Waterloo, 1815: la historia de Europa y del mundo iba a tener un cambio drástico cualquiera que fuera el resultado de la batalla. Napoleón se había escapado de la isla de Elba y en Francia había recuperado su posición imperial (el Imperio de los Cien Días). El rey borbón Luis XVIII había huido a Bélgica, y su asilo estremeció a toda Europa, precipitándola a unirse para aplastar definitivamente al usurpador. Rápidamente se moviliza un ejército inglés, otro prusiano, otro austríaco y uno ruso. Napoleón sabe que el tiempo juega en su contra y que la unión de todos esos ejércitos es letal para su destino político. Débil para defenderse del conjunto, decide atacar por separado. Mueve su ejército a territorio belga y arremete contra el ejército prusiano haciéndolo retroceder. Vencido, aunque no aniquilado, el ejército prusiano se retira a Bruselas. Entonces Napoleón prepara su segundo golpe. Contra el duque de Wellington y el ejército inglés. Prevenido de que el ejército prusiano podía unirse al inglés, confía el acoso a las tropas prusianas al mariscal Grouchy. Las órdenes son claras: mientras el emperador marcha sobre los ingleses, Grouchy, con un tercio del ejército francés, tiene que perseguir al general Blücher al mando de las tropas prusianas y evitar el acople con los ingleses. Al día siguiente empiezan las operaciones en Waterloo entre franceses e ingleses, y las acciones son tan desgastantes y parejas que no permiten augurar un resultado final en la contienda.

Según Stefan Zweig, que relata el “momento universal de Waterloo” en el clásico Momentos estelares de la humanidad, Grouchy, obediente a las órdenes recibidas y desoyendo el consejo de sus subalternos de acudir al auxilio del ejército imperial, persiste en interceptar a los prusianos, que se le adelantan, sumándose a los ingleses a tiempo y definiendo la derrota napoleónica. Grouchy llegó tarde cuando el resultado estaba decidido y los franceses se habían rendido. El desenlace de Waterloo, que cambió el destino de Europa, ¿era fatal, intervino el azar, obró la Providencia o fue responsabilidad exclusiva de decisiones humanas? Zweig se inclina por “el golpe de suerte”, pero otros destacan trazos del destino en los principales protagonistas: ni Napoleón ni el duque de Wellington eligieron dónde nacer, las familias que los criaron ni las circunstancias históricas que los enfrentaron. Bajo este enfoque, la batalla y el resultado ya estaban predeterminados. Sin embargo, fueron decisiones voluntarias las que decidieron la carrera militar de ambos líderes, y fueron ellos los que decidieron la confrontación guiados por sus instintos y las estrategias y tácticas militares aprendidas y experimentadas. Desde esta perspectiva, en el resultado de la batalla primó la decisión humana. ¿Y si en vez del azar, fue la Providencia la que confundió y retrasó a Grouchy? Plegarias no faltaron. De haber nacido Napoleón en Irlanda y el duque en Córcega, ¿habría habido mandos cambiados en Waterloo? Con otra estrategia, ¿Napoleón habría podido ganar la batalla y perpetuar su imperio?

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La incertidumbre futura es el tema dominante en la angustia existencial del ser humano. ¿Qué nos deparará el mañana? Entre los griegos y los romanos primó la idea de que el guion del futuro estaba escrito y que se lo podía develar a través de la intermediación de oráculos, videntes y adivinadores. En el libro De la adivinación, Marco Tulio Cicerón hace una crítica mordaz a la mediación organizada para predecir el futuro. Ataca la premisa de base: la convicción determinista (arraigada en la filosofía estoica). Razona que, si el futuro está escrito en piedra, mejor ignorarlo. Porque si nos es favorable, no lo podemos adelantar; y si nos es adverso, no lo podemos cambiar. Concluye que son mejores la observación y la ciencia para develar los misterios de un porvenir que considera incierto e indeterminado.

El determinismo futuro también está presente en muchas cosmovisiones religiosas. El Dios creador omnisciente y omnipotente del relato bíblico se presupone conocedor del guion del mañana, aunque solo ha revelado algunos trazos a sus criaturas. Deuteronomio 29:29: “Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley”. Dios conoce el futuro, pero para los creyentes la cotidianidad del mañana es desconocida, incierta y expuesta a la intervención de la Providencia. Desde el racionalismo científico, Pierre Simon Laplace, un materialista precursor del desarrollo de la teoría de la probabilidad, sostuvo a comienzos del siglo XIX que con suficiente información y cómputo sería posible alcanzar un conocimiento completo. Conociendo la locación y el momento exacto de cada partícula en el universo, así como las leyes de la naturaleza, uno podría entonces predecir el futuro con perfecta exactitud. La incertidumbre sería por fin derrotada. Fue un precursor de la “omnisciencia” científica, más compatible con el paradigma mecanicista de sus días que con el de la física cuántica del presente.

La novedad es que la IA es erigida ahora por muchos de sus progenitores como un nuevo oráculo capaz de predecir y revelar el futuro. El rol predictivo de la IA, con pretensión de transformar los “actos de habla” en la construcción de un futuro determinista (que incluye las profecías autocumplidas), es la mayor preocupación que expresa la filósofa de Oxford Carissa Veliz sobre el uso de esta nueva tecnología en su libro Prophecy. Según ella, la IA nos conduce a un mundo donde las acciones y las decisiones con base probabilística ya están predestinadas a través de algoritmos y programación. Determinismo digitalizado. Por supuesto, como en otras etapas de la historia, detrás de esa intermediación predictiva, según la autora, está la búsqueda de poder. Para Veliz, el peligro de extinción de la raza humana por descontrol del agente que introducen como sospecha algunos altos ejecutivos tecnológicos en realidad enmascara la ambición de consolidar un rol profético para modelar un futuro ajustado a sus predicciones. Jeffrey Tucker, desde una perspectiva económica, también critica el fantasma del descontrol de la IA que azuzan los popes tecnológicos y la búsqueda de regulaciones que ahora promueven en la necesidad de blindar el “modelo de rentabilidad” del negocio y limitar la competencia.

En la entrevista a Elon Musk que hizo Zanny Minton Beddoes, editora de The Economist, el líder tecnológico anticipó que en 10 años la IA tomará el control, y aunque se corre hasta un 20% de riesgo de que los robots se vuelvan contra la raza humana, según él vale la pena avanzar. A partir de ahí, Musk formuló varias predicciones, entre ellas, que la IA va a reemplazar el trabajo humano: en los servicios, la IA digital, y en la producción de bienes, los robots. La producción será de tal magnitud por el aumento de la productividad que desaparecerá la escasez económica (alerta a los profesionales de la “ciencia lúgubre”: fin de la teoría económica). No habrá que trabajar, salvo por entretenimiento, y todos recibiremos un ingreso universal que se financiará con emisión para que exista un medio de intercambio. No preocuparse por la inflación: el problema puede ser la deflación. Una profecía con destino paradisíaco… salvo por la advertencia de la alta probabilidad de que en ese vuelo al futuro el avión se caiga. ¿Y si el futuro no está determinado como se insiste en plantear? Convengamos que en un futuro abierto estas y otras predicciones de los nuevos oráculos solo deben ser evaluadas como planteos de escenarios conjeturales posibles. La realidad física y natural presenta regularidades que se pueden ajustar con distribución de frecuencias y entonces pronosticar la probable ocurrencia de eventos futuros. Pero la realidad humana está expuesta a cambios, contingencias y mayor ocurrencia de “cisnes negros”, todo lo que la vuelve más incierta e impredecible.

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Aristóteles Museo Nazionale Romano

En el capítulo IX de De Interpretatione, Aristóteles sostiene que los acontecimientos por venir contingentes no son todavía ni verdaderos ni falsos en el mismo sentido que los acontecimientos ya ocurridos. Aquí aparece una primera idea de un futuro abierto: hay acontecimientos que pueden suceder o no suceder. Pero Aristóteles no convierte el universo en puro azar. La contingencia convive con deliberación y acción humana. Karl Popper también sostiene que el futuro está abierto, porque nuestro conocimiento del mañana todavía no existe. No sabemos hoy qué descubrimientos, innovaciones o ideas tendremos, y no podemos incorporarlos a una predicción científica actual. El futuro no es solamente incierto porque exista azar para algunos o intervención providencial para otros; también es incierto porque existe creatividad humana. Bertrand de Jouvenell, en el Arte de la conjetura, enseñó que el futuro está abierto a futuros posibles “futuribles”. Para lidiar con la incertidumbre futura, hay que estudiar el pasado y las tendencias presentes y así plantear escenarios conjeturales de futuros posibles. Más: desde el presente se pueden articular metas, planes, canalizar esfuerzos sociales y concretar desarrollos científicos y tecnológicos para convertir un futuro posible en futuro deseable.

Me inclino a pensar que la IA seguirá siendo un instrumento humano en un futuro abierto y no un agente autónomo en un futuro escrito en código digital. Contra todos los pronósticos, hasta ahora la tecnología viene creando más empleos de los que destruye. Los seres humanos somos los responsables del uso del instrumento para bien o para mal, y en los futuros posibles de los usos de la IA hay muchos que son destructivos y otros, promisorios. Hay que trabajar desde el presente para transformar en deseable el futuro posible de una revolución tecnológica que potencie los beneficios de la inteligencia artificial. Sin determinismos predictivos y desplegando la creatividad humana en el uso del instrumento para el bien de la humanidad.

Por Daniel Gustavo Montamat PARA LA NACION Doctor en economía y doctor en derecho