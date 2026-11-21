La propuesta de ensayar una alternativa al programa de Milei, esa especie de tercera vía que alivie a empresas y asalariados al menos hasta las elecciones y evite así el regreso del peronismo al poder, no es algo que Patricia Bullrich predique en soledad en el oficialismo. Al contrario: se oye con bastante frecuencia en círculos libertarios y, en las últimas semanas, de parte de economistas de buena relación con el Presidente que se han reunido últimamente con la senadora, muchos de los cuales defienden en público las bondades del modelo.

El contexto global, la caída de bonos y acciones y la devaluación en Brasil ahondaron en estos días las objeciones al equipo económico. Bullrich las escuchó de varios analistas a quienes respeta y se tomó el trabajo de convocar. Ella dice ahora en voz alta aquello que otros interlocutores de Milei ni se atreven a insinuar. Eduardo Feinmann volvió a preguntárselo esta semana al Presidente. “Entre un plan platita y agarrarse del palo mayor del barco, o morir con las botas puestas, como dice usted…, ¿algo en el medio no hay?”, planteó el periodista, y el Presidente contestó con un leve gesto de disgusto: “No”.

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Ayer, durante el peor día financiero, con el riesgo país arriba de los 1000 puntos básicos por primera vez en 7 meses, Milei mantuvo el argumento. Cree exactamente lo contrario de su ministra: que toda medida que aligere el apretón monetario o devalúe el peso empeorará la situación. El argumento parte del supuesto de que, como la Argentina prácticamente no tiene moneda y tampoco termina de revertirse la caída en la demanda de dinero, cualquier intento de aflojar se irá inevitablemente a precios de bienes o al dólar, y eso afectará entonces el salario. Tiene al respecto un punto a favor: una parte importante del ruido de estos días viene de la incertidumbre electoral. No es difícil de constatar: la calificación que Fitch Rating y S&P Global Rating tienen para la Argentina, “B-”, equivale en el resto de la región a un riesgo país infinitamente inferior, 330 puntos. ¿Por qué la administración de Milei llegó entonces ayer a 1070 puntos básicos si tiene menos deuda y, a diferencia de todos, superávit financiero? Respuesta obvia: el mercado desconfía casi como en ningún otro lugar de lo que viene. Años de expropiaciones, devaluaciones y defaults.

Quienes defienden el programa concluyen, por lo tanto, que no quedan demasiadas opciones. Ni siquiera con la tasa de interés porque, dicen, la actual política monetaria es todavía expansiva: las Lebacs pagan hoy 24% frente a una inflación del 27% anualizada hacia adelante. A lo sumo, agregan, se podrá innovar con medidas acotadas, como los créditos hipotecarios apalancados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses que anunció el Gobierno y que, en el mejor de los casos, alcanzarán a unos 40.000 interesados.

Las elecciones son entonces el gran nubarrón para ahorristas, asalariados y empresarios. “Para reelegir necesitás votos, creo que deberían aflojar un poco”, se resignó ante este diario un banquero. “Aflojar” significa para el establishment económico también mejorar el discurso. Es cierto que el tono de Milei de este lunes en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) fue, según varios asistentes, bastante más conciliador que otras veces. Pero el contenido no varió. El Presidente volvió a instarlos a competir y ampliar sus destinos de inversión. “Tienen que salir a buscar escala. No piensen en un mercado de 50 millones de habitantes, sino de 8000 millones”, dijo.

Esos foros tampoco tienen un 100% de adhesión a Milei. El lunes lo aplaudieron, pero no siempre de manera efusiva. En el Grupo de los Seis, por ejemplo, donde todos agradecen el equilibrio fiscal y los logros contra la inflación y los piquetes, hay representados sectores que tampoco objetarían una administración más propensa a incentivar la producción. Tal vez no un gobierno de Kicillof, a quien la mayoría le desconfía, pero sí de Massa, con el que siempre se entendieron bien. ¿Cómo tomarían esa candidatura, por ejemplo, José Luis Manzano, el inversor más activo del gobierno de Milei, o sus socios Mauricio Filiberti y Daniel Vila?

Es cierto que muchos han logrado adaptarse al cambio de régimen económico. Como los políticos. Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, acaba de lanzar en su provincia bajas impositivas para proveedores de Vaca Muerta. Hasta hizo el anuncio con elogios a la política energética de Cristina Kirchner.

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Hay una reconfiguración de la que difícilmente se vuelva. “Yo prefiero que le vaya bien a Milei porque eso significa menos Estado”, dijo a LA NACION un petrolero, pero son preferencias que nadie define como irreemplazables. Hay empresarios que, por ejemplo, siguen soñando con esa especie de mileísmo sin Milei que representaría Patricia Bullrich.

La senadora es un misterio. Volvió esta semana a mostrarse encolumnada dentro del Gobierno y consiguió que el proyecto de reforma electoral tuviera dictamen en el Senado, pero nadie está en condiciones de afirmar que no habrá nuevos desencuentros. ¿Hay lugar para un proyecto propio sin las primarias? Bullrich hace silencio. En su entorno juran que Milei le insinuó en algún momento que la quisiera como candidata a vicepresidenta, pero que es ella la que ahora duda del futuro.

Tuvo una semana agitada y viene de recibir una especie de ultimátum. Cuando sus colaboradores escucharon a Martín Menem proyectar, la semana pasada, que los votos para la suspensión de las primarias estarían en los siguientes 15 días, interpretaron enseguida un mensaje de Karina y Javier Milei. “¿Te están tirando la presión de la aprobación a vos o me parece a mí?”, le dijo a Bullrich alguien de su equipo. “Yo no tengo la herramienta de la negociación con los gobernadores”, contestó ella, y decidió de todos modos acercarse a quien sí la tenía, Diego Santilli, para trabajar en conjunto. No era un momento para disentir.

Por eso hubo dictamen en el Senado. Un día antes, contra todos los pronósticos, el oficialismo había fracasado con el quorum en Diputados y eso desencadenó malestar con varios aliados. Martín Menem se lo reprochó a la diputada por Santa Fe Gisela Scaglia, una de las que se negó a darlo. La legisladora venía ofuscada por una negociación fallida con el Gobierno: su provincia, que concentra el 82% de la capacidad instalada del país para producir biodiésel a partir de la soja, pide subir el corte obligatorio de biocombustibles para aliviar al sector. Cuando se lo plantearon, Lule Menem les contestó a los diputados que había resistencia en YPF. Por eso, aunque se supone que están los votos para suspender las primarias, es probable que los aliados exijan la semana próxima algo más.

Vienen días decisivos. Serían menos angustiantes para el Gobierno si la actividad diera un respiro. Los incrédulos del programa, como Bullrich y unos cuantos oficialistas, piensan que hay todavía algo que se puede hacer al respecto. Milei piensa en cambio lo contrario: dice que no están entendiendo el rumbo. “La contracción de la oferta no se repara con una expansión de la demanda”, les contestó en el Cicyp. A veces parece que hablaran idiomas distintos.

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