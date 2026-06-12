Los 40 años de la Reserva Costanera Sur Su creación fue un acontecimiento de participación ciudadana pionero; hoy, las 360 hectáreas que ocupa es el área natural protegida más visitada de la Argentina

Por Raúl Chiesa PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

El 6 de junio se cumplieron 40 años desde la creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Originalmente estaba previsto un acto oficial, pero ese día nuestra ciudad amaneció con neblina, frío y pronóstico de lluvia. Sin embargo, eso no frenó el encuentro de los protagonistas originales de aquella gesta, algunos llegados a la ciudad especialmente para esto, junto a invitados que hoy continúan aquel mismo espíritu de acción para la conservación de la naturaleza. En esta ocasión también pudimos recorrer -aunque con bruma en lugar de luna- la reserva de noche, esta vez con un nuevo paisaje sorprendemente diferente al de los 80, con la iluminación de los edificios de Puerto Madero.

La creación de la reserva fue un episodio de participación ciudadana pionero, exitoso y de enorme magnitud, considerando lo que estaba en juego: en plena infancia de las áreas protegidas urbanas en nuestro país, nada menos que 360 hectáreas en la entonces Capital Federal, a metros del Obelisco y de la Casa Rosada, disputadas a los desarrolladores y al cemento.

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Desde sus inicios, la reserva fue creada y protegida de múltiples amenazas por voluntarios de diversa filiación, como el Grupo Costanera Sur de la todavía joven Fundación Vida Silvestre Argentina; socios y colaboradores de la Asociación Ornitológica del Plata, actualmente Aves Argentinas, cuyos observadores de aves surgían de los cursos de iniciación promovidos por esa institución, y los guías de la Fundación Amigos de la Tierra. Estos se dedicaron a hacer cosas a las cuales se les puso nombre después: visitas guiadas gratuitas, juntadas de firmas, abrazos a la reserva, jornadas de limpieza y posiblemente las primeras visitas nocturnas a la luz de la luna llena que se hicieron en la Argentina.

Miles de personas recorren por año la reserva. En la foto, una recorrida para observar mariposas Bandera argentina julian-bongiovanni-10743

Cuarenta años después, la Reserva es casi idéntica a lo que soñaron los pioneros de aquel entonces y mucho más. Es el área protegida más visitada de la República Argentina: con dos millones de visitantes anuales, que superan incluso al Parque Nacional Iguazú. Señalización, cartelería interpretativa, centro de visitantes, senderos, miradores y pasarelas que permiten a los urbanitas conocer su patrimonio natural y disfrutar de un verde distinto -y complementario- al de los parques y plazas de la ciudad. Un espacio que permite correr, pedalear, caminar, y observar y conocer las maravillosas especies silvestres con las que compartimos este espacio, al que aportan color y sonido.

Mariposa bandera Argentina gentileza

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Costanera Sur, con 360 hectáreas, es la primera y más grande de los tres parques naturales porteños. La naturaleza se ocupó de restaurar este proyecto de desarrollo urbano fallido, sobre un relleno de escombros en la costa del Río de la Plata. Junto con Ciudad Universitaria – Costanera Norte, de 23 hectáreas, un humedal conectado con el mismo río y que sobrevivió a sucesivos rellenos, y Lago Lugano, de 36 hectáreas, un lago artificial que fue reconquistado por la naturaleza local. Estos tres ámbitos conforman un sistema de áreas protegidas de fácil acceso, al que acceden millones de urbanitas, donde pueden conocer su patrimonio natural.