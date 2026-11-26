Quino no hizo un uso intensivo de su más célebre creación. En efecto, Mafalda salió a la luz por primera vez en 1964, en la revista Primera Plana y nueve años más tarde finalizó su recorrido editorial en el semanario Siete Días. Luego, solo apareció en esporádicas campañas de bien público y en reediciones.

Sus herederos, en cambio, terminaron con esa circulación tan restringida del personaje y hoy se la puede ver hasta en la sopa (justo la comida que más le disgustaba).

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Su pase editorial a Penguin Random House determinó el fin de Ediciones de la Flor, a la que Quino se mantuvo fiel siempre.

Hasta marzo funcionará en el Centro Recoleta Mafalda inmersiva, una maravillosa exposición en catorce salas que recrea su mundo con esculturas, maquetas, proyecciones y hasta con realidad virtual.

Juan José Campanella está trabajando en una serie del personaje que se verá por Netflix, se multiplica el merchandising de todo tipo orientado al público infantil y sus historietas se tradujeron recientemente al inglés para llegar a más países.

Quino dejó de dibujar a Mafalda cuando tenía 41 años porque temía repetirse y experimentaba cierto incomodidad en explotarla comercialmente. Los tiempos cambiaron.