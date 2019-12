La Tierra no espera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2019

El planeta más cercano que podría albergar a la especie humana es Marte. Se encuentra, promedio, a 225 millones de kilómetros de la Tierra. En otras palabras, no tenemos ni la más remota posibilidad de mudarnos a este mundo rojizo en el mediano plazo. Somos casi 8000 millones de seres humanos. Pero hay algo más. Marte no es todavía habitable. Habría que iniciar un largo, complejo y riesgoso proceso de terraformación para que la humanidad consiga un nuevo hogar. Hasta ahora, hemos demostrado ser mucho mejores para destruir nuestro ecosistema que para acomodarlo a las necesidades de la especie. No es, sin embargo, el único obstáculo.

La radiación que recibe una persona en el espacio es 700 veces mayor que en la superficie de la Tierra. Están buscando modos de proteger a los posibles colonos del planeta rojo, porque el viaje podría durar hasta seis meses. Como están las cosas, todavía no podemos ni siquiera alcanzar ese posible salvavidas.

Como habrán leído estos días, el clima puede además entrar en procesos de cambio abruptos e irreversibles. La palabra que cuenta acá es, sobre todo, "irreversibles". Sin embargo, la cumbre de Madrid fracasó y habrá que esperar tal vez hasta 2020. Dato: los planetas no esperan.