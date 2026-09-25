Los Estados Unidos vuelven a rescatar a Milei

Estados Unidos volvió a rescatar a Javier Milei de la tendencia al autoboicot de su gobierno. El anuncio de inversiones en la Argentina para vincular Vaca Muerta con los puertos sobre el Atlántico marcó un cambio oportuno de agenda y abortó el riesgo de que se concentre en el escándalo por el abastecimiento de alimentos a la residencia presidencial de Olivos. Un caso que amenaza convertirse en otro descubrimiento de un hecho de corrupción si llega a prosperar la hipótesis de Marcela Pagano en la denuncia que amplió dos veces en una semana.

La diputada nacional pidió investigar si las 30 toneladas de carne y 90 de verduras tenían por destino final a “Pancitos caseros” y no a Olivos. “Pancitos caseros” es la empresa de catering que Belén Agudiez tiene en sociedad con Analía, su hermana. Pero también la esposa de Osvaldo Sosa, exintendente de Olivos y despedido junto a otros 12 empleados ingresados con este gobierno. Pagano pide saber si esas personas fueron empleadas a cambio de prestar servicios gratuitos a “Pancitos caseros”.

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Belén Agudiez, en uno de los palcos del Congreso Nacional

Agudiez fue hasta el viernes pasado la subsecretaria de Planificación. El área que dependía de Karina Milei y a cargo de los gastos de funcionamiento de la Casa Rosada y Olivos. Igual que Mara Gorini de Foggia, la firma que compitió sin éxito para administrar Tecnópolis y que contrató cursos de coach ontológico de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, Agudiez pertenece al círculo político más íntimo de Karina. Quienes rodean a Santiago Caputo asistieron con perplejidad a la salida de Agudiez del gobierno.

La guerra fratricida que pudo alimentar la fantasía del asesor presidencial es capaz de encarnar al mismo tiempo la peor de las pesadillas. Si, como sostuvo uno de sus colaboradores, el gobierno no está en condiciones de soportar otro escándalo como el de Adorni. Un escenario donde cualquiera haría bien en contarse entre las víctimas de la pelea entre los hermanos. Karina esta vez reaccionó distinto que con Adorni y resolvió que el área que ocupaba Agudiez dependa de Ignacio Devitt, el exconcejal de Vicente López que Karina implantó como número dos de Diego Santilli en la jefatura de Gabinete. En el gobierno no faltó quien se sorprendiera del silencio del jefe del Gabinete sobre Laura De Marinis. Sobre todo por las duras críticas que le efectuó antes a Marta Pascual. De Marinis es la jueza porteña que desconoció el delito cometido por un menor bajo el nuevo régimen penal juvenil.

Pascual es una jueza de minoridad bonaerense que declaró inconstitucional al nuevo régimen. Quienes se extrañaron por el comportamiento de Santilli recuerdan que estuvo presente en la ceremonia de asunción de De Marinis. Más memoriosos, otros están seguros que Santilli negoció personalmente con Daniel Angelici su designación como magistrada. De acuerdo a estas fuentes, ese nexo precipitó a Jorge Macri a pedir el juicio político de De Marini a través de su ministro de Justicia, Gabino Tapia. Una maquinación demasiado escabrosa para ser cierta. Pero que aún así, provoca un exceso de celo en Macri. El jefe del gobierno porteño no cree que Santilli desee ser candidato a gobernador bonaerense. Sobre todo porque mantiene sus recorridas por la ciudad con Karina Milei. Axel Kicillof debería agradecerle a ambos por encargarse de demostrar que la controversia por el nuevo régimen no solo repercute al otro lado de la avenida General Paz.

Aliados del gobernador subliman con Cecilia Nicolini las críticas que comienza a despertar su proyecto presidencial. La mayoría, seguramente, por envidia y no ser incluidos en la delegación que lo acompañó a Nueva York, donde la asesora en asuntos internacionales se mostró literalmente al lado de Kicillof. Nicolini tiene experiencia en esos asuntos. Cumplió el mismo rol para Alberto Fernández. El fiscal Carlos Stornelli la investiga con otros exfuncionarios para saber si demoraron deliberadamente las negociaciones con Pfizer para beneficiar a otros laboratorios con la compra de vacunas contra el Covid-19. Quienes recelan de Nicolini especulan que los rivales de Pfizer contribuyeron a que Kicillof la tenga de asesora. Son los mismos que creen nociva su presencia cerca del gobernador porque enturbia el aura de decencia por la que se le reconoce. Insidias que van más lejos cuando le reprochan a Kicillof pasar por alto el vínculo que se le endilga con Ignacio Lamothe, designado al frente del Consejo Federal de Inversiones (CFI) por Wado De Pedro mientras fue ministro del Interior. La condición de cristinista enfrenta al senador nacional bonaerense con Kicillof.

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Kicillof con el alcalde Mamdani, en Nueva York

La crítica más reciente a Nicolini es la de haber aprovechado el desayuno servido en la ONU por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, para hacer campaña. Aunque no para Kicillof. Pero sí para Pedro Sánchez. Agasajado por Mamdani igual que el gobernador. Nicolini podría corregirles y exigirles que se informen mejor. Lo que hizo, en realidad, fue contribuir con la candidatura a titular de la OIT de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo de Sánchez.

La OIT elige nuevas autoridades a fin de año. Su titular es Gilbert Houngbo, el primer africano en ocupar ese cargo y en condiciones de ser reelecto. Díaz debería recoger el consenso de toda Europa para desplazarlo, algo difícil de conseguir en la ola derechista que se proyecta sobre ese continente. Pero además por la situación del gobierno de Sánchez. Begoña Gómez, su esposa, está acusada de malversar fondos públicos. Díaz alcanzó gloria involuntaria con un fallido en el Parlamento español, donde dijo que “queda gobierno de corrupción para rato”.

Otras preocupaciones aguardan a Kicillof en Buenos Aires. Además de la inquietud por su falta de diálogo con Cristina, a los intendentes los seduce un acuerdo general por las candidaturas y evitar las PASO. Igual que las elecciones generales, Kicillof especula convocarlas en simultáneo con las elecciones nacionales y evitar el desdoblamiento que él mismo impulsó el año pasado. Pero que ahora entusiasma a los intendentes. Nadie sabe qué piensa Cristina sobre el calendario electoral. Pero sí que los sondeos en su poder coinciden con los que tienen los intendentes y en el gobierno bonaerense. Vencería a Kicillof en una PASO.

Pero algo más que el eco que la corrupción en España repercutió la semana pasada en la provincia de Santa Fe que gobierna Maximiliano Pullaro. Los fiscales Matías Scilabra y Juan Argibay Molina presentaron el dictamen sobre el lavado de dinero concretado en el puerto de Rosario por el clan Pujol entre 2004 y 2019 por intermedio de su presidente, Gustavo Shanahan. Jordi Pujol es el expresidente de la Junta de Cataluña y está acusado con sus cinco hijos de ocultar en Andorra una fortuna amasada irregularmente a través de su actividad política.

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Pujol padre fue eximido de la Audiencia Nacional de declarar en esa causa por su avanzado estado de demencia senil. Un beneficio que no tendrán sus hijos. Condenado a ocho años de prisión domiciliaria por lavar dinero del narco con su financiera, Shanahan ofició de testaferro del mayor de ellos, Jordi Pujol Ferradas. Shanahan participó del vidrioso proceso de transferencia de la concesión del puerto a la chilena Ultramar y a Vicentín. Un proceso con una cadena de pagos secuencial que le permitió a este contador ser parte del concurso de acreedores de esa cerealera, sustituida después por los corredores de cereales Grassi.

El Ministerio Público evita confirmar si investiga el posible nexo entre el exjuez Bailaque, Gastón Salmaín y el extitular del Arca Santa Fe, Carlos Vaudagna, con Diego Feser, abogado del estudio Casanova, Mattos y Salvatierra. En una de las causas en su contra, Vaudagna lo sindicó como uno de quienes le ofrecieron ayuda cuando quedó involucrado en casos de extorsión con falsas denuncias judiciales que tramitaba Bailaque.

Felser presentó un descargo y admitió haberse visto con Vaudagna en un café. Pero solo para aconsejarlo. El estudio al que pertenece Felser asiste al grupo Grassi en el Puerto de Rosario. A Felser se le atribuye haberle recomendado a Salmaín ser defendido por Gustavo Feldman. Salmaín está suspendido mientras se investiga si cobró coimas por dictar medidas cautelares durante el cepo. La concesión del puerto finaliza en 2032, pero los actuales concesionarios presionan para renovarla por 30 años en 2027.

El puerto de Rosario es uno de los ubicados sobre el océano Atlántico. A Pullaro y al gobernador de Córdoba se les atribuye especular con una derrota del peronismo en 2027 para ser candidatos a presidente cuatro años después. Ninguno de los dos despierta alguna expectativa en la opinión pública en el sondeo de septiembre de la Universidad de San Andrés. Hay quienes creen que ser un perfecto desconocido es un atributo de los nuevos tiempos.