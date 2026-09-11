Malvinas: cómo remediar la agenda local con una gesta internacional

Por Daniel Bilotta PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Javier Milei consiguió con las Malvinas cohesionar a su gobierno detrás de una causa que congele las disputas internas, en vísperas de una campaña donde su reelección no está garantizada. Sobre todo por una contradicción que por ahora no lograron resolver sus asesores: el resultado que aguarda el Presidente del programa económico no coincide con la expectativa de una porción significativa de quienes lo votaron en 2023. Aunque en niveles más bajos que en julio, la corrupción (44,4 %) y el desempleo (43,9%) siguen siendo percibidos como los principales problemas por los consultados en agosto por la consultora Atlas Intel.

La urgencia por recuperar el control de la agenda política local se proyecta en esa reivindicación soberana a través de la diplomacia internacional. Milei (35%) está quinto entre los dirigentes con mejor imagen en el ranking de Atlas Intel que lidera Myriam Bregman (43 %). Cristina Kirchner (39%), Patricia Bullrich (38%) y Axel Kicillof (36%) completan ese podio donde predomina la oposición. De acuerdo a la firma Ad Hoc, que se especializa en medir tendencias en las redes, Milei acumula siete meses de balance negativo por las menciones que recibe en ese espacio.

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El de Fernando Cerimedo es un caso paradójico. Pese al esfuerzo del oficialismo para desvincularlo de sus filas, el exasesor de Milei encabezó el mes pasado ese vector acumulativo de malas noticias. Jorge Macri debería agradecérselo. Sobre todo si fuese cierto que el Sergio Amarilla que figura como socio de Cerimedo en Sanabria SRL es el mismo que colabora con Juan Pablo Russo en la consultora Ambiente y Territorio. Contratada por Gabriel Sánchez Zinny para el saneamiento del suelo en el Parque de la Innovación.

Germán De los Santos reveló en LA NACION que Cerimedo presta el servicio de abastecimiento de combustible en la Hidrovía con Sanabria SRL, a la altura del puerto General San Martín. El jefe del Gabinete de Macri viene de un accidentado proceso para limpiar de plomo el predio del ex Tiro Federal. Russo es quien asesora a Sánchez Zinny para llevar adelante ese proceso y no repetir los pasos en falso que dio en el pasado.

Alguien en el gobierno porteño comentó con sarcasmo que si hay un solo Amarilla para las dos situaciones, lo único que se le puede reprochar a Sánchez Zinny es apresurarse a tener una cabecera de playa propia para adelantarse a la alianza entre el Pro y la UCR en la Ciudad. Aunque las dificultades para alcanzarla en la provincia de Buenos Aires hacen prever que no será tan fácil. Precisamente porque en ese lugar es donde debería avanzar más rápido.

Cristian Ritondo y Sebastián Pareja Instagram

Quienes en el Pro son más escépticos con ese acuerdo, creen que la retracción de la actividad económica impide mantener dentro de cierta armonía a las relaciones con el oficialismo. Se atienen al conflicto abierto en Zárate por el excandidato a intendente libertario, Oscar Ahumada, opuesto a un proyecto del intendente Marcelo Matzkin, y originar con eso que Cristian Ritondo pida la mediación de su viejo amigo Diego Santilli. Distraer al jefe del Gabinete del vínculo que cultiva con los gobernadores por la reelección presidencial y obligarlo a intervenir en un asunto tan menor desnuda el estado de fragilidad del no peronismo. O es, al menos, lo que opinan en el Pro quienes son críticos de Santilli y de Ritondo. La rispidez surgió cuando Ahumada, candidato a intendente, se opuso a una baja de tasas. Pero sobre todo a una remodelación de la Costanera en Zárate. Ahumada responde a Sebastián Pareja, el delegado de Karina en territorio bonaerense y con quien Ritondo debe negociar la alianza bonaerense. Hay quienes aseguran con malicia que esa obra pública desató el escándalo.

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Son los que especulan que, si resulta aprobada, le permitirá a Ritondo dar rienda a su pasión por la construcción, especialmente en zonas costeras. Además de los desarrollos inmobiliarios en Pinamar Norte, a Ritondo se le atribuye la construcción de un edificio en Rivadavia y Robinson Crusoe de esa ciudad. Formalmente, un emprendimiento a cargo de la firma TR2 Pinamar SRL de Rodrigo Allué y Rodrigo Yeza. Rodrigo es el primer concejal del Pro y hermano del exintendente Martín Yeza.

El edificio cobró notoriedad por el hormigonado defectuoso realizado por ITAR. Una firma fundada por otro ex intendente, Blas Altieri, y que continúa su familia. Rodrigo Yeza sustituirá al intendente Juan Ibarguren, que la semana próxima pedirá licencia por un viaje al exterior. Bromas de mal gusto insisten que tendrá por destino a Miami. Una ciudad bien conocida para Ritondo. TR2 fue denunciada penalmente la semana pasada por organizar un festival de motos enduro en el frente costero de Pinamar. Un escenario en el que resulta comprensible la aflicción por la costanera de Zárate.

Massa, Llaryora y Schiaretti en el evento de Candelaria De La Sota donde le rindió un homenaje a su padre captura de video

La crisis bonaerense le impide al peronismo capitalizar esas dificultades y consolidar el proceso para disputar en unidad las elecciones. Se conforma por ahora en desfilar por las reuniones sociales a las que sus dirigentes son invitados. El homenaje a José Manuel De la Sota organizado por su hija Candelaria fue el más relevante de estos días. Sobre todo por la ausencia de su hermana Natalia, a quien Massa promueve como candidata presidencial del PJ por la virtud de expresar un recambio generacional y la moderación necesaria para atraer votos no peronistas.

Tal vez por sospechar que Massa procura mantenerla ajena al peronismo federal para evitar el veto de Cristina, los principales dirigentes de esa corriente resisten a De la Sota. O es lo que asegura una versión consistente que desmienten, entre otros, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos. Tiene lógica. Aceptarla equivale a admitir que una creación de Massa se resiste a aceptar la aparición de otra. Sería la tercera vez, si fuese cierto que Milei debutó en la política gracias a Massa.

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La visita efectuada por De la Sota al intendente Julio Alak en La Plata, habla por sí sola de las dificultades de Massa para congeniar con sus inventos. A Alak y a Massa los separa un abismo. La influencia que ambos intentan desplegar sobre la Justicia y la policía bonaerense le da forma a ese vacío, según algunas charlatanerías. El massismo podría argüir similares molestias con Olmos y Mitchell por la participación de Federico Achával en el peronismo federal. El intendente de Pilar no le causa ninguna simpatía a Massa, tal vez por la cercanía de su padre, Federico de Achával, con Martin Insaurralde. Mentor y líder de los intendentes nucleados bajo el desafortunado nombre de grupo AFA. Un conjunto de relaciones cruzadas en las que interviene el azar. Pero mucho más la industria del juego. Massa se reunió con ellos en San Fernando para advertirles que no se interpondrá con su reelección indefinida. Pero esa ley corre el riesgo de ser declarada inconstitucional por la Corte bonaerense.

Fuentes confiables atestiguan que en esta ocasión Massa no miente. Ni lo hace cuando especula que la única forma de ser candidato es si la situación del gobierno empeora. Si fuese por él, su deseo es que la situación del PJ se mantenga paralizada hasta abril. No muy lejos de marzo, que es hasta dónde quiere llegar Kicillof sin destrabar la reelección de los intendentes y los tres cargos vacantes en la Corte.

Allegados al grupo AFA aseguran que nadie le preguntó a Achával por las nueve hectáreas en Pilar valuadas por la Justicia en 40 millones de dólares y que la Legislatura bonaerense propuso expropiar por nueve mil dólares. Una maniobra que, como diputado, Jorge D´Onofrio llevó adelante por pedido de Achával, según declaró en la causa abierta por esa iniciativa. Al intendente de Pilar tampoco le interesa confirmar o desmentir la versión que circula entre sus pares. Que una vez expropiado, el predio le será cedido al municipio para montar un centro comercial y otro recreativo, que incluye el traslado del bingo Oasis de Pilar. Una iniciativa a cargo de Miguel Achával, hermano del intendente y CEO de Dagma, el grupo inversor que administra el casino de Buenos Aires, el Hipódromo de Palermo y otras casas de juegos nacionales e internacionales.