¿Mafalda hoy cobraría un plan social?

¿Qué hizo la Argentina con la familia de Mafalda? La pregunta podría traducirse de esta manera: ¿en qué ha convertido el país a aquella clase media de los años sesenta que tenía sueños de progreso, que era culta y discutidora, que tenía aspiraciones y progresaba con su trabajo? La respuesta la encontramos, hace pocos días, en una aguda columna política de Jorge Liotti, en la que citaba la conclusión del director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia: “Hoy la familia de Mafalda sería pobre”. Pero a partir de ese diagnóstico surge otro interrogante: ¿la afectaría solo una pobreza material? Hay indicios de que, en los últimos cincuenta años, la clase media ha sufrido un empobrecimiento más profundo y acaso menos tangible, en el que no solo ha perdido capacidad de ahorro y poder adquisitivo; ha perdido expectativas, esperanzas y motivación.

Las estadísticas son categóricas: pasamos de una pobreza del 7 por ciento a principios de los 70 a una de más del 40 por ciento en la actualidad. La crisis del 2001-2002 sumó un 15 por ciento a un piso que ya era dramáticamente alto, del 25 por ciento de pobres sobre el total de la población. No es arbitrario, entonces, imaginar que, como consecuencia de esos tsunamis sociales, el padre de Mafalda (que era agente de seguros) y la madre (que era ama de casa) habrían pasado a la categoría de “nuevos pobres”. Al almacén del padre de Manolito le habría costado reponerse de los embates inflacionarios y los ciclos recesivos.

Si abrimos las ventanas, y miramos el entorno de esa familia de clase media, veríamos que, en los últimos cincuenta años, además de su bolsillo, se ha deteriorado la escuela pública a la que asistían sus hijos; se ha degradado su barrio; se ha venido abajo el hospital en el que se atendían; se ha perdido seguridad y se ha desgarrado el tejido social. Mafalda, probablemente, viviría más encerrada; más preocupada por la angustia de sus padres que por arreglar el mundo.

Entre muchas otras cosas, aquella clase media de los sesenta, hoy ha perdido vitalidad, confianza y vocación de riesgo. La realidad la ha empujado a cultivar un espíritu de sobreviviente, más que de hacedor y aventurero. La que queda es una clase media atemorizada y más replegada sobre sí misma: tiene miedo de perder su empleo, sus ahorros, su estándar básico de bienestar. Tiene miedo por la inseguridad galopante, pero también por la voracidad del Estado, por los súbitos cambios en las reglas de juego y por la falta de previsibilidad y horizonte. Tiene miedo a que los chicos y adolescentes caigan en la telaraña de la droga.

En el ánimo de los “nuevos pobres” se combinan la frustración, el enojo y la impotencia. Domina cierta amargura, mientras la desesperanza nubla toda visión de futuro. En esas familias, es muy probable que sus hijos no terminen el secundario (en el conurbano solo lo completan 4 de cada 10 jóvenes) y que se deban incorporar a una espiral de trabajo precario. Manolito difícilmente hubiera podido cumplir su sueño de montar una cadena de supermercados. Las sucesivas crisis lo hubieran arrinconado; la AFIP se lo habría comido crudo antes de que abriera la primera sucursal; la legislación laboral lo habría desalentado a contratar personal y quizá el corralito le habría licuado su capital. Si, a pesar de todo, hubiera mantenido su ímpetu de emprendedor y comerciante, “es posible que el negocio lo hubiera desarrollado en La Salada”, apunta Salvia al imaginar el derrotero de los amigos de Mafalda.

Desde aquella Argentina que tenía un 7 por ciento de pobreza a esta que la multiplicó por 6, lo único que han crecido (además de la inseguridad y el narcotráfico) son el empleo público y el informal. Mafalda nació en el 58. Si hoy, a sus 64 años, estuviera jubilada, su ingreso la dejaría por debajo de la línea de pobreza. Pero la hiperinflación la hubiera agarrado en esa edad en la que la clase media se hace su casa y construye los cimientos de su economía doméstica. El desempleo de los 90 y la debacle del 2001 tal vez hoy la hubieran forzado a cobrar un plan social. Lo que vino después de Mafalda (salvo períodos muy breves) fue un país sin crédito, en el que el acceso a la vivienda se hizo cada vez más difícil para la clase media. Las hipotecas a 30 años se reemplazaron por el Ahora 12. Se pasó de un clima aspiracional a uno de frustración colectiva.

El entorno cultural de la familia de Mafalda también se empobreció. La clase media se fragmentó y se acentuaron los índices de desigualdad. La escuela pública trastocó sus valores esenciales, y empezó a ver la exigencia como un “paradigma de exclusión”. Cierto esnobismo seudopedagógico se alió a un sindicalismo prebendario para transformar a las aulas en espacio de disputa. La formación docente se degradó y los colegios descolgaron los cuadros de honor para empezar un proceso de igualación hacia abajo que combatió la excelencia. En esa escuela, el espíritu crítico de Mafalda fue desplazado por una suerte de ideologismo hegemónico que, en lugar de formar, adoctrina y baja línea.

En ese contexto, la familia de Mafalda no solo sería más pobre en términos materiales, sino también espirituales. Tendría menos acceso a la literatura, al cine, a la música. Su capital cultural se habría devaluado casi tanto como la moneda. En lugar del globo terráqueo, con el que todo el tiempo Mafalda miraba al mundo, le habrían comprado un celular en 12 cuotas, pero se habría formado en una escuela menos universalista, más dogmática y menos pluralista; más condescendiente y menos desafiante. El celular podría ser, en 2022, lo que el mapamundi era en el 64. Pero un celular sin escuela es una herramienta pobre y hasta peligrosa. Tal vez aquella Mafalda del 64 hoy debatiría menos con Felipe, Susanita y Miguelito. Su lenguaje también se habría empobrecido; la relación con sus amigos estaría más encapsulada en la pantalla. A Libertad quizá no la hubiera conocido: su madre era traductora de francés, y es probable que hoy enviara a su hija a un colegio privado, como han tenido que hacer los sobrevivientes de la clase media, expulsados de la escuela pública por su propio deterioro. Todos habitarían una sociedad más tabicada, menos integrada en espacios comunes.

La familia de Mafalda viviría, a la vez, en una atmósfera más crispada, dominada por discursos sectarios e intolerantes, en la que la discrepancia muchas veces es penalizada. Con menos alternativas y menores posibilidades de progreso, tal vez muchos amigos de Mafalda (o ella misma) se hubieran ido del país. Y si ellos se hubieran quedado, hoy estarían emigrando sus hijos. Se encontrarían con un mundo lleno de obstáculos y dificultades, que tampoco está a salvo de crisis ni fragmentaciones. Pero irían en busca de cosas básicas: cierta estabilidad, cierta noción de futuro, alguna expectativa de prosperidad. Hoy los jóvenes se van del país en busca de aquel empleo, aquel Citroën y aquellos sueños que tenía la familia de Mafalda.

Una parte minoritaria de la clase media de los sesenta (la que pudo desarrollar una profesión, mantener a flote una pyme o destacarse en un oficio) ha tenido que mudarse a la educación privada, a los barrios cerrados y a las prepagas. Hace malabares para mantener su nivel de vida, aunque asiste, con dolor, al exilio de sus hijos. Otra parte (la mayoritaria) ha pasado a nutrir la categoría de los nuevos pobres. Es lo que imagina Salvia que le habría ocurrido a la familia de Mafalda, que dependía de un salario. Siete de cada diez chicos que hoy tienen la edad que tenía Mafalda en los sesenta viven en la pobreza. La Argentina les ofrece un plan social, una educación deficiente, quizá después un trabajo precario y un futuro incierto. En muchos casos, sus familias conservan el capital simbólico de aquella clase media que todavía las identifica, pero cada vez se sienten más acorraladas por la desesperanza. Quedan atrapadas en un círculo vicioso: no llegan a fin de mes, ven que sus hijos vivirán peor que ellos, no tienen otra alternativa que alquilar y no ven la salida. Desde el poder, solo escuchan una retórica hueca, teñida de eslóganes y sarasa. Se alimenta así un peligroso clima de desconfianza hacia la política.

Por suerte, desde aquella infancia lejana, Mafalda todavía tiene algo que decir: “¿Por dónde hay que empujar a este país para llevarlo adelante?”. No necesita traducción, por supuesto, pero acaso sirva destacar que nos habla de futuro, y nos habla de nosotros. Tal vez nos ayude a recordar que la salida pasa por devolverle oxígeno y sacarle la soga del cuello a aquella clase media que confiaba en el trabajo, la educación y el progreso.ß