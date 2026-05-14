“Que, con los dineros públicos, alguien se niegue a ser auditado, sería increíble. No entendemos por qué tanta oposición a estas auditorías”, dijo el 23 de abril de 2024 el entonces vocero de gobierno, Manuel Adorni. Se refería a las auditorías que, sin el respaldo normativo habilitante, quería llevar adelante el gobierno en las universidades públicas. Era una manera de contrarrestar la primera marcha en defensa de las casas de altos estudios que constitucionalmente son autónomas, públicas y también gratuitas, ante el panorama de inminente desfinanciamiento que presentaba el gobierno libertario, que se fue agravando con el tiempo y ahora, horas después de la realización de la cuarta marcha, pone en vilo su funcionalidad, incluso atentando contra los hospitales universitarios, que están con problemas casi terminales para su normal desempeño. De todos modos, más allá de las palabras, como también hizo en otros casos donde acusa de supuesta corrupción a profesionales o instituciones, el gobierno en dos años jamás realizó una denuncia puntual contra ninguna universidad.

Recordar esa frase del ahora jefe de Gabinete parece un chiste de mal gusto. Justamente es Adorni el que pedía “auditar” fondos públicos educativos, y hoy es un tema de agenda pública su falta de respuestas ante las sospechas y pruebas que mostrarían un posible enriquecimiento ilícito, que la justicia está investigando, desatando así todo el escándalo político alrededor de la no presentación de su declaración jurada de bienes. Adorni exigía a una institución lo que hoy no es capaz de facilitar como funcionario.

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Toda esta situación le provocó un desgaste monumental al gobierno, incluso lacerando las heridas internas, siendo la senadora Patricia Bullrich la primera que se plantó ente el poder de los hermanos Milei y, por lo que dicen cerca de ella, no dejará de hacerlo por no estar dispuesta a defender este tipo de situaciones ligadas a la corrupción. Esta semana respondió sobre el carácter de Milei, al trascender una fuerte respuesta hacia ella en la última reunión de gabinete: “El presidente tiene una emocionalidad importante”, dijo, una definición reveladora que dice mucho más que lo que aparenta. No lo admiten, pero, desde la semana pasada, Bullrich pasó a ser una aliada que incomoda e irrita de mala manera a los hermanos Milei.

Esta semana tampoco fue buena para los libertarios. A los reclamos de la comunidad educativa, justificados, por cierto, se le sumó otro episodio que expone la interna de gobierno y suma sospechas a los casos de corrupción. Se conoció el lunes un informe, ya en manos de la justicia, que detectó sobreprecios que van desde el 300% hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis en el área de discapacidad. El informe no es externo, es técnico y fue elaborado por el mismo Ministerio de Salud, que señala: “El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”. Obviamente que esto compromete mucho más la situación de los procesados e investigados en la causa Andis, con Diego Spagnuolo a la cabeza. La que recibió esta información de mala manera fue Karina Milei, porque el Ministerio de Salud, a través del ministro, Mario Lugones, es un área que controla quien se convirtió en su rival interno, Santiago Caputo. Y la Andis siempre fue “territorio” de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. De hecho, ambos están sospechados, luego de que trascendieran una serie de audios, como parte del entramado de recaudación ilícita que la justicia investiga.

Estos problemas, con pases de facturas peligrosos que toman estado público y llegan a la justicia, se dan en un gobierno que parece dedicarse a forjar liderazgos de poder en las sombras. Gran parte de la población sabe que Karina es hermana de Javier Milei y que Santiago Caputo es amigo de confianza del Presidente, pero prácticamente no le conocen la voz a ninguno de los dos, no saben qué piensan en realidad, ellos mismos alientan interpretaciones sobre el accionar del otro y no ayudan en nada al gobierno que integran, siendo ambos las personas más poderosas –luego del primer mandatario- en el orden político en el país. Manuel Adorni llegó a jefe de Gabinete porque no tiene juego propio y su máxima y única fortaleza parece ser la obediencia, bastante poco para un cargo tan importante.

El gobierno de Javier Milei suele elegir sus adversarios: los zurdos, kirchneristas, radicales, los “lilitos”, muy especialmente los periodistas y algunos empresarios. En ese contexto decidió redoblar una batalla contra la educación pública, especialmente contra las universidades, aunque la educación básica tampoco escapa a la motosierra. La educación no es un tema de agenda en la gestión libertaria ¿cuántos argentinos saben que Carlos Torrendell es secretario de Educación? Ni siquiera lo conocen los actores políticos del área porque su perfil es subterráneo. El único interés que manifestó el gobierno, en sus más de dos años de gestión por la educación pública, fue elegirla como “enemigo”. Unas horas antes de que comience la marcha universitaria el gobierno anunció públicamente un recorte de 78 mil millones de pesos en educación. Fue como una invitación a que la sociedad marche o, al menos, se ponga del lado de los que reclaman.

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La marcha fue multitudinaria, pero el dato político es que la “educación pública” como concepto de “bien público, inapropiable para cualquier sector” está pasando a convertirse en una prenda de unidad del todo el arco opositor. Todos los espacios políticos que convocaron a la marcha no tienen una historia en común de acuerdos electorales, porque el peronismo siempre funcionó como un factor hegemónico de poder. Pero lo hicieron ante lo que consideran cambios duros, incomprensibles e innecesarios y con un costo social hoy imposible de ponderar.

La universidad pública siempre fue una usina de ideas -muchos economistas liberales que defienden al gobierno son producto de esa universidad pública pluralista- generadora de los grandes debates políticos y filosóficos de nuestra historia, con un enorme aporte a las ciencias y la investigación, no es un “rival” al que se lo doblegará con chicanas insostenibles, como que fue un “acto político”, cuando es una verdad empírica que toda demanda social lo es, mucho más cuando el gobierno no está cumpliendo con leyes sancionadas y ratificadas en la justicia.

Seguramente la marcha del jueves no mueva un centímetro el rumbo elegido por el gobierno, pero cometerá un error si no advierte que la defensa de la educación pública se está convirtiendo en una prenda de unidad para una oposición que hasta ahora no encontraba el rumbo, y que él mismo le está sirviendo en bandeja un “leimotiv” para que se organice con un objetivo en común.

No es poco, ni tampoco será intrascendente, que se tome la educación como tema convocante para el arco político que no gobierna. Por eso, vale recordar que fue Domingo Faustino Sarmiento quien nos dejó el legado más importante para una construcción social con equidad y desarrollo, entendiendo que educar no es solo transmitir conocimientos sino también liberar potenciales humanos e igualar las posibilidades del conjunto. Y mucho más cuando gran parte de los ciudadanos se encuentren atrapados por circunstancias socioeconómicas adversas generadas por un determinado escenario político. Y este es, sin dudas, uno por demás desfavorable.

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