Los voluntarios del Papa: 25.000 nombres para mejorar la Argentina

Los libros que ya se estarán escribiendo sobre la histórica visita del papa León XIV deberán dedicarle por lo menos un capítulo a un fenómeno que puede parecer lateral, pero que ilumina un riquísimo capital humano en la sociedad argentina. Se trata del voluntariado, un movimiento silencioso que tiene un formidable poder transformador y que, aunque emerge con fuerza ante ocasiones y desafíos especiales, no encuentra estímulos suficientes para convertirse en un hábito permanente, masivo y estructural.

Si desplazamos apenas la mirada del centro de la escena que nos convocó en estos días veremos a personas de distintas edades, identificadas con remeras amarillas, que realizaron tareas de logística y organización, atendieron puestos de hidratación, baños o estacionamientos, ordenaron los accesos y gestionaron campamentos de la Cruz Roja, entre otras funciones muchas veces “invisibles”.

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Respondieron a un llamado de la Conferencia Episcopal Argentina que, en pocos días, superó las expectativas: esperaban unos 20.000 inscriptos, pero fueron más de 25.000. Se anotaron sabiendo que no iban a estar cerca del Papa ni accederían a lugares de privilegio. Estarían, en realidad, en espacios periféricos, alejados, en su gran mayoría, de los escenarios principales. Pero querían ayudar. Los impulsaba una vocación solidaria que forma parte del capital social de la Argentina. Muchos eran jóvenes, pero otros no: la edad promedio de los voluntarios se ubicaba entre los 40 y los 50 años, según la organización.

Si recortamos este “microfenómeno” de la visita del Papa, vemos parte de una red que funciona en todo el territorio nacional, pero que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no encuentra un cauce y un estímulo institucional que la potencie, que le dé continuidad, que la haga sistemática y la oriente hacia los ámbitos en los que más hace falta. En Estados Unidos, por ejemplo, más de un cuarto de la población mayor a 16 años dedica, en total, 5000 millones de horas anuales al voluntariado formal, según los últimos datos de la organización AmeriCorps. Equivale a unas 66 horas anuales por voluntario, solo algo más de una hora por semana. Entre los jóvenes de 16 a 17 años se registra la tasa más alta: 34,1%. Pero eso no es casualidad: ocurre, en buena medida, porque muchas escuelas exigen horas de servicio comunitario y las universidades lo tienen muy en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes de admisión.

Un informe mundial, el World Giving Report 2025, concluye que las prácticas de donación y voluntariado en la Argentina se encuentran por debajo de los estándares regionales y globales. La encuesta nacional que hizo la ONG Cultura de Dar indica que solo 2 de cada diez personas realizaron en nuestro país alguna tarea de voluntariado durante el último año.

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Detrás de los datos cuantitativos hay una realidad que reconocen los actores centrales de las organizaciones civiles: en la Argentina hay una enorme potencia solidaria, pero se canaliza de manera esporádica y dispersa. Es una energía que aparece con mucha fuerza frente a acontecimientos especiales o situaciones de emergencia (la visita del Papa, una catástrofe, una crisis como la de la pandemia), pero no se convierte en hábito.

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Existe, sí, una enorme red que funciona con poco o nulo reconocimiento: clubes de barrio, cooperadoras escolares y hospitalarias, bomberos voluntarios, Cáritas, comedores barriales u organizaciones que brindan contención a personas que sufren adicciones y a sus grupos familiares, o que contribuyen a la reinserción social de presos a través del deporte, como Los Espartanos. En esos ámbitos hay muchos héroes anónimos que donan su tiempo y hacen una valiosa contribución a sus comunidades. Pero, en general, les cuesta atraer nuevos voluntarios. No rige un marco normativo que estimule esa participación ni les otorgue beneficios, aunque sean simbólicos.

En 2003 se aprobó en la Argentina la ley 25.855 de voluntariado social. Tuvo que esperar más de seis años para su reglamentación, que recién llegó en 2010 a través del decreto 750 de ese año. Les da a los voluntarios derecho a obtener un certificado de las actividades realizadas y de la capacitación recibida, pero ese certificado no sirve prácticamente para nada: no otorga puntaje docente, ni ningún tipo de crédito en el sistema universitario. Tampoco sirve como antecedente laboral ni se computa, por ejemplo, al postularse para un cargo en el Estado.

Muchos países estimulan el voluntariado con beneficios fiscales; otros permiten determinadas ventajas en el mercado laboral o generan un plus jubilatorio. Lo más efectivo, sin embargo, es el reconocimiento de ese tipo de tareas en el sistema escolar y universitario. Eso favorece, además, la creación del hábito cultural a edades tempranas.

Para dimensionar la fuerza y el sentido de esta actividad social hay que imaginarla en acción. En estos días los vimos alrededor de algo masivo y de dimensión histórica, como la visita del Papa, pero los voluntarios pueden marcar una enorme diferencia en actividades y ámbitos de lo más diversos; en cosas “grandes”, pero también en otras aparentemente pequeñas: leerles diarios y libros a personas alojadas en hogares de ancianos; enseñarles manualidades o juegos de mesa a chicos internados; cantar o tocar un instrumento en centros de discapacitados, como el Cottolengo Don Orione; enseñar pequeños oficios en barrios vulnerables u organizar prácticas deportivas en comunidades terapéuticas.

Voluntarios que se ofrecieron para la visita del papa León XIV a la Argentina. Noelia Marcia Guevara - La Nación

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En cualquier hospital estadounidense, por ejemplo, la agenda que ofrecen los voluntarios, tanto para los pacientes como para sus familiares, resulta sorprendente: desde clases de mandarín hasta cursos de magia, lecturas temáticas, charlas motivacionales, talleres de cine o de artes plásticas, por citar solo algunos ejemplos. No es que no exista nada de eso en el sistema hospitalario argentino, pero les falta un cauce sistemático, una organización estructural.

“El voluntariado solo tiene efectos benéficos y ninguna contraindicación”, dice una lúcida observadora de los fenómenos socioculturales: “puede darle sentido a una vida, fortalece la autoestima, otorga o refuerza lazos de pertenencia, contribuye a la cohesión social, puede ayudar a paliar las groseras deficiencias del servicio público y hasta facilita oportunidades laborales para quien las necesite”. Es, en definitiva, una herramienta que favorece un entramado virtuoso y que encarna, precisamente, los valores que enarboló el Papa en su histórica visita: el cuidado por el otro, la práctica solidaria, el sentido de comunidad.

El voluntariado en la Argentina parece remitir, sin embargo, a rasgos que vemos en otras áreas de la vida pública: la improvisación, la reacción espasmódica, la falta de sistema y organización, la ausencia de estímulo y reconocimiento institucional. Todo queda librado “a la buena de Dios”.

“El progreso de una nación -nos dijo el Papa- también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”. Si se nos permitiera la insolencia de complementar aquella frase quizás podríamos decir que “el progreso de la Argentina también dependerá de la capacidad de encauzar y potenciar su formidable torrente solidario”.

Entre tantos legados que deja la visita de León XIV, tal vez uno pase por este desafío: pensar mecanismos, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, que le den continuidad y mayor alcance a esa energía que ha vuelto a movilizar el voluntariado en el país. No se necesitan grandes sacrificios como los que realizaron “los voluntarios del Papa”, con jornadas extenuantes bajo el sol o la llovizna. Una hora por semana puede marcar una transformación sustancial. La experiencia de estos días nos recuerda que una buena convocatoria y una organización eficaz encuentran a multitudes dispuestas a ayudar. No esperan grandes reconocimientos, ni tampoco nada a cambio. Pero para que crezca y se sostenga se necesitan alicientes, estímulos, un marco propicio. En ese listado de 25.000 voluntarios que ayudaron en Palermo, en Córdoba y en Luján ya hay un punto de partida. Son nombres y apellidos de una Argentina dispuesta a tender la mano: solo hace falta llamarlos.

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