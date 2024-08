Milei botánico: sale Florez; entra Yuyito

Escuchar

Quien tiene altísimas responsabilidades públicas y está totalmente absorbido por los complicados desafíos que implica manejar el Estado necesita, para mantenerse en eje mental y anímico, tomarse periódicos respiros. Dar espacio al esparcimiento y a poner la atención en temas más leves sirve para recargar pilas y así poder retomar el arduo trabajo más oxigenado y descansado e, incluso, hasta con mejores ideas.

Javier Milei llegó a la cumbre del poder careciendo de una vida social plena. Tampoco se le conoce afición actual por deporte o hobby alguno.

No es un asunto fácil de resolver: dada la relevancia pública que tiene un jefe del Estado, todo lo que suceda a su alrededor será objeto de una observación persistente e inmisericordiosa por parte de la opinión pública. Agrava la cuestión que transitamos tiempos alocados y ásperos de redes sociales, donde cualquiera puede decir cualquier cosa (empezando por el propio Milei).

El Presidente contó más de una vez que atravesó una infancia compleja y que su único gran soporte desde entonces ha sido su hermana Karina, hoy figura clave de su gobierno como secretaria general de la Presidencia. Durante muchos años hasta cortó su relación con sus padres. En cambio, toda su capacidad de afecto la volcó en sus “amigos de cuatro patas”, de lo que hace alarde cada vez que puede (ahora, incluso, ofreció adoptar a Dylan, el perro de Alberto Fernández).

La soledad autoimpuesta, o que el destino le deparó, le sirvió para concentrarse más en sus estudios económicos y para ser muy asertivo, según cuentan en el grupo América, en donde trabajaba en proyectos ambiciosos y de largo aliento.

Toda persona sometida a alto estrés permanente necesita válvulas de escape y de distensión para que la tapa de la olla a presión en la que está metido no salte por los aires.

En Milei, mucha de esa irritación acumulada –no soporta que le lleven la contra– se sale de cauce en una verborragia inflamada y hasta escatológica que descarga en sus enemigos reales e imaginarios. También usa las redes sociales y el reposteo continuo de mensajes agresivos como cable a tierra.

A veces la chinga mal, como cuando acusa ridículamente a Joaquín Morales Solá, Alfredo Leuco o Jorge Fernández Díaz de haberle hecho el juego al kirchnerismo, siendo que sus crónicas escritas y audiovisuales, que cualquiera puede consultar, demuestran que fueron y son críticos implacables de aquella ideología. Más absurdo todavía resulta que haya calificado de “cómplice” a Diego Leuco por no haber denunciado públicamente los aprietes telefónicos que sufría su padre de parte de Alberto Fernández. Diego era un niño cuando eso sucedía.

Milei pasa muchas horas sin salir de la quinta de Olivos, concurre de manera acotada a la Casa Rosada y, salvo en los viajes o en algún acto, no interactúa presencialmente demasiado con el mundo exterior.

Todo ser humano necesita relacionarse. Somos seres sociables que nos enriquecemos en el intercambio con otras personas, lo que a su vez nos tonifica el humor y nos hace más tolerantes. Algo de eso persiguen las reuniones dominicales con amigos recientes del periodismo y de más tiempo atrás, como Juan Carlos de Pablo, con la excusa de ver y escuchar alguna ópera y hablar de bueyes perdidos, en Olivos.

Tampoco debería llamar la atención que Milei pueda desear una compañía femenina. Pero aquí el cómo también se complejiza. Hay un patrón que se viene repitiendo (rubias reales o teñidas, bonitas y provenientes del mundo del espectáculo que aparecen abruptamente en su vida). Cumplieron con esos requisitos la cantante Daniela, la imitadora Fátima Florez y la ahora conductora de TV Amalia “Yuyito” González.

¿Qué sentido tiene sugerir siempre que se trata de un romance o un noviazgo, máxime cuando es evidente que el fervor sexual no empuja en Milei con la intensidad que lo hacía en Carlos Menem, un mujeriego empedernido o, de manera malsana y rayana en el delito, en Alberto Fernández? ¿Por qué no manejarlo con menos presión?: alcanza con que se trate de gratas compañías con quien pasar momentos de distracción (ir al teatro, compartir una comida, un paseo y hasta una amistad “con derecho a roce”). No hace falta presentar esa situación como una relación formal de pareja, sí o sí, que termina siendo ficticia, causa hilaridad y nadie toma muy en serio.

¿Cómo se entiende que, según lo explicó el propio Milei, terminó su relación con Florez por falta de tiempo, ahora sí lo tenga con González?

La búsqueda de partenaires conocidas y populares alimenta, y mucho, la conversación mediática y quita espacio para desarrollar temas más importantes.

Es también una manera de mostrarse ganador en esas lides, atractivo e irresistible para mujeres bellas e inalcanzables para el ciudadano de a pie. Créase o no, también desde ese plano frívolo la política intenta apuntalar el poder de sus máximos dirigentes.

Hay un afán exhibicionista, ahora más atemperado con Yuyito, que los efusivos ósculos que en el verano Milei se propinaba con Florez sobre un escenario marplatense.

Pero el sentido de la oportunidad falló: no es el mejor momento blanquear el “romance” con su nueva amigovia justo cuando trascienden las escabrosas revelaciones de la violencia de género de su antecesor con su primera dama. Faltó timing.