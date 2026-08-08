Los desafíos internacionales de Perú

Por Patricio Carmody PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

En un contexto de estabilidad económica a pesar de una alta inestabilidad política y de la influencia constante de EE.UU. y de China, Perú busca diversificar sus relaciones internacionales para potenciar su desarrollo. Así, expertos como el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros consideran que con su estabilidad macroeconómica, su constante crecimiento, la diversificación de su comercio y su integración militar plural hay margen de acción para lograr una mayor autonomía relativa.

Perú no escapa a una constante sudamericana: la profunda división ideológica en el nivel político. Pero llama la atención por haber tenido, con la recientemente electa Keiko Fujimori, diez presidentes en las últimas dos décadas –Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte, Fujimori–. Esta inestabilidad política convive paradójicamente con una macroeconomía estable, con un crecimiento promedio del 3,4% en los últimos 16 años. Existe una clara independencia del Banco Central, que ha mantenido la inflación entre 1% y 3,5% desde 2002. Se maneja un nivel de reservas del 27% del PBI, que protege al Perú contra shocks económicos externos y potenciales fugas de capitales

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Un elemento vital de la economía peruana es el aumento de sus exportaciones. Estas representan el 30% del PBI y provienen principalmente de la agricultura, la minería –cobre, oro, zinc– y nichos como arándanos y uvas. Posee un comercio diversificado y sus principales destinos son China, América Latina, EE.UU. y Europa. Así, tiene tratados de libre comercio con China, EE.UU. y la Unión Europea, es miembro del Cptpp y tiene acuerdos de comercio con Japón y Corea del Sur. Igualmente sigue buscando nuevos socios a través de acuerdos de preferencias comerciales con Indonesia, Tailandia e India.

Perú no escapa a la constante lucha por influencia entre China y EE.UU. Con Washington comparte valores democráticos. Pero China es el principal socio comercial y EE.UU., el segundo. China invierte en minería –cobre y hierro–, infraestructura y energía, y representa, con 30.000 millones de dólares, el 25% de la inversión extranjera directa. Un proyecto central es el megapuerto de aguas profundas de Chancay, administrado por la empresa china Cosco, que ofrece una ruta marítima directa a Shanghái, lo que reduce costos de transporte, y una gran vía de exportación para Brasil. Esto, junto a que la distribución eléctrica de Lima y Callao está en manos de empresas chinas –Pluz Energía (China Southern Power Grid) y Luz del Sur (China Three Gorges)–, provoca temores de dependencia. Sin embargo, está prevista la expansión del puerto del Callao, administrado por la europea ATM y DPW (de E.U.A.), que implicará desplazar la base naval peruana colindante, a ser reconstruida con el apoyo estratégico de EE.UU.

Por último, Perú tiene también una integración militar plural. Así, la Fuerza Aérea posee aviones rusos, como los Sukhoi Su 25 y los MiG 19, junto a los franceses Mirage 2000P/DP. Y actualmente está comprando los F16 Block 70 de EE.UU. El Ejército tiene tanques y helicópteros rusos. La Marina cuenta con 6 submarinos alemanes y estará incorporando submarinos codiseñados con la empresa coreana Hyundai. En este contexto, Rodríguez Cuadros considera que Perú puede potenciar su autonomía si los gobiernos trabajan en función del interés nacional y no de los intereses nacionales de otros países. Será de sumo interés ver cómo Keiko Fujimori enfrenta los desafíos internacionales del Perú.

Por Patricio Carmody PARA LA NACION Especialista en Relaciones Internacionales