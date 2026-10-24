Milei en Madrid: aplaudan, no dejen de aplaudir

Qué maravilla. No deja de causar asombro y de prenderle fuego a nuestra argentinidad: donde va es centro de atención y de atracción. Allí lo conocen muy bien, pero esta semana volvió y fue una auténtica revolución; lo aclamaron con el fervor que solo se tributa a una figura icónica. España a tus pies, Leo Messi.

Una pena que la entrega del Princesa de Asturias de los Deportes, en Oviedo, se superpusiera con la presencia de Milei en Madrid; digo, como que Javi tiene su público y también suscita enorme interés. Habría que ver la métrica de las redes, pero calculo que los altos picos de viralidad de Leo fueron opacados por los de Javi. Leo cenó anteanoche con los reyes Felipe y Letizia, y ayer volvió a estar con ellos en la ceremonia de premiación. Javi quiso tomarse un tinto de verano en el Palacio Real, y le hicieron saber que si no hacía las paces con el presidente Pedro Sánchez, imposible. “Entonces, que Felipito se quede con las ganas de verme –contestó por línea privada–. Antes de saludar a Sánchez me corto las dos manos con la motosierra”. En público explicó que hubo “imposibilidad de agendas” y “distintas circunstancias”, y que el rey es “un ser humano extraordinario”. Un capo. Un capo el Presi: no es la clase de elogios que reciben los monarcas o que se intercambian los jefes de Estado. Le tiró el hueso de que es un buen tipo… No puedo parar de reírme.

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Con Sánchez estuvo todavía menos formal. “Dictador impresentable”, lo atendió cuando llevaba 10 minutos en Madrid. “Ver que me siguen teniendo este cariño en España es una felicidad enorme”, dijo. Dijo Leo, al dirigirse a una multitud en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Me veo obligado a aclarar todo el tiempo a quién corresponde cada cita, porque el tono podría asimilarlos. “Es un orgullo estar acá con ustedes” fue una dedicatoria de Leo a los que lo ovacionaban. “Delincuente ladrón”, del Pelu a “Pedrito”, como lo llamó. “De las derrotas también se aprende”, respondió el Presi cuando le preguntaron por la recesión y la caída en la actividad del comercio y la industria. Perdón, perdón: fue Messi al referirse a la final del Mundial. Otra aclaración urgente, con el fin de evitar que escale el conflicto bilateral: no es cierto que una periodista de la cadena SER, Julia Molina, le haya dicho en la cara al Pelu que es “corto intelectualmente” y un “miserable”. Fue al vesre.

Los dos son bien argentinos, los dos tienen una extraordinaria habilidad, hacen hablar al mundo, dejan pozo donde pisan; Messi se luce con la compañía de Anto, y Javi, con la de Kari. No quiero forzar los paralelismos, pero por algo el viento los juntó en España. Messi y Anto llegaron solos en su avión privado. El Presi, en el Tango 01, con el canciller, el vocero, el médico, un equipo de ceremonial, otro de seguridad, fotógrafa y documentalista. La comitiva más reducida de sus siete visitas a ese país. No quería ponerse en gastos. Iván Ruiz contó en LA NACION desde Madrid que cada viajecito, para asistir a eventos privados, mitines ultrafachos o recibir premios desconocidos, tienen un costo para el Estado, solo en el avión y sin contar las escalas en Canarias, de entre 300.000 y 400.000 dólares. Más hoteles, viáticos de la tripulación, comidas, traslados y tintos de verano. Estamos mejor: de “no hay plata” a “lluvia de dólares”, que hoy derraman en misiones al exterior y mañana bien podrían ir a parar a universidades y discapacitados. A ver, Javi: si se trata de marketing personal y de hundir en el fango al corrupto de Sánchez, o a Lula, plata bien invertida. Billetera mata zurdos.

Adivinanza: ¿quién dijo que la economía no está evolucionando

Donde hay bolonqui, ahí está el Presi. No siempre el bolonqui lo arma él. Europa acaba de ser estremecida por protestas multitudinarias en Francia, España, Italia, Portugal y Albania. El epicentro fue París, donde hordas salvajes tomaron las calles, y las boutiques, y las saquearon. Este fin de semana podría repetirse. “La extrema izquierda”, acusó Macron. Piqueteros kirchneristas a los que acá Milei dejó sin laburo, arriesgo yo. ¿De qué se quejan los europeos? Aumento del costo de vida, o acceso a la vivienda, o deterioro de la educación, o corrupción; un inconformismo general con los gobiernos –también los de derecha, ¡glup!–, nada menos que en el corazón del Estado de Bienestar. Repasanding: costo de vida, vivienda, educación, corrupción, malos gobiernos. Por eso acá no vuela una mosca. Seguí viajando, Pelu.

Viajá por vos y también por Espert, al que acaban de prohibirle salir del país tras ser procesado en una causa por lavado de dinero: los 200.000 dólares que le dio el narco Fred Machado. La verdad, perder por míseros 200.000 dólares a la espada que libraba la guerra santa contra Kichi en Buenos Aires, una picardía. Cómo no se les ocurrió poner el tema en manos de Adorni.

Para terminar: ¿quién dijo que “los indicadores no estarían evolucionando tan positivamente”? Ayudita: Milei jamás admite problemas o retrocesos, mucho menos crisis.

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Pero resulta que lo dijo Milei. Extrañísimo. No sé si deberíamos consultar a un médico. O a un economista.