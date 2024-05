Milei condiciona el futuro de Cristina y Macri

Escuchar

Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri no podrían evitar ser candidatos en 2025 si pretenden conservar la facultad de decidir quiénes más deberían serlo dentro de sus espacios políticos. La necesidad de reivindicar sus liderazgos en las elecciones es una de las secuelas visibles de la derrota sufrida el año pasado, aunque su nombre no haya figurado en las boletas. Otra de igual relevancia es la diáspora que amenaza a las coaliciones que condujeron si no se somete a debate la crisis abierta en ellas por la victoria de Javier Milei.

La expresidente reaccionó con la convocatoria a internas del PJ bonaerense que anunció Máximo Kirchner para el 17 de noviembre y que coincidirá con las del PJ nacional. El jefe de La Cámpora preside el peronismo bonaerense en alianza con los intendentes más representativos del conurbano. Quienes se le oponen descuentan que irá por la reelección con la ayuda de su madre, que se postularía para conducir al partido en el orden nacional.

A esa estrategia obedecería sus cada vez más frecuentes apariciones públicas que, además, constituirían una respuesta solapada a lo descubierto en abril por el sondeo de la consultora Equipo Mide. Aunque el 50 por ciento de los consultados cree que la oposición no tiene líder, un 18 por ciento estima que Cristina y Axel Kicillof comparten ese podio. Una paridad sumamente incómoda para ambos y que estaría detrás de un malentendido difícil de superar: el malestar del kirchnerismo con el gobernador por su confusa situación frente a las críticas a Cristina que le efectuó Andrés “El cuervo” Larroque.

La ex presidente es el principal sostén político de Kicillof. Junto a Jorge Ferraresi y Mario Secco, el ministro de Desarrollo constituye el núcleo de quienes plantean que Kicillof debe conducir al oficialismo. El gobernador encabezará mañana un acto en Florencio Varela. El llamado a internas de Máximo parece exigir una definición precisa sobre ese tema.

Los intendentes de Avellaneda y de Ensenada se postulan como la puerta de emergencia para el ahogo al que La Cámpora somete al gobernador en la Legislatura, donde no tiene un solo representante. Esa carencia lo identifica con Ferraresi y Secco, pero también con Gabriel Katopodis. El ministro de Infraestructura no pudo persuadir a Fernando Gray y Julio Zamora de sumarse a este presunto conato de rebelión contra Cristina. Los intendentes de Esteban Echeverría y de Tigre promoverían un recambio más profundo que no garantizarían Katopodis y Ferraresi, dos de los aspirantes a suceder a Kicillof pero con el aparente interés de llegar a la Cámara de Diputados de la Nación el año que viene y trabajar desde allí para que Kicillof sea electo presidente. Pero con la prioridad enfocada sobre todo en lograr el primer objetivo.

Ferraresi concita el mayor margen de duda para sumar nuevas voluntades. No solo por su pasado como vicepresidente del Instituto Patria. También por su presente. Habría conseguido que el ministro de la Producción, Augusto Costa, renueve por cuatro años el mandato de Carla Monrabal como presidente del Consorcio Puerto Dock Sud.

Al menos tres de las ocho empresas instaladas en esa terminal no pudieron renovar sus permisos para operar como almacenadoras de combustibles, principalmente gas oil, por decisión de Monrabal. Sus 90. 000 metros cúbicos representan el 10 por ciento de la capacidad instalada en ese puerto. Los tanques son arrendados a razón de entre 10 y 12 dólares por metro cúbico. Un valor global de un millón de dólares anual para las firmas privadas de permiso, en un negocio de alta rotación en el arrendamiento. Las petroleras suelen alquilarlos para guardar combustible adquirido. La falta de renovación de permisos pone a las empresas frente a una crisis. En apariencias, la funcionaria impulsaría que el consorcio se quede con los tanques cuya propiedad pertenece a los dueños de esas firmas. Al menos una de ellas habría iniciado acciones legales.

Monrabal llegó al gobierno bonaerense con la gestión de María Eugenia Vidal. Hasta entonces no acreditaba experiencia alguna en la función pública. Pero mucho menos en la gestión portuaria. Tenía un emprendimiento dedicado a la venta de vinos. Por la aparente intervención de Juan Pablo Peredo fue designada en el consorcio Puerto Dock Sud. Peredo fue designado vocal del Tribunal de Cuentas por intermedio de Martín Insaurralde. El exintendente de Lomas de Zamora está enfrentado a Ferraresi. Monrabal se las habría ingeniado para sortear este conflicto ganándose la confianza de Magdalena Sierra. La esposa del intendente de Avellaneda es concejal y sucedería al intendente si en 2025 fuese electo diputado nacional. En una captura de pantalla que circula en las redes, Sierra tendría asignado el legajo A989336 como empleada de la Anses en Avellaneda, donde se habría desempeñado como asesora con una de las categorías más altas. Sierra gozaría ahora de licencia en ese cargo. La notoriedad de Ferraresi, sin embargo, no se vincula a su esposa si no a haber logrado que el Concejo Deliberante de Avellaneda declare ciudadano ilustre a Ariel Lijo, uno de los candidatos del gobierno a ocupar un lugar en la Corte. Las adhesiones recogidas por su postulación promueven elucubraciones fantasiosas. Una insiste en dar por cierto que Daniel Angelici lo excluyó de los invitados a festejar su cumpleaños el 3 de mayo para no sumar otra impugnación a las innumerables que ya recibió. Sigilo similar al de Luis Rollé. El jefe de la Policía Federal habría organizado el día 8 un almuerzo con los jueces federales del Área Metropolitana (AMBA) en la sede que esa fuerza tiene en la calle Cavia. ¿Asistió Lijo? Por ahora es una conjetura difícil de comprobar. Casi tanto como las que rodean al fallo de la Cámara de Casación Penal en la causa por los atentados a la DAIA y a la AMIA. Las dos instituciones apelaron el sobreseimiento a Carlos Telleldín dispuesto por el dictamen que redactó uno de sus miembros, Carlos Mahiques. Nadie, por ahora, cuestionó que esa medida haya incluido a Hugo Anzorreguy, el ex titular de la SIDE en esa época.

Quienes aseguran conocer la causa, especulan que el sobreseimiento a Anzorreguy sería una forma de darle protección a Leonardo Bergroth, ex director de Asuntos Jurídicos de la SIDE y supuesto lobista en la Justicia Federal. Bergroth fue uno de los pasajeros del polémico vuelo a Lago Escondido que emprendieron directivos del grupo Clarín con funcionarios judiciales. Carlos y Juan Bautista Mahiques viajaron con ellos. Juan Bautista es hijo de Carlos y procurador general porteño.

Los dos habrían sido incluidos por Sergio Massa en la lista de los interesados en colaborar con las causas judiciales que involucran a Cristina. Una de las condiciones exigidas a Massa por la entonces vicepresidente para respaldar su designación en el ministerio de Economía. La llegada de Lijo a la Corte podría aportar a Cristina un nuevo enfoque a un problema.

Macri no se pronunció formalmente sobre la postulación de Lijo. Asumirá como titular del Pro hacia fin de mes con las mismas incógnitas que le hubiese gustado tener despejadas antes. Sobre todo el diseño de una estrategia en la provincia de Buenos Aires. Eso coloca en un intervalo la designación de Cristian Ritondo como jefe del partido en ese distrito. Al jefe del bloque Pro lo perjudicaría la mimetización entre sus intereses y los del gobierno con la denominada ley del tabaco.

Ritondo recibe el respaldo de Diego Santilli y Néstor Grindetti, dos enemigos irreconciliables desde las PASO. Pero hermanados por Matías López, vicepresidente de la Legislatura porteña. Ligado a Santilli, López es asistido por el jefe del Gabinete de Jorge Macri para que el disminuido bloque del Pro con 15 miembros alcance los 31 necesarios en el recinto. Esa precariedad podría obligar al expresidente a ser candidato a senador, no solo para garantizar una victoria, sino también para que La Libertad Avanza se avenga a formalizar una alianza con el Pro en la ciudad sin condicionamientos, aunque el resultado económico obtenido por el Gobierno podría demorar esa iniciativa. La inflación de abril fue de casi el 9 por ciento y el oficialismo no consigue convencer a la oposición de la forma en la que pretende achicar la brecha de 20 puntos perdidos por salarios y jubilaciones en estos cinco meses. Sobre este escenario, ayer comenzó la negociación formal en el Senado entre la oposición dialoguista y el gobierno por cambios en la ley Bases y el paquete fiscal.

El Gobierno aceptaría modificar el impuesto a las Ganancias e incluir una categoría que sustituya al monotributo social pero propone hacerlo con otras normas. La oposición se resiste. Como el gobierno, sabe que con la sanción de estas leyes ya no habrá iniciativas trascendentes que precisen pasar por el Congreso. Bartolomé Abdala es muy crítico con el desempeño del bloque libertario en el Senado.

En diálogos con empresarios, a los que les pide que lo llamen “Bartolito”, el presidente provisional destacó únicamente la tarea de la puntana Ivanna Arrascaeta y el riojano Juan Carlos Pagotto. “Si sacamos las leyes con tres miembros activos en el bloque, será un milagro”, les habría confiado a algunos de ellos. Milei ratificó la adscripción a esa dimensión religiosa de la política. Cuando se lo interrogó por la abolición del cepo cambiario el Presidente respondió: “El tiempo es de Dios”.