cuidar la palabra” (¡enterate, Pato Bullrich!), reconocer al que piensa distinto (teléfono, Tobi) y poner la economía “al servicio de la persona” (de otras personas, Massita). León XIV siguió mandando mensajes con nombre y apellido. “La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro” (para vos, Vicky Villarruel). “Pienso en las familias que llevan el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar” (¡tu conurbano, Kichi!). Instó a “robustecer la educación” (Baradel) y sostuvo que “compartir una misma herencia exige también aprender a convivir” (Máximo y Florencia).

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¿Nada para Milei, para el Gobierno? Nada de nada. ¡Perdón! Claro que sí. Esto, sobre el final de su intervención: “El extraordinario patrimonio que posee el país permite mirar el futuro con confianza”. Extraordinario patrimonio: Pelu, cómo se iba a olvidar de vos.

También hizo referencias explícitas al flagelo de la corrupción; en el Palacio Libertad, que fue CCK, una obra que comandó De Vido. ¿Un pícaro Prevost? No. Estaba pensando en un público mucho más amplio. El que esté libre de pecados que tire el primer bolso o la primera cascada.

No me acuerdo dónde oí que fuentes vaticanas habían manifestado su extrañeza por la presencia de Kari en la entrevista del Presi con el Papa en la Casa Rosada, ese mismo día. “Es un encuentro de jefes de Estado. El Santo Padre y su interlocutor siempre están solos”, habrían señalado. Yo tengo buenos contactos en el Vaticano y me dijeron otra cosa. “El Papa estaba feliz. Contó que lo más interesante de la charla fueron las eruditas observaciones de la señorita Karina sobre esoterismo, tarot y brujería”.

La emotiva visita de León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole, no dejó de tener una lectura política. Su vivo interés por llevar consuelo a los discapacitados lo mostró, otra vez, en la misma sintonía que el Gobierno. Al llegar fue recibido por Kichi. Intercambiaron apenas unas palabras, pero alcanzó a decirle que había podido ver desde el papamóvil –esa vez no manejado por Colapinto– la cruda realidad de la Buenos Aires profunda. Kichi le contestó que él también estaba conociendo Claypole.

León se abstuvo de invitarlo a entrar en la parroquia. Es un pastor, un apóstol, pero no al punto de violentar con altares, cruces y vírgenes a un “enano comunista”. Bastante misa tuvo que oír Kichi el miércoles en Luján. Encontró recompensa en el rumor de multitud que llegaba a sus espaldas. No son feligreses, se dijo. Son votos.

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Otro momento entrañable fue la visita a los presos en Devoto, mientras cientos de Espartanos acompañaban desde otras cárceles rezando el rosario. Tobi se unió a la cofradía gracias a la transmisión en vivo.

Es natural que el papa Prevost sienta una cercanía afectiva y espiritual con Milei, el único presidente argentino que llegó al poder ungido por las Fuerzas del Cielo; quiero decir: un mandato de inspiración divina. Como bromeó un día Francisco, al recibirlo en Santa Marta, no se sabe si en su caso es el Dios de los cristianos o el de los judíos. Dios al fin. Muchos presidentes nos han prometido el paraíso: con Javi lo estamos conociendo. OK, no será todo lo paradisíaco que pensábamos.

Viene el Papa y lloramos. El Papa llora. Milei llora. Scaloni renueva en la selección y llora. Inflación, 2,2%. Una pena.