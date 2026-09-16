Malvinas: de la oportunidad a la estrategia

Malvinas dejó de ser una disputa inmóvil. El petróleo le puso un reloj. El proyecto Sea Lion prevé comenzar a producir en 2028. Si avanza, atraerá capitales, infraestructura e intereses internacionales comprometidos con la permanencia del statu quo en un espacio cuya soberanía es motivo de controversia.

En febrero señalamos que las Malvinas podían adquirir nueva centralidad si el Atlántico Sur ingresaba en la arquitectura estratégica estadounidense. Los acontecimientos recientes muestran que aquella posibilidad dejó de ser teórica.

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Las diferencias entre Washington y Londres no nacieron en el Atlántico Sur. Se profundizaron cuando el Reino Unido decidió no acompañar las operaciones ofensivas estadounidenses contra Irán y restringió inicialmente el uso de bases británicas para ese propósito, aunque luego autorizó un empleo limitado para acciones defensivas. Trump convirtió aquella negativa en una medida de la reciprocidad entre aliados.

Lo decisivo es que la eventual revisión estadounidense sobre Malvinas no surgió únicamente de una declaración presidencial. La hipótesis circuló en niveles altos del Pentágono dentro de un examen más amplio sobre los aliados de la OTAN. Todavía no constituye una nueva política de Estado, pero ya ingresó en el proceso institucional de deliberación y no puede reducirse a otra excentricidad de Trump.

La reacción de Milei fue rápida y lúcida: advirtió una oportunidad en el reordenamiento de las alianzas. El Gobierno impulsó sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera, inició acciones judiciales y reforzó la infraestructura naval en Tierra del Fuego. El malestar de Trump abrió la ventana; su ingreso en las deliberaciones del Pentágono y la competencia con China pueden mantenerla abierta.

El mapa comenzó a moverse. Pero una oportunidad geopolítica todavía no es una victoria diplomática. Es apenas la posibilidad de construir poder negociador.

Durante décadas, la continuidad del reclamo argentino convivió con la discontinuidad de la estrategia. Se acumularon declaraciones y adhesiones internacionales mientras el Reino Unido consolidaba su presencia militar, económica y demográfica. La Argentina sostuvo sus derechos; Gran Bretaña administró los hechos.

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Sea Lion puede profundizar esa asimetría. Cada barril extraído no solo produciría renta: también produciría permanencia. Una red de empresas, proveedores e inversores incorporaría nuevos actores con algo que perder ante cualquier modificación futura. Por eso, dificultar la consolidación del proyecto es una necesidad estratégica. La respuesta del Gobierno resulta acertada y especialmente oportuna.

Pero el poder de obstrucción tiene límites. La Argentina no modificará el equilibrio del Atlántico Sur únicamente encareciendo las decisiones británicas. Necesita aumentar el valor de las propias. Allí aparecen Tierra del Fuego y la Antártida. Malvinas no puede pensarse separada del escenario antártico. Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur y la península antártica integran una misma continuidad geográfica y logística. El Reino Unido administra Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y mantiene una pretensión antártica superpuesta con las de la Argentina y Chile. Esa arquitectura le permite proyectarse desde el Atlántico hacia el continente blanco.

El Tratado Antártico preserva las posiciones jurídicas y mantiene congeladas las controversias territoriales, pero no vuelve irrelevante la presencia. La ciencia, la logística, el abastecimiento de bases, la vigilancia marítima y la capacidad de búsqueda y rescate no otorgan soberanía; sí construyen influencia y capacidad de decisión. En la Antártida, donde la actividad militar está limitada, la infraestructura es una forma de poder.

Atardecer en la Antártida Argentina Fernando Gutierrez

Una base naval integrada en Ushuaia, acompañada por capacidad portuaria, logística antártica, investigación científica, conectividad y desarrollo energético, excedería ampliamente la cuestión militar. Podría convertir al extremo austral argentino en una plataforma necesaria para operar en una región donde la competencia estratégica ya comenzó. La Antártida no es el capítulo siguiente de Malvinas: forma parte del mismo problema geopolítico.

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Los Estados Unidos observan ese espacio desde preocupaciones más amplias: China, las rutas marítimas, los pasos interoceánicos y el futuro del sistema antártico. La Argentina posee aquello que las grandes potencias no pueden fabricar: posición geográfica. Pero la geografía sin infraestructura es apenas una ventaja potencial.

La relación con Washington debe utilizarse con inteligencia. A la Argentina le conviene presentarse como un socio occidental, confiable y relevante para la estabilidad hemisférica. No para sustituir una dependencia por otra, sino para lograr que sus intereses formen parte del cálculo estratégico norteamericano. Una Argentina estable, cercana a Washington y capaz de proyectar poder logístico y científico en el sur representa para Londres un desafío diferente.

La soberanía continúa siendo el objetivo; la negociación gradual es un medio para acercarse a él. Cooperación pesquera, protección ambiental, conectividad, recursos naturales y logística antártica pueden abrir espacios bajo una fórmula que preserve las posiciones jurídicas. Obstruir, atraer y negociar no son políticas contradictorias, sino partes de una misma estrategia.

Nada de esto producirá resultados inmediatos. Las obras deberán construirse, las sanciones aplicarse con precisión y la relación con los Estados Unidos sostenerse sin ingenuidad. En febrero afirmamos que los mapas estaban cambiando. Hoy el mapa comenzó a moverse. La Argentina no necesita gritar más fuerte que Gran Bretaña: necesita volverse más importante para quienes pueden modificar el equilibrio.

El desafío interno será convertir esta oportunidad en una estrategia nacional capaz de sobrevivir a los gobiernos y trascender las diferencias partidarias. Malvinas conserva un consenso social extraordinariamente amplio. Sobre ese consenso debe construirse una política sostenida en el tiempo. Malvinas es una causa nacional y pertenece a todos los argentinos.

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Por Rodrigo Miguel PARA LA NACION Abogado y escritor