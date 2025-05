Macri y Milei: quién desata el nudo de una alianza en la provincia

Javier Milei apeló al anuncio de rebajas arancelarias a productos electrónicos para desplazar de la agenda pública el rechazo del Senado a ficha limpia y reinstalar una conversación vinculada a la eficacia del programa económico. Junto a la inflación de abril, el tema que contribuyó a dejar atrás las explicaciones con las que se enredó para desmentir que su gobierno estuviese involucrado con el fracaso de una ley que abrazó como propia. Aún sin superar por completo ese estado de sospecha, el oficialismo logró regresar a su zona de confort para esperar que la elección del domingo en la ciudad desate el nudo de su eventual alianza con el Pro en la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof fue el primero en reaccionar a los encuentros de intendentes de todas las tendencias para fortalecer la expectativa de una nueva coalición transversal que exprese la comunión de sus intereses electorales. Una posibilidad abierta por el desdoblamiento dispuesto por el gobernador que los coloca en el primer plano, porque invierte la lógica de ordenar las candidaturas a partir de un líder nacional. Una democratización del poder de los partidos tradicionales que no le reconocerán pero que le agradecen en secreto. Les confiere una autonomía para decidir alianzas con las que antes no contaban.

Es lógico que a Kicillof lo inquiete esta probabilidad. Es el padre de una criatura cuyo futuro provoca incertidumbre. Sobre eso conversó Cristina Kirchner con Mayra Mendoza, Federico Otermín, Julio Alak y Fernando Espinoza. Los intendentes de Quilmes y Lomas de Zamora son los más allegados a la expresidente. Aunque representan al gobernador, los de La Plata y La Matanza son viejos conocidos que conversan con ella sobre un problema que tienen en común. Su gobernabilidad depende de La Cámpora.

La conclusión más importante de la cena que compartieron el domingo pasado, mientras revisaban el resultado de las elecciones en Chaco, Salta y Jujuy, es que no hay otro remedio que la unidad en la provincia de Buenos Aires para enfrentar a La Libertad Avanza. La Legislatura bonaerense aprobó por unanimidad el nuevo calendario electoral. Los nuevos plazos no solo adelantan la inscripción de alianzas al 9 de julio y fijan al 17 de ese mes para la presentación de listas. La oficialización de boletas el 8 de agosto y la elección el 7 de septiembre despejan el camino para que Cristina pueda ser candidata a diputada provincial en la Tercera Sección y el 26 de octubre lo sea a diputada nacional.

Kicillof entregará patrulleros en Chivilcoy, sede de la primera convocatoria emancipadora efectuada por su intendente, Guillermo Britos, y a la que respondieron los de Tigre y Esteban Echeverría, Julio Zamora y Fernando Gray, y el senador provincial Joaquín de la Torre. El exintendente de San Miguel es experto en estrategias de corte de boletas para preservar su poder local de fenómenos electorales. De ese método se valió Brito para retener el gobierno municipal, luego de rechazar el candidato a gobernador de Milei por la imposición de Carolina Píparo como su vice.

Píparo lucha contra el desclasamiento al que es sometida en La Libertad Avanza para ser candidata a primer concejal en La Plata. Los móviles policiales son un viejo reclamo de Brito a Kicillof. Chivilcoy concentra el mayor número de electores en la Cuarta Sección después de Junín. Pablo Petrecca, su intendente, podría encabezar un acuerdo de otros del Pro con este sector si La Libertad Avanza no les respeta el privilegio de tener voz y sobre todo voto para resolver las candidaturas locales y provinciales.

Ramón Lanús (San Isidro) y Sebastián Abella (Campana) se sumarían a ese grupo si esa condición no se cumple. Implicaría romper con Patricia Bullrich y Diego Santilli, sus jefes políticos. Aunque podrían argüir que no hicieron otra cosa que imitar su conducta en el Pro. Son los riesgos de alentar procesos de liberación. Sería una mala noticia para Cristian Ritondo. El desconocimiento de los intendentes al presidente del Pro no solo pondría en crisis su autoridad para conducirlos. Sobre todo hacia La Libertad Avanza. Un deseo que Ritondo no oculta. Pero además volverían insustanciales sus diálogos con Ismael Passaglia, intendente de San Nicolás, el municipio que contiene al electorado más numeroso en la sección. Passaglia es un peronista de buen diálogo con De la Torre y Petrecca. Los 27 intendentes radicales que siguen al senador nacional Maximiliano Abad simpatizan con este movimiento. Abad se reunió anteayer en Junín con Petrecca. Ritondo y Santilli suspendieron a mediados de marzo la jornada prevista con la UCR bonaerense para reunirse con Karina Milei en la Casa Rosada.

Este modelo de sedición consentida resulta atractivo para Juan Schiaretti. Los enfrentamientos de Zamora y Gray con Sergio Massa y Máximo Kirchner lograron deponer la desconfianza del exgobernador en la dirigencia del conurbano. Un estudio realizado en abril por Polidata, de Celia Kleiman, posiciona a Zamora y Gray como los intendentes más conocidos y de mejor imagen en la Primera y Tercera Sección Electoral, donde residen casi 10 millones de electores.

Schiaretti podría ser candidato a presidente si Hacemos por Córdoba tiene un buen desempeño contra La Libertad Avanza en 2025. Franco Mogetta se empeñó en rechazar que su renuncia de la secretaría de Transporte implique un quiebre en la relación del gobernador Martín Llaryora con Milei. Fuentes calificadas insisten en que esa salida sería el paso previo para desplazar a Matías Galparsoro de la presidencia de Trenes Argentinos por tolerar supuestas irregularidades. Podría ser una injusticia. Galparsoro pertenece al equipo que condujo esa compañía con Florencio Randazzo en el Ministerio de Transporte. Trenes Argentinos le adjudicó en marzo a OPT Tech S.A. la licitación por cuatro millones de dólares para la provisión de almacenamiento de datos en internet a través del sistema de cloud storage, usualmente denominado nube. OPT Tech estaría vinculada con Leonardo Scaturicce, el exagente de la SIDE que oficia de nexo entre el gobierno de Milei y el de Donald Trump. OPT Tech habría contado para eso con el asesoramiento de José Paesani y Alejandro Amoruso a través de Ingenova S.A., la consultora con oficinas en la calle Esmeralda que fundaron a fines del 2024.

Paesani y Amoruso son dos viejos conocidos de Sergio Massa, con quien comenzaron a colaborar cuando estuvo a cargo de la Anses. Paesani fue gerente general de Trenes Argentinos y Amorusso tuvo a su cargo el área de Compras durante la gestión de Massa como ministro de Economía. El know how acumulado en ese período les permitiría no sólo contribuir a la confección de pliegos para licitaciones. También a desplazarse por las instalaciones de Trenes Argentinos sin inconvenientes. Seguramente versiones maliciosas para perjudicar la actividad iniciada con Ingeniova. Lo mismo que otra que les atribuye retirar material ferroviario en desuso con la cooperativa de trabajo Lara, domiciliada en Merlo pero con oficinas en Alicia Moreau de Justo al 1900 de Puerto Madero. Matías Abinet sería allí el rostro visible de Lara. Abinet trabajó hasta el 2015 en el ministerio de Planificación Federal donde habría trabado una fecunda amistad con José María Olasagasti, uno de los secretarios privados de Julio De Vido. Lara facturó 250 millones de pesos a Trenes Argentinos por cortar el pasto alrededor de las vías en mayo del 2024. Un contrato que obligó a Luis Luque a renunciar a la presidencia de esa empresa estatal. Luque había ocupado antes la gerencia Legal, desde donde compartió gestión con Paesani y Amoroso. En estimaciones extraoficiales, el material ferroviario en desuso acumulado en depósitos equivaldría a casi 10 mil toneladas. El valor en el mercado es de 200 dólares por tonelada.

Aunque no fue aprobada por sus socios de Unión por la Patria, Massa avanzó en el diseño de una estrategia para enfrentar a Milei en la provincia de Buenos Aires. El lanzamiento electoral de “Unión, Renovación y Fe.” El nombre impuesto a los bloques que reúne en las dos cámaras de la Legislatura a quienes rompieron con La Libertad Avanza después de ser electos con sus listas. El último en hacerlo fue el senador Sergio “Nono” Vargas. La idea es tener una alternativa que divida el voto a los libertarios, del mismo modo que Milei contribuyó en 2021 y 2023 a hacerlo con los que podrían tener al Pro. Un recuerdo fresco en la convocatoria a Chivilcoy de la semana pasada. Algunos creían estar seguros de recordar que la reunión en la que Britos rechazó ser candidato a gobernador de Milei transcurrió en un barrio cerrado de Tigre.