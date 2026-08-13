Ludopatía adolescente

Por Diego Garciarena PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Sartre decía que estamos condenados a ser libres: nadie puede refugiarse en el destino para explicar lo que hace o deja de hacer. Vale para las personas y, sobre todo, para quienes gobernamos o legislamos. Cuando un problema crece y miramos para otro lado, esa omisión también es una decisión, con consecuencias.

Crece desde hace años una adicción que ya dejó de ser un riesgo teórico: la ludopatía infantil y adolescente. Una lesión social que cancela trayectorias educativas, pone en riesgo a su entorno y generó episodios de autoflagelación y pérdida de vidas. La evidencia es abundante y contundente.

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El informe Kids Online Argentina 2025 (Unicef-Unesco) encontró que 1 de cada 3 adolescentes de 12 a 17 años ya apostó dinero por internet, y la edad de ingreso en las plataformas ronda los 13 años. El Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, sobre más de 11.400 estudiantes secundarios de 16 provincias (agosto-octubre 2025), halló que 6 de cada 10 adolescentes tienen algún tipo de exposición a las apuestas, que el 12% ya arrastra deudas y 8 de cada 10 consideran obsoletas las regulaciones vigentes. Una encuesta de Opina Argentina mostró que la proporción de jóvenes de 16 a 29 años que apuestan online casi duplica a la de la población general.

La investigación “Apostar no es un juego”, del docente Martín Romeo, relevó más de 9000 casos en el país y encontró que 4 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años ya apostaron online: “Una verdadera bomba de tiempo”. En la provincia de Buenos Aires, el Observatorio de Adicciones de la Defensoría del Pueblo bonaerense relevó que, si el 8,3% de los argentinos apostaron online alguna vez, esa cifra trepa al 12,5% entre los jóvenes de 15 a 24 años, y 4 de cada 10 eligen el fútbol como principal modalidad.

A un adulto le puede tomar hasta 7 años desarrollar una adicción al juego; a un chico le alcanza con 2

Las estadísticas explican también por qué es tan difícil frenar el fenómeno en la adolescencia: a un adulto le puede tomar hasta 7 años desarrollar una adicción al juego; a un chico le alcanza con 2. Y casi 8 de cada 10 adolescentes reconocen haber estado expuestos a publicidad de apuestas en redes, transmisiones deportivas o influencers, sin haber apostado nunca.

Frente a esto, la respuesta política fue la de las excusas superpuestas. Como explicaba Carlos Nino, gran parte de nuestra historia es la de una sociedad acostumbrada a convivir al margen de sus propias leyes. Hay más de 10 proyectos de ley en el Congreso; uno obtuvo media sanción a fines de 2024. Una iniciativa de mi autoría, con controles biométricos obligatorios, se presentó en 2024 en la Legislatura bonaerense y aún no tuvo tratamiento. El Ejecutivo tiene la suya, sin novedades. Los chicos siguen apostando todos los días desde el celular.

El mercado de apuestas online, que mueve miles de millones de dólares al año en el país, no va a autolimitarse, y tampoco alcanza con delegar todo en las familias. Estado, mercado y familia comparten la misma responsabilidad. Por eso insisto en tres ejes: verificación biométrica real para acceder a cualquier plataforma de apuestas; interconexión efectiva entre plataformas y billeteras virtuales, para que un menor no eluda los controles, y regulación estricta de la publicidad de apuestas en medios, redes y eventos deportivos, como hizo España al prohibir el patrocinio de casas de apuestas en clubes y competencias.

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Charly García retrató hace más de 40 años en “No bombardeen Buenos Aires” una ciudad y un país acostumbrados a vivir bajo amenazas sin reaccionar. Eso pasa hoy con la ludopatía infantil: una amenaza naturalizada que tratamos como paisaje y no como la emergencia que es. Se trata de dejar ya de lado los intereses particulares para trabajar en conjunto y cuidar a nuestros chicos.

Por Diego Garciarena PARA LA NACION Presidente del Bloque de Diputados UCR + Cambio Federal de la Provincia de Buenos Aires