Hubo en estos días una mención injusta al gran Tato Bores. “Siempre se relató a sí mismo como rebelde pero trabajó sin problemas durante todos los gobiernos militares”, lo aludió en sus redes el periodista Augusto Tartúfoli (más conocido por su apodo “Tartu”). Refritó ese párrafo de la nota “La tara de la Argentina VIP”, que escribió con Orlando Pulvirenti en la revista Panamá, en 2021, a propósito de la “carpa VIP” montada para la misa papal de Palermo.

Primer error: el célebre personaje del peluquín y anteojos sin vidrios no era un “rebelde” sino un falso influyente filoso que a velocidad supersónica y desopilante contaba los entresijos del poder.

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Segundo (y más grave) error: Tato no solo sufrió censura durante los gobiernos de la Revolución Libertadora y de la Revolución Argentina, sino que se prohibió la emisión de su programa durante toda la gestión de Isabel Perón y en los tres primeros años de la última dictadura militar. Hasta le pusieron una bomba en su casa, en 1979. Y volvió a sufrir censura judicial, en 1992 (¿se acuerdan de la jueza “Barú Burú Budía”?).

Chequear y corregir no costaba nada. Hasta la IA sabe de los padecimientos políticos que sufrió el “actor cómico de la Nación”.