Mar del Plata le regala a Milei una buena noticia

No hay otra ciudad argentina que en el verano concite tamaña atención periodística y reciba tantos visitantes como Mar del Plata. Cuando este feriado largo que transitamos termine, otra temporada veraniega quedará definitivamente atrás.

Termómetro por excelencia del humor nacional en tiempo de vacaciones, los políticos aprovechan su potente vidriera estacional para repercutir más en los medios, aunque este verano fue menos intensa, a pesar de ser un crucial año electoral.

“Reprogramado. Próximamente anunciaremos nueva fecha”, cruzaba el afiche que anunciaba el virtual lanzamiento del gobernador Axel Kicillof de su nueva línea interna, que no cuenta con el visto bueno de la jefa del PJ suturado, Cristina Kirchner, y que debió suspenderse porque la ola de violencia en el conurbano también llegó a Mar del Plata. No quiso exponerse a que le echaran en cara públicamente por qué se presenta tan entusiasta a la marcha a favor de los derechos LGBTQI+ y, en cambio, no se acerca, ni de casualidad, a acompañar a los familiares de crímenes tan atroces como el de Kim Gómez, la chiquita de siete años arrastrada durante quince cuadras por los asesinos que robaron el auto a su madre. La amenaza extemporánea del presidente Javier Milei de intervenir la provincia complica encontrar soluciones y solo consigue que las filas dispersas del kirchnerismo vuelvan a abroquelarse.

Mar del Plata padeció el fuerte embate mediático, allá por octubre pasado, de que alquilar una carpa era prohibitivo, en tanto que veranear en Brasil suponía casi un regalo (exageradas ambas afirmaciones). Cuánto incidió esa prédica doble para que muchos se sacaran de la cabeza la idea de veranear en el principal centro turístico del país es difícil de precisar.

Tal vez más letales para sus intereses hayan sido los “telefonitos”, cuyas aplicaciones sobre el estado del clima son de consulta insoslayable antes de encarar la ruta 2. Y estas jugaron bien en contra al advertir que enero arrancaba fresco y con mal tiempo; situación que se repite en este Carnaval todavía en curso. Aun con esos goles climáticos en contra y con el éxodo del turismo premium hacia Brasil y Punta del Este (por eso también sufrieron cierta retracción Pinamar y Cariló; en tanto que a la más popular Valeria del Mar le fue mejor), Mar del Plata sale de esta temporada casi empatada respecto de la anterior, todo un logro en un contexto nacional en el que el turismo interno se retrajo un 3,9%.

Mar del Plata le ofrenda así un preciado presente a Milei: si el deterioro en los bolsillos de un año largo de ajustes del gobierno libertario ha sido tan brutal, ¿cómo se explica tan buena performance, siendo que los más ricos estuvieron ausentes y todo el esfuerzo de evitar la catástrofe económica dependió de los billetes que dejaron allí la sufrida clase media y hasta sectores aún más populares, principalmente provenientes del interior?

“Chau, amigable”, saludó al paso una persona en una calle marplatense al productor teatral Carlos Rottemberg, que es dueño de seis salas que, una vez más, funcionaron a todo vapor este verano con nueve espectáculos (algunos seguirán en cartel buena parte de este mes). El teatro comercial está redondeando las 300.000 entradas (más que en la época de Macri y de Alberto Fernández). Sumando los demás circuitos de precios muy bajos, a la gorra y gratuitos se calcula alrededor de un millón de espectadores.

“Precios amigables” no fue un mero eslogan que Rottemberg presentó por primera vez en la temporada anterior. Mantener el precio de las entradas inmodificable durante todo el verano de 2024, en el que la inflación todavía galopaba muy fuerte, fue toda una patriada del productor y de los elencos que lo acompañaron y, aunque bajaron el margen, ganaron plata porque la concurrencia fue mucho mayor a la de los años anteriores. El fenómeno se repite este verano, aunque con un riesgo más acotado por el notable descenso de la inflación.

El éxito de la fórmula no fue solo una buena marca (que el mencionado empresario registró), sino que pone al alcance del consumidor un producto muy deseado con un valor inmodificable por más que la carestía de la vida siga su marcha ascendente. No es casual que el “amigable” haya sufrido varios intentos de plagios. Pero no funciona si promete algo que después no da. Ayudan mucho este verano a mantener la vitalidad de las boleterías las entradas a pagar con significativos descuentos y hasta en seis cuotas sin interés que brindan ciertos bancos y tarjetas de crédito.

En estas vacaciones se instalaron potentes marcas nacionales, como Coto, que apuesta a abastecer a cuatro countries en construcción en la zona sur, en tanto que sigue creciendo el fenómeno juvenil y gastronómico de la cercana Chapadmalal. Mar del Plata se recicla.

